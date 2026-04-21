Francia planea eliminar la exención de tasas universitarias para estudiantes extranjeros no europeos

La reforma prevé que los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea deberán afrontar aranceles más elevados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno francés anunció un proyecto para restringir la exención de tasas universitarias a estudiantes extranjeros no europeos en el marco del plan “Elegir Francia para la enseñanza superior”. La ministra de Enseñanza Superior de Francia, Philippe Baptiste, detalló que las universidades deberán limitar las exenciones y aplicar “tasas diferenciadas” como norma, en reemplazo de la práctica actual donde solo el 10% de los alumnos extracomunitarios paga la tarifa completa.

Según informó el portal de noticias europeo Euronews, el cambio establece que la mayoría de los estudiantes no europeos abonarán 2.895 euros anuales por una licenciatura y 3.941 euros por un máster. Hasta ahora, los valores eran significativamente más bajos: 178 euros para la licenciatura y 254 para el máster. Baptiste subrayó que estas cifras equivalen solo al 30% del coste real de los cursos, y siguen estando por debajo de las exigidas en países como Estados Unidos o el Reino Unido.

Por otra parte, el plan mantendrá mecanismos de compensación, permitiendo becas para los mejores perfiles y la exención de hasta el 10% de los estudiantes extracomunitarios por universidad, sobre todo en virtud de acuerdos de cooperación internacional. La medida será gradual y no afectará a los estudiantes que ya cursan estudios en Francia.

Cambios en las ayudas y prioridades académicas

De acuerdo con el ministro, la reforma busca orientar la llegada de alumnos internacionales hacia campos considerados estratégicos —como inteligencia artificial, digitalización, cuántica y biotecnología—, que recibirán el 60% de las nuevas becas. El plan también promete simplificar los trámites administrativos para la acogida de estudiantes extranjeros.

Una nueva normativa impulsada desde el Ministerio de Enseñanza Superior modificará los requisitos de gratuidad parcial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras tanto, en diciembre de 2025, el Senado francés aprobó congelar y restringir el acceso de los estudiantes no europeos a las ayudas personalizadas a la vivienda (APL). A partir del 1 de julio de 2026, solo podrán acceder a este beneficio quienes acrediten al menos dos años de residencia en Francia. El presupuesto prevé un ahorro de hasta 200 millones de euros en 2028 por la reducción de estas ayudas.

Según datos oficiales, desde 2017 el monto destinado a prestaciones para estudiantes internacionales se redujo un 25%. El endurecimiento de las condiciones de ayuda y la eliminación progresiva de exenciones responden a objetivos de ajuste fiscal y de priorización de recursos hacia áreas consideradas de “interés general”.

Impacto en la movilidad estudiantil internacional

De acuerdo con el gobierno francés, la reforma busca equilibrar el presupuesto universitario y fortalecer la competitividad internacional del sistema de educación superior. Sin embargo, organizaciones estudiantiles y expertos en movilidad advierten que el aumento de tasas y la reducción de exenciones podrían reducir la llegada de estudiantes extranjeros no europeos a Francia.

Un paquete de medidas aprobado por el Parlamento francés establece que los solicitantes de apoyos habitacionales deberán acreditar al menos dos años de residencia (Ludovic Marin / Reuters)

Las universidades también manifestaron preocupación por la posible disminución de la diversidad en las aulas y el efecto sobre los intercambios internacionales, especialmente en carreras menos demandadas por nacionales y en regiones donde la presencia de estudiantes extranjeros es clave para la viabilidad de ciertos programas académicos.

Reacciones y contexto internacional

Por otra parte, el gobierno argumenta que el sistema actual genera desigualdades y dificulta la previsión presupuestaria en las universidades. Baptiste sostiene que la nueva política “vuelve a los principios fundamentales y a la ley”, reservando las exenciones solo para casos específicos y fomentando la transparencia en la gestión de recursos.

En comparación con otros destinos universitarios, las tasas en Francia seguirán siendo competitivas. El plan busca además fortalecer la imagen del país como eje de innovación y excelencia en sectores clave, facilitando la llegada de talento en disciplinas prioritarias y ajustando la oferta educativa a las demandas del mercado laboral global.

De acuerdo con el Estado, la recaudación adicional —estimada en 250 millones de euros anuales— permitirá mejorar la calidad de la enseñanza y los servicios universitarios, al tiempo que mantiene una cuota de diversidad internacional en el sistema.

La reforma marca un cambio relevante en la política de internacionalización universitaria francesa, con impacto directo en la movilidad estudiantil y en la estrategia de captación de talento extranjero.