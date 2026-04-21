El Salvador

La distracción al volante “es lo que más está causando muertes en El Salvador”

Las autoridades de seguridad vial reportan un incremento sostenido en la siniestralidad, atribuyen la principal causa a la distracción por uso de dispositivos móviles y advierten sobre el impacto de estas conductas en la vida y la movilidad

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El Salvador reporta en 2026 un aumento del 21% en accidentes viales respecto al año anterior, según Onasevi. (Foto cortesía Onasevi)
El Salvador reporta en 2026 un aumento del 21% en accidentes viales respecto al año anterior, según Onasevi. (Foto cortesía Onasevi)

Durante los primeros cuatro meses del año, El Salvador ha experimentado un aumento sostenido de accidentes viales, situación que ha generado miles de personas lesionadas. El Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), hasta la fecha reporta más de 7,000 accidentes de tránsito a nivel nacional.

“Hemos tenido un incremento de accidentes de tránsito y hay que decir las razones por las que están pasando. La mayoría son cosas que se pueden evitar, que no tendrían que haber pasado si se respetaran las normativas de tránsito”, declaró Nelson Reyes, titular del Viceministerio de Transporte (VMT).

Entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2026, los principales indicadores de siniestralidad vial mostraron una tendencia al alza respecto al mismo periodo del año anterior. Según el informe, en 2026 se han registrado 7,282 siniestros viales frente a los 6,023 de 2025. El promedio diario de incidentes pasó de 55 a 66, lo que representa una variación del 21%.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La distracción al volante, principalmente por uso del celular, lidera como causa principal de accidentes y muertes viales en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La causa número uno de siniestros viales es la distracción a la hora de conducir, es lo que más está causando muertes en El Salvador”, afirmó el titular del VMT. “Este es el enemigo público de la seguridad vial. El uso del celular mientras maneja es riesgoso”, sostuvo Reyes durante una entrevista radial.

El número de personas lesionadas también ha aumentado de manera significativa. En 2025 se reportaron 3,747 lesionados y para 2026 la cifra se elevó a 4,867, lo que equivale a un incremento del 30%. El promedio diario de personas lesionadas subió de 34 a 44 en el periodo analizado. Reyes señaló que el tráfico se ve afectado cuando ocurre un accidente: “Estamos salvando vidas si respetamos las normas de tránsito y al mismo tiempo todos nos vamos a movilizar más rápido”.

La normativa de tránsito salvadoreña establece que no se puede conducir manipulando el celular, considerándolo una falta muy grave. Los datos oficiales indican que la distracción al volante, especialmente el uso del teléfono móvil, es la principal causa de accidentes tanto entre conductores de vehículos como de motocicletas, generando también el mayor número de fallecidos.

Las autoridades destacan que el respeto a las normativas de tránsito es clave para salvar vidas y garantizar la movilidad en El Salvador. (Foto cortesía VMT)
Las autoridades destacan que el respeto a las normativas de tránsito es clave para salvar vidas y garantizar la movilidad en El Salvador. (Foto cortesía VMT)

2.9% más detenidos por conducción peligrosa

En los últimos años, las autoridades han intensificado los esfuerzos para reducir el número de personas que manejan bajo los efectos de alcohol y otras sustancias. El Onasevi registró un ligero aumento en los casos de detención por conducción peligrosa en comparación al año anterior. En 2025 se contabilizaron 645 personas detenidas por esta causa, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra ascendió a 664.

“Mantenemos un registro constante de las estadísticas, como conducir bajo los efectos del alcohol. Es un delito, no una falta de tránsito. Muchas personas preguntan por qué se esposan cuando se capturan, como que fueran criminales. Son criminales, los han capturado en flagrancia. Conducir bajo los efectos de alcohol es un delito penal y se paga hasta con cárcel, dependiendo de la gravedad”, afirmó Reyes.

El Código Penal salvadoreño contempla penas de hasta 10 años de prisión y decomiso del vehículo para transportistas públicos o de carga infractores. Foto VMT
El Código Penal salvadoreño contempla penas de hasta 10 años de prisión y decomiso del vehículo para transportistas públicos o de carga infractores. Foto VMT

Este incremento representa un 2.9% más en el número de detenidos por conducir en condiciones que ponen en riesgo la seguridad vial. La cifra refleja la persistencia de conductas peligrosas al volante y la importancia de mantener controles preventivos en las vías.

“Con las reformas a la ley, las penas han incrementado y las sanciones se han vuelto más severas, sobre todo para quienes causen lesiones y la muerte de alguien más por ir conduciendo bajo los efectos del alcohol. Ahora, no existe la conciliación, la gente lo tiene que tener claro; hay que explicar las consecuencias legales si se les llega a capturar cometiendo este delito, pueden pagar hasta con cárcel. Antes, en el país se permitía ofrecer una suma de dinero a la víctima o a los familiares para poder conciliar y quitarse el proceso penal”, explicó el funcionario.

Ilustración de un control policial nocturno con oficiales, coches de policía y conos en la carretera, junto a un conductor y un semáforo en rojo.
Entre enero y abril de 2026, las detenciones por conducción bajo efectos de alcohol o sustancias alucinógenas aumentaron un 2.9% respecto al mismo período de 2025, según datos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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