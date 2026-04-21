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Inauguraron en Helsinki uno de los puentes urbanos peatonales más largos del mundo

Ubicado en Kruunuvuorensilta conecta puntos claves de la ciudad. Mide 1.191 metros y está prohibido transitar con automóviles. Esta obra marca un avance en movilidad urbana en Europa

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La reciente apertura de la nueva infraestructura conecta áreas clave sobre el mar Báltico, facilitando el acceso a la capital (Captura de video)
La reciente apertura de la nueva infraestructura conecta áreas clave sobre el mar Báltico, facilitando el acceso a la capital (Captura de video)

La ciudad de Helsinki, Finlandia inauguró el puente Kruunuvuorensilta, una infraestructura de 1.191 metros de longitud que une las zonas de Korkeasaari y Kruunuvuorenranta. El puente, que se extiende sobre el mar Báltico, es exclusivo para peatones, ciclistas y transporte público, quedando prohibida la circulación de coches privados. El objetivo es impulsar la movilidad sostenible y reducir el uso del automóvil en la capital finlandesa.

De acuerdo con el portal de noticias europeo, Euronews, la nueva conexión reduce la distancia entre Kruunuvuorenranta y el centro de Helsinki de once a cinco kilómetros y medio, facilitando el acceso al corazón de la ciudad. El alcalde Daniel Sazonov calificó la obra como “el nuevo hito singular y emocionante de Helsinki”, destacando su potencial para atraer visitantes y transformar la imagen urbana. Durante el fin de semana inaugural, más de 50.000 personas recorrieron el puente, consolidándolo como una atracción tanto para residentes como turistas.

Por otra parte, la inauguración marca un cambio en la planificación urbana de Helsinki, priorizando alternativas al automóvil y promoviendo entornos más saludables y accesibles. La ciudad refuerza su compromiso con la movilidad activa, la reducción de emisiones y el desarrollo de infraestructuras que favorecen el transporte público y la vida peatonal.

Más allá del puente: nuevas atracciones y revitalización urbana

Fotografía aérea de una zona costera urbana con vías de tranvía, un paseo con personas, múltiples puentes sobre el agua y edificios de la ciudad al fondo
La estructura une las zonas de Korkeasaari y Kruunuvuorenranta, reduce la distancia entre barrios (Captura de video)

En paralelo a la apertura del puente, Helsinki sigue ampliando su oferta cultural y de ocio. La piscina cubierta Yrjönkatu, la más antigua en funcionamiento de los países nórdicos, reabrió en febrero y se posiciona como un atractivo para los amantes del art déco. El Museo al Aire Libre de Seurasaari prepara la apertura de una casita de verano tradicional, construida en 1953, que ofrecerá una visión auténtica de la vida finlandesa durante los meses cálidos.

Mientras tanto, el emblemático edificio de la Estación Central de Ferrocarril alberga ahora el restaurante Taulu, inaugurado en el histórico salón comedor. Además, el exclusivo Waldorf Astoria Helsinki abrió sus puertas en octubre de 2025, con suites que incluyen saunas privadas, baños de vapor y terrazas con jacuzzi, consolidando la oferta de alojamiento de lujo en la capital.

Referente internacional en movilidad sostenible

Según la Red de Ciudades por la Bicicleta y la Federación Europea de Ciclistas, el desarrollo de infraestructuras exclusivas para modos de transporte no motorizados, como el puente Kruunuvuorensilta, se asocia a una mejora en la salud pública y una mayor cohesión social. Experiencias previas en ciudades como Copenhague, Ámsterdam y Oslo muestran que este tipo de proyectos reduce el tráfico motorizado, fomenta la actividad física y aumenta la seguridad vial.

Mapa naranja de Finlandia sobre una vista aérea borrosa de un puente y agua, con un recuadro mostrando de cerca el Puente Kruunuvuori en construcción
Las autoridades municipales impulsan un proyecto que incentiva la vida peatonal, revitaliza el espacio público (Captura de pantalla)

Además, las inversiones en movilidad ciclista y peatonal tienden a revalorizar el espacio público y a dinamizar el comercio local, beneficiando a la economía urbana y al bienestar de la comunidad.

Movilidad sostenible y transformación urbana

De acuerdo con las autoridades locales, el diseño del puente Kruunuvuorensilta responde a la visión de una ciudad menos dependiente del coche y más centrada en el bienestar de sus habitantes. El puente no solo mejora la conectividad, sino que también fomenta el uso de modos de transporte activos y el acceso a espacios verdes y recreativos.

El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para hacer de Helsinki una referencia en movilidad urbana sostenible y resiliente al cambio climático. La inversión en infraestructuras para peatones y ciclistas busca reducir la congestión, bajar las emisiones y promover estilos de vida más saludables.

Mientras tanto, la ciudad observa el impacto de la nueva obra en la calidad de vida y la dinámica urbana, con la expectativa de que el modelo inspire a otras capitales europeas a apostar por soluciones similares, priorizando el transporte público y la movilidad activa frente al vehículo privado.

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