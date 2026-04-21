Un reencuentro familiar en Virginia terminó en abuso incestuoso: una joven denunció a su padre y la tragedia no tardó en llegar

El asesinato de Katie Pladl en 2018 a manos de su padre biológico Steven Pladl conmocionó a la sociedad estadounidense y reveló la complejidad de los crímenes familiares (Oficina del Sheriff del Condado de Wake)

El asesinato de Katie Pladl en abril de 2018, perpetrado por su padre biológico, Steven Pladl, expuso una secuencia de eventos familiares que derivaron en uno de los crímenes más notorios de la última década en Estados Unidos.

La muerte de tres personas y el suicidio del agresor serán adaptados en una producción de la señal estadounidense de cable Lifetime cuyo estreno en Netflix está previsto para abril de 2026, según informó el tabloide británico Daily Mail.

El reencuentro entre Katie Pladl y sus padres biológicos, Steven y Alyssa Pladl, marcó el inicio de una cadena de decisiones que llevaron al desenlace criminal. Tras establecer contacto a los 18 años, Katie abandonó sus planes de educación superior y se mudó desde Dover, Nueva York, al hogar de los Pladl, ubicado en las afueras de Richmond, Virginia.

En ese entorno, que compartía con sus dos hermanos menores, se inició una relación incestuosa con su padre biológico, un hecho detectado y denunciado por la madre biológica de Katie meses después.

A partir de la cobertura realizada por la agencia estadounidense Associated Press y medios como el canal local KXAN, filial de NBC en Texas, se reconstruyó que la convivencia familiar se deterioró rápidamente. Alyssa Pladl, quien había dado a Katie en adopción cuando era una bebé debido al maltrato físico ejercido por Steven Pladl, reveló a Daily Mail en 2018 que el entorno doméstico era hostil: “Siempre andaba con pies de plomo, había gritos y objetos rotos delante de los niños”.

El reencuentro familiar y la génesis del caso

La relación incestuosa entre Katie Pladl y su padre biológico comenzó tras un reencuentro familiar cuando ella tenía 18 años en Virginia (Oficina del Sheriff del Condado de Wake/Hartford Courant vía AP)

Katie, adoptada a los ocho meses por Kelly y Tony Fusco, tuvo una infancia estable. Soñaba con ser artista y dedicaba tiempo al dibujo y la ilustración de tiras cómicas. La estabilidad de los Fusco contrastó con las dinámicas familiares encontradas al regresar con sus padres biológicos.

La relación entre Katie y Steven se formalizó ilegalmente en julio de 2017, cuando ambos contrajeron matrimonio en Maryland. En la ceremonia estuvieron presentes los padres adoptivos de Katie, quienes, según Associated Press, reconocieron sentirse incapaces de modificar la situación y optaron por acompañarla. Dos meses después, el 1 de septiembre de 2017, nació su hijo, Bennett Kieron Pladl.

Las autoridades tomaron conocimiento del caso en noviembre de ese año, cuando la policía emitió una orden de arresto por incesto, adulterio y contribución a la delincuencia de un menor. El arresto se concretó el 27 de enero de 2018 en Carolina del Norte, y ambos fueron extraditados a Virginia, donde quedaron en libertad bajo fianza.

Posteriormente, se les prohibió el contacto por orden judicial. Katie regresó al hogar de los Fusco y la custodia de Bennett pasó a la madre de Steven.

Investigación policial y proceso judicial

La investigación judicial evidenció fallas en la protección institucional y la dificultad de intervenir en delitos de incesto en Estados Unidos (Instagram)

El defensor legal Rick Friedman II argumentó ante la prensa estadounidense que la relación había sido consensuada y que la diferencia de edad, sumada al lazo biológico, configuraba un caso inusual, ya que, legalmente, el incesto es considerado un delito independientemente de la edad de los implicados: “Este caso trata de una joven adulta que se presenta en la puerta de un hombre de 40 años. Tenían un vínculo biológico, pero no se conocían antes de que comenzara la relación íntima”.

La secuencia final de los hechos se sucedió tras la ruptura de la pareja. De acuerdo con el Chicago Tribune y el periódico regional News Observer, Katie decidió poner fin a la relación mientras el proceso judicial seguía en marcha.

El 11 de abril de 2018, Steven Pladl mató a Bennett, su hijo de siete meses, y avisó a su madre que llevaría al bebé a ver a Katie. Luego, condujo hasta New Milford, Connecticut, donde disparó a Katie y a su padre adoptivo, Tony Fusco, mientras ambos se encontraban en una intersección.

Posteriormente, Steven regresó a Dover, Nueva York, y se suicidó en su vehículo. Su madre, en una llamada al 911, relató que Steven había confesado los crímenes y adelantó su intención de quitarse la vida: “No puede vivir sin ella y va a suicidarse”.

El defensor legal Rick Friedman II expresó a la cadena NBC Connecticut su asombro ante el desenlace: “no se habría fijado ninguna fianza. No había absolutamente ningún aviso previo de que algo pudiera sucederles a estas personas”.

El desenlace fatal y sus consecuencias

Alyssa Pladl, tras los hechos, optó por no asistir a los funerales y permanecer en reserva. En declaraciones a Daily Mail, contó que se sentía destrozada por la pérdida de su hija y nieto, aunque aliviada de no vivir bajo la amenaza de Steven: “A veces tenía una paranoia tan terrible que debía dejar lo que estaba haciendo y volver a casa solo para comprobar que todo estuviera bien”.

Alyssa pidió a las autoridades “adopten medidas de protección inmediata para los menores”, subrayando la necesidad de una intervención judicial más estricta en casos de incesto.

El caso Pladl fue retratado en la película Marido, padre, asesino: La historia de Alyssa Pladl, producida por la señal estadounidense de cable Lifetime y protagonizada por Jackie Cruz (Alyssa), Matthew MacCaull (Steven) y Matreya Scarrwener (Katie).

El filme, que se suma a las dramatizaciones sobre crímenes familiares en la televisión estadounidense, tiene como propósito mostrar el alcance de las relaciones incestuosas y la importancia de la intervención temprana de las instituciones.

La difusión internacional del caso, reforzada por su adaptación televisiva, muestra la responsabilidad de los sistemas de justicia y bienestar social ante situaciones de incesto y abuso.

La experiencia de Katie Pladl y la cobertura judicial de medios estadounidenses y organismos oficiales dejan en claro la urgencia de políticas enfocadas en la protección de menores y la prevención de abusos intrafamiliares.