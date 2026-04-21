Disney apuesta por la inclusión: 3 canciones famosas ahora cobran vida en lenguaje de señas

Así se ve la canción "Al final" de Moana 2, adaptada a Lengua de Señas Americana (ASL). Este contenido es parte del proyecto "Songs in Sign Language" de Walt Disney Animation Studios y se estrenará en Disney el 27 de abril. (Créditos: Disney)

El pasado 20 de abril, y a tan solo una semana de su estreno, llegó el primer vistazo oficial a Songs in Sign Language, el nuevo proyecto de cortometrajes de Walt Disney Animation Studios (WDAS) que llegará al catálogo de Disney+ el próximo 27 de abril. El estreno se enmarca en el Mes Nacional de la Historia de las personas sordas en los Estados Unidos.

El proyecto, dirigido por el animador y director veterano de WDAS Hyrum Osmond (conocido por Olaf presenta), reimagina tres números musicales de producciones recientes del estudio: “The Next Right Thing” (Lo que hay que hacer), de Frozen 2; “We Don’t Talk About Bruno” (No se habla de Bruno), de Encanto; y “Beyond” (Al final), de Moana 2. Las tres han sido completamente reanimadas a partir de sus archivos originales.

Es precisamente el acceso a los recursos de animación base lo que definió que las películas elegidas fueran recientes. Así, el equipo pudo recargar los archivos iniciales y trabajar directamente sobre ellos. Osmond también buscó diversidad entre los tres números: algo de alta energía, algo más sutil y canciones provenientes de historias de distintos rincones del mundo.

Lo que distingue a Songs in Sign Language de las soluciones de accesibilidad más habituales, como la inclusión de intérpretes en un recuadro de pantalla, es que la Lengua de Señas Americana (ASL) se integra dentro de la propia animación. Los personajes no solo “cantan”: incorporan gestos, expresiones faciales y movimientos corporales que son parte esencial de la gramática del ASL. Según indicó Osmond en un evento de prensa de esta semana, “en la mayoría de los casos, creamos animación completamente nueva”.

Las modificaciones incluyeron los rostros, ya que estas expresiones también forman parte del código comunicativo del ASL (Créditos: Disney Animation Studios)

Una historia personal detrás del proyecto

El origen de Songs in Sign Language tiene raíces profundamente personales para su director. Osmond creció con un padre sordo, pero nunca aprendió la lengua de señas, lo que le impidió “conectar realmente” con él. Es por ello que considera que este proyecto de Disney puede “derribar barreras” entre las historias que se ven en pantalla y la comunidad Sorda.

Según relató el director a Cartoon Brew, el proyecto tuvo años de desarrollo antes de que Osmond lo presentara a la entonces directora creativa de WDAS, Jennifer Lee, y al actual presidente del estudio, Clark Spencer. Ambos respaldaron la iniciativa, aunque esta tuvo que comenzar a pequeña escala antes de crecer hasta su forma actual.

Una vez aprobado, Osmond convocó a más de 20 animadores voluntarios que se sumaron por propia iniciativa, muchos de ellos con algún vínculo personal con la comunidad Sorda.

Así se ve la canción "Lo que hay que hacer" de Frozen 2, adaptada a Lengua de Señas Americana (ASL). Este contenido es parte del proyecto "Songs in Sign Language" de Walt Disney Animation Studios y se estrenará en Disney el 27 de abril. (Créditos: Disney)

Para garantizar la autenticidad del resultado, Osmond se apoyó en dos colaboradores clave: DJ Kurs, director artístico de Deaf West Theatre (la reconocida compañía teatral de Los Ángeles), y Catalene Sacchetti, coreógrafa de referencia en lengua de señas. Junto a un grupo de ocho intérpretes de Deaf West, el equipo grabó actuaciones coreografiadas en ASL para que los animadores las usaran como referencia.

Una de las grandes revelaciones del proyecto fue comprender que el ASL no es un sistema monolítico. Como explicó Sacchetti a Cartoon Brew: “En inglés, puedes buscar una palabra y quizás tiene varias definiciones, pero no tantas. En lengua de señas, puede haber una palabra y muchas, muchas formas de señarla, con diferentes formas de mano para transmitir significado. Así que, ¿cómo lo transmites de la mejor manera posible? Por eso realmente necesitábamos un enfoque de equipo, múltiples opiniones y voces en la sala, y eso fue fundamental para el proceso”.

Este punto fue especialmente importante en “We Don’t Talk About Bruno”, donde hasta ocho personajes aparecen haciendo señas simultáneamente en pantalla. El equipo tomó la decisión creativa de que cada personaje tuviera sus propios signos consistentes, distintos a los del resto, reflejando una realidad de la comunidad Sorda: no todos se comunican igual.

Así se ve la canción "No se habla de Bruno" de Encanto, adaptada a Lengua de Señas Americana (ASL). Este contenido es parte del proyecto "Songs in Sign Language" de Walt Disney Animation Studios (Créditos: Disney)

También se trabajó en las expresiones faciales de los personajes, para que correspondieran fielmente a los gestos de las manos. “Si la cara no está bien, puede significar algo completamente distinto. Así que hubo mucha atención en las expresiones faciales: los ojos, las cejas. Trabajamos muy duro en eso. La mayoría de los rostros que van a ver son nuevos”, expresó el director.

Songs in Sign Language llega a Disney+ el 27 de abril de 2026. Es importante señalar que el proyecto trabaja con la Lengua de Señas Americana (ASL), pues cada país y comunidad Sorda tiene su propia lengua de señas, con su gramática y expresividad particulares. Aun así, la iniciativa marca un precedente que podría abrir camino a experiencias similares en otras comunidades del mundo.