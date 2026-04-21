Karol G anuncia su “TropiTour” en Estados Unidos: estas son las ciudades y fechas en las que se presentará

Karol G anuncia el TropiTour con conciertos en 16 grandes ciudades de Estados Unidos entre julio y octubre de 2026. (Europa Press)

La artista colombiana Karol G anunció una serie de conciertos en 16 ciudades de Estados Unidos como parte de su próxima gira mundial, TropiTour. La noticia se conoció el 21 de abril de 2026, pocos días después de que la cantante se convirtiera en la primera latina en encabezar el festival Coachella. El anuncio marca el regreso de la artista a escenarios estadounidenses tras el éxito alcanzado con su anterior gira.

De acuerdo con las revistas especializadas Billboard y Variety, Karol G, cuyo nombre completo es Carolina Giraldo Navarro, suma con este tour una nueva etapa en su trayectoria internacional. La gira fue anunciada a través de un video en redes sociales, donde la artista mostró detalles de la producción y la logística, anticipando la posibilidad de sumar nuevas fechas si la demanda lo permite.

El contexto de la gira refuerza la tendencia del aumento de artistas latinos en los principales mercados musicales de Estados Unidos. Karol G agotó localidades en América Latina y Europa durante 2024 y 2025, según información publicada por Billboard y Variety. La gira TropiTour tendrá como escenario estadios de gran capacidad en diferentes regiones del país.

¿Cuáles son las fechas y ciudades confirmadas para el TropiTour en Estados Unidos?

El calendario de conciertos de Karol G para 2026 comprende 16 ciudades principales de Estados Unidos, de acuerdo con las plataformas oficiales de la artista y medios de espectáculos como Latination y Vice. El tour dará inicio el 24 de julio en el Soldier Field Stadium de Chicago, Illinois. Las ciudades y fechas confirmadas en Estados Unidos son:

Soldier Field – Chicago, IL (24 de julio)

Northwest Stadium – Washington, DC (2 de agosto)

Allegiant Stadium – Las Vegas, NV (7 de agosto)

SoFi Stadium – Los Angeles, CA (14 de agosto)

Levi’s Stadium – San Francisco, CA (21 de agosto)

Lumen Field – Seattle, WA (26 de agosto)

State Farm Stadium – Phoenix, AZ (29 de agosto)

Alamodome – San Antonio, TX (2 de septiembre)

Sun Bowl Stadium – El Paso, TX (6 de septiembre)

Gillette Stadium – Boston, MA (12 de septiembre)

MetLife Stadium – New York, NY (17 de septiembre)

Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, GA (24 de septiembre)

Reliant Stadium – Houston, TX (27 de septiembre)

Hard Rock Stadium – Miami, FL (2 de octubre)

Raymond James Stadium – Tampa, FL (9 de octubre)

AT&T Stadium – Dallas, TX (15 de octubre)

Respecto a fechas fuera de Estados Unidos, la gira también contempla paradas en Canadá y México, pero el calendario estadounidense se concentra entre julio y octubre de 2026.

La gira TropiTour se perfila como uno de los eventos más relevantes para la industria musical latina en Estados Unidos en 2026. (Instagram/Karol G)

¿Cómo se anunció la gira y cuál fue la respuesta oficial?

El anuncio se realizó a través de un video publicado en las cuentas oficiales de Karol G, donde la cantante incluyó referencias visuales a distintas ciudades que forman parte del recorrido. El video fue acompañado de información sobre la preventa de boletos y los procedimientos para el registro.

El equipo de prensa de la artista informó mediante un comunicado: “Karol G llevará su música a más de 35 ciudades alrededor del mundo, incluyendo 16 en Estados Unidos”. Además, se especifica que la gira cuenta con el respaldo de promotores internacionales y que la selección de estadios se basa en la alta demanda detectada durante presentaciones previas.

¿Cuándo y cómo se podrán adquirir los boletos para la gira?

La preventa de boletos para los conciertos en Estados Unidos comenzará el 27 de abril de 2026, con registro previo abierto hasta el 24 de abril a las 8:00 GMT, según el canal oficial de la cantante. La venta general aún no cuenta con fecha confirmada; el equipo de Karol G comunicará cualquier novedad a través de sus canales oficiales.

Las entradas estarán disponibles en el sitio web oficial de la artista. Para acceder a la preventa, los interesados deberán completar un registro que permitirá el acceso prioritario a las primeras entradas antes de que se abra la venta al público general.

Karol G se consagra como la primera latina en encabezar Coachella, reforzando la presencia de artistas urbanos en el mercado estadounidense. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Cuál es el historial de Karol G en Estados Unidos y por qué es relevante su regreso?

Karol G mantiene una presencia establecida en el mercado estadounidense desde 2022, año en que su gira Mañana Será Bonito agotó localidades en ciudades como Nueva York, Los ángeles y Miami, según datos compartidos por la revista especializada Billboard. En 2024 realizó una serie de presentaciones en México, incluidas siete funciones en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México.

La confirmación del TropiTour en Estados Unidos subraya la tendencia reportada por Variety y Billboard, que destacan el crecimiento de la música urbana latina y la frecuencia de giras masivas de artistas latinoamericanos en el país.

¿Qué impacto se prevé para el público y la industria musical?

La gira de Karol G permite a miles de seguidores en Estados Unidos asistir a espectáculos en recintos de gran capacidad tras la tendencia creciente del rubro. De acuerdo con un relevamiento de Billboard basado en cifras oficiales de los principales organizadores de eventos (Live Nation, OCESA), los conciertos latinos en el país han registrado días con asistencias superiores a 40.000 espectadores por show, como ocurrió en la gira de 2025 de Bad Bunny en el MetLife Stadium de Nueva York y en ediciones anteriores del Coachella.

El TropiTour entra en la agenda de giras internacionales fijadas para la segunda mitad de 2026, en un período de recuperación y expansión de la industria de eventos en vivo, según consignó el medio de noticias de tendencias Vice. No se descarta la posibilidad de sumar nuevas fechas en el país si la demanda lo amerita.

La preventa de boletos para el TropiTour comenzará el 27 de abril de 2026 con registro previo hasta el 24 de abril a las 8:00 GMT. (REUTERS/Amanda Perobelli)

¿Qué sigue para los fans y la producción de la gira?

Con el calendario ya publicado y la preventa de boletos cercana, los seguidores de Karol G podrán planificar su asistencia a los eventos programados entre julio y octubre de 2026. Autoridades locales y promotores trabajan en la infraestructura y seguridad de los estadios, según reportes de medios estadounidenses y la oficina de prensa de la artista. El desarrollo de la gira dependerá de la respuesta del público y de los posibles ajustes, que serán anunciados a través de los canales oficiales de Karol G y los promotores asociados.