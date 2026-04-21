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La OTAN interceptó aeronaves militares rusas sobre el mar Báltico

Un contingente de cazas de múltiples países participó en la identificación de aviones de combate y bombarderos estratégicos provenientes de Rusia, según reportes oficiales divulgados por fuerzas destacadas en Lituania y por autoridades militares regionales

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La OTAN intercepta aviones militares rusos sobre el mar Báltico en una operación multinacional de vigilancia aérea. (FUERZA AÉREA DE POLONIA)
La OTAN intercepta aviones militares rusos sobre el mar Báltico en una operación multinacional de vigilancia aérea. (FUERZA AÉREA DE POLONIA)

La OTAN interceptó el lunes varios aviones militares rusos sobre el mar Báltico, en una operación que involucró a cazas de Francia, Suecia, Finlandia, Polonia, Dinamarca y Rumania, según informó el destacamento francés desplegado en Lituania. La maniobra representó una muestra de fuerza aérea en el flanco oriental de la alianza, lejos de los focos actuales de conflicto en Oriente Medio.

La interceptación se produjo tras la detección de dos bombarderos Tu-22M3 supersónicos y alrededor de diez cazas rusos SU-30 y SU-35, que escoltaban a los bombarderos estratégicos sobre aguas neutrales del Báltico. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, el vuelo estaba programado y se llevó a cabo en cumplimiento de las normas internacionales para el uso del espacio aéreo. El trayecto, que duró más de cuatro horas, incluyó acompañamiento de cazas extranjeros en ciertas fases, según el comunicado oficial.

Desde la base aérea de Šiauliai, en Lituania, cazas Rafale franceses armados con misiles aire-aire despegaron como parte de la misión de vigilancia aérea de la OTAN, vigente en la región desde la incorporación de Lituania, Letonia y Estonia en 2004. Las tripulaciones, ya en alerta, abordaron rápidamente sus aeronaves tras recibir la orden y aguardaron la instrucción final con motores encendidos antes de iniciar el despegue, relató un periodista de The Associated Press presente en la base.

El Ministerio de Defensa de Lituania comunicó que entre el 13 y el 19 de abril, cazas de la OTAN despegaron en cuatro ocasiones para interceptar aviones rusos que infringieron reglas de vuelo, como apagar los transpondedores y volar sin plan de vuelo. Estas prácticas dificultan la identificación y aumentan los riesgos para la seguridad aérea, motivo por el que la alianza mantiene la vigilancia constante en el corredor báltico.

Dos bombarderos rusos Tu-22M3 y diez cazas SU-30 y SU-35 protagonizan la incursión en aguas neutrales del Báltico.
Dos bombarderos rusos Tu-22M3 y diez cazas SU-30 y SU-35 protagonizan la incursión en aguas neutrales del Báltico.

La OTAN sostiene que la mayoría de los vuelos rusos interceptados no utilizan transpondedores, no presentan plan de vuelo ni mantienen comunicación con los controladores de tráfico aéreo, lo que obliga al despliegue inmediato de cazas para su identificación. Desde antes de la guerra en Ucrania, la alianza interceptaba aviones militares rusos cerca de 300 veces al año, especialmente en rutas hacia y desde el enclave ruso de Kaliningrado.

En respuesta a vuelos previos, como el registrado en enero, la OTAN ha reiterado que su misión de policía aérea del Báltico es una medida preventiva ante la actividad militar rusa en la zona. El Mando Aéreo Aliado de la OTAN y el Ministerio de Defensa de Rusia no habían respondido hasta el martes a las solicitudes de comentarios sobre los incidentes recientes.

El vuelo del lunes se suma a una serie de maniobras rusas sobre el mar Báltico, que las autoridades de la alianza consideran parte de un patrón regular de presencia militar en la región.

(Con información de AP)

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