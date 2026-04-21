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Las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

La jornada bursátil en Europa terminó con retrocesos en los principales índices, ante el nerviosismo por el futuro del alto el fuego en Oriente Medio, el aumento de materias primas y la depreciación del euro frente al dólar

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Las bolsas europeas cerraron con caídas ante la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Staff)
Las bolsas europeas cerraron con caídas ante la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Staff)

Las bolsas europeas cerraron la sesión del martes en terreno negativo, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y la inminente expiración de un alto el fuego. El presidente Donald Trump declaró que no tenía intención de prorrogar el cese de hostilidades y advirtió que el ejército estadounidense estaba “listo para intervenir” si las negociaciones fracasaban. Por su parte, Pakistán informó que seguía aguardando una confirmación formal de la asistencia de la delegación iraní a la segunda ronda de conversaciones de paz en Islamabad.

El índice paneuropeo STOXX 600 cerró con una caída del 0,9%, hasta los 616,03 puntos. Los principales mercados nacionales también registraron descensos. El CAC 40 de París retrocedió un 1,14%, el FTSE 100 de Londres bajó un 1,05%, el IBEX 35 de Madrid y el FTSE MIB de Milán se dejaron un 0,65% cada uno y el DAX de Fráncfort perdió un 0,6%. El índice Euro Stoxx50, que agrupa a las mayores empresas europeas por capitalización, registró un retroceso del 0,88%. Según el instituto de investigación económica ZEW, la confianza de los inversores alemanes cayó en abril a su nivel más bajo en más de tres años.

Durante la jornada, la mayoría de las plazas europeas abrieron con ligeros avances y mantuvieron un tono positivo durante buena parte de la sesión. Sin embargo, en el último tramo de negociación, los mercados giraron a la baja, reflejando el escepticismo respecto al éxito de las negociaciones de paz y el impacto de posibles interrupciones en el suministro energético. Muchas empresas europeas advirtieron sobre los riesgos asociados al conflicto en sus resultados trimestrales.

A la espera de la segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo experimentó una subida: el barril de brent, de referencia en Europa, aumentó más del 1,7% y se situó en 97,11 dólares, mientras que el Texas (WTI) subió hasta los 88,92 dólares. El sector energético europeo avanzó un 0,4%, impulsado por un alza del 3% en los precios del crudo. Además, el precio del gas natural en Europa, según el mercado de los Países Bajos, escaló más del 7% hasta los 42,38 euros el megavatio hora.

Las tensiones entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de que fracasen las negociaciones de paz han provocado caídas generalizadas en las bolsas europeas, con descensos de entre el 0,6% y el 1,15% en los principales mercados y retrocesos en los índices de referencia. Los inversores permanecen cautelosos ante el vencimiento del alto el fuego y el riesgo de intervención militar estadounidense, lo que ha llevado a un aumento en los precios de las materias primas energéticas y una depreciación del euro frente al dólar.

El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió un 0,9 %, mientras el CAC 40 y el FTSE 100 encabezaron los descensos. (REUTERS/Staff)
El índice paneuropeo STOXX 600 retrocedió un 0,9 %, mientras el CAC 40 y el FTSE 100 encabezaron los descensos. (REUTERS/Staff)

En el mercado de divisas, el euro cedió el 0,35% en su cruce con el dólar, hasta los 1,174 dólares. Mientras tanto, Wall Street abrió la jornada con ligeros avances, pero al cierre de los mercados europeos, sus tres principales índices ya cotizaban con retrocesos. En Asia, el Nikkei de Tokio repuntó el 0,89% y el Hang Seng de Hong Kong subió el 0,48%.

La atención de los inversores también estuvo puesta en la comparecencia de Kevin Warsh, próximo presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), ante el Comité del Senado de Estados Unidos. Warsh subrayó la necesidad de un nuevo marco para abordar la inflación y se comprometió a mantener la independencia de la institución.

En otros mercados, el precio del oro cayó un 1,6% hasta los 4.743 dólares, mientras que la plata retrocedió un 3,46% hasta los 76,97 dólares. El bitcóin también registró una caída del 0,79% y se situó en 75.713 dólares. En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono alemán a diez años subió hasta el 3% y la del español hasta el 3,460%.

(Con información de AFP y Reuters)

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