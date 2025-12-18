El gobernador Ron DeSantis sugirió eliminar los peajes para los residentes de Florida

Ron DeSantis propone eliminar los peajes para residentes de Florida y que los turistas asuman el costo. (AP foto/Chris O'Meara)

Durante una reunión el jueves, el gobernador Ron DeSantis propuso eliminar los peajes en Florida para los residentes del estado.

Tras el último encuentro del gabinete, DeSantis planteó la posibilidad de que los turistas asuman el costo de los peajes, lo que permitiría a los floridanos circular sin este cargo.

En su intervención, DeSantis expresó su interés en aliviar la carga financiera de los residentes: “Me encantaría poder eliminar los peajes y esas cosas que la gente está pagando”, afirmó el gobernador, citado por Fox 35 Orlando.

Ben Watkins, director de la División de Financiamiento de Bonos de Florida, respondió a la propuesta del gobernador

El gobernador DeSantis ha suspendido temporalmente los peajes durante emergencias y huracanes en Florida. (REUTERS/Octavio Jones/File Photo)

“Probablemente se podría cobrar a los visitantes y ellos podrían apoyarlo todo y darles un respiro a nuestros residentes de Florida”, dijo DeSantis de acuerdo con la información publicada por el medio Fox 35 Orlando. “Creo que eso sería muy bueno. Avísenme. Si hay voluntad, hay una manera, y trataremos de encontrar la manera de hacerlo” añadió el gobernador.

Ante esta propuesta, Ben Watkins, director de la División de Financiamiento de Bonos de Florida, respondió: “Echaremos un vistazo a eso, gobernador”, según recogió el mismo medio.

Anteriormente, los residentes obtenían una rebaja del 50% dependiendo de los peajes

Los peajes generaron casi USD1.400 millones en ingresos operativos para el mantenimiento y expansión de carreteras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el esquema anterior, quienes atravesaban al menos 35 peajes en 30 días obtenían una rebaja del 50%. Ahora, la propuesta incrementaría ese beneficio, eliminando completamente el costo de los peajes para los habitantes del estado.

El estado cuenta con una de las redes de autopistas de peaje de Florida más extensas de Estados Unidos, con más de 1.125 kilómetros de vías sujetas a este sistema. La autopista de peaje de Florida, la más grande del estado, abarca 778 kilómetros de acceso limitado.

El sistema Turnpike reportó ingresos operativos cercanos a $1.400 millones el año pasado, de acuerdo con datos del propio sistema citados por Fox 35 Orlando. Los fondos recaudados a través de los peajes se destinan al mantenimiento, operación y construcción de nuevas carreteras, así como a mejoras en las existentes.

El programa benefició a más de 1,2 millones de residentes de Florida generando un ahorro considerable

El programa de alivio de peajes permitió un ahorro total de más de USD470 millones para los floridanos. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

En el pasado reciente, el estado implementó este programa de alivio de peajes que ofrecía a los residentes un crédito del 50% en el pago de peajes, siempre que realizaran al menos 35 transacciones mensuales.

Este programa, que benefició a más de 1,2 millones de floridanos y generó un ahorro estimado de más de 470 millones de dólares, expiró en marzo tras haber sido extendido el año anterior, según datos del Departamento de Transporte de Florida.

Además de estas medidas, el gobernador ha optado por suspender el cobro de peajes en situaciones excepcionales, como emergencias y huracanes, una decisión que ha permitido a los conductores circular sin costo en momentos críticos para la población, detalló Fox 35 Orlando.

Hasta el momento, no se han dado detalles sobre cómo se implementaría este nuevo modelo, según informó Fox 35 Orlando.