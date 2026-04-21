El Salvador

Desconfíe de promesas salariales: claves para evitar fraudes en ofertas de trabajo fuera de El Salvador

Cada año, decenas de salvadoreños son atraídos por propuestas de trabajo en el extranjero que terminan en estafas. Los testimonios de quienes han perdido a sus familiares en Rusia muestran la importancia de verificar toda oferta antes de firmar un contrato o de viajar

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Ilustración de ciberseguridad con usuario haciendo clic en anuncio de laptop; en segundo plano, código malicioso, hackers, alertas y transferencias bancarias interceptadas.
El reclutamiento mediante internet facilita que las redes de estafa contacten a personas vulnerables y prometan empleos inexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae).

Las historias de al menos de 10 familias de salvadoreños que viajaron a Rusia con la promesa de empleos bien remunerados y terminaron desaparecidos o en situaciones de peligro, evidencian los riesgos de confiar en ofertas laborales internacionales sin garantías. ¿Qué lecciones dejan estos casos y cómo protegerse ante posibles estafas?

El caso de Marina López y Claudia Hernández (nombres ficticios), cuyos esposos desaparecieron tras aceptar empleos en Rusia que resultaron ser parte de una red de trata, ilustra el modus operandi de este tipo de engaños.

Ambos viajaron tras recibir ofertas de trabajo que prometían salarios elevados, contratos formales y beneficios inexistentes. Al llegar, la realidad fue completamente distinta: documentos en ruso, condiciones abusivas, amenazas y ningún apoyo real.

Señales de alerta ante una posible estafa laboral internacional

  • Promesas de altos salarios sin requisitos claros: Los estafadores suelen ofrecer sueldos muy por encima del promedio local, sin pedir experiencia comprobable ni entrevistas formales.
  • Contratos en idiomas desconocidos o sin traducción: Firmar documentos que no se entienden es uno de los principales factores de riesgo. En los casos salvadoreños, los contratos estaban en ruso y nunca fueron traducidos oficialmente.
  • Solicitud de pagos anticipados o descuentos automáticos: Si la empresa pide dinero para trámites, boletos o promesas de reembolso, es motivo de sospecha. Muchas víctimas informaron que los boletos de viaje serían descontados del primer salario, lo cual nunca se cumplió.
  • Falta de información verificable sobre la empresa: Sitios web sin dirección física, teléfonos desactivados o inexistencia en registros oficiales son señales claras.
  • Reclutadores que desaparecen tras el viaje: Los familiares de los afectados intentaron comunicarse con el supuesto responsable, Carlos Gallegos, pero el número estaba desactivado y nadie respondió por la empresa.
  • Presión para viajar rápidamente y sin garantías: La urgencia es una táctica común. Varios salvadoreños relataron que se les pidió salir de inmediato, sin tiempo para consultar a expertos o revisar documentos.
Infografía sobre cómo detectar estafas laborales internacionales, con un hombre frente a una PC y un estafador. Muestra señales de alerta y prácticas sospechosas.
Esta infografía detalla las principales señales de alerta y prácticas sospechosas que indican una posible estafa laboral internacional, ofreciendo consejos clave para protegerse al buscar empleo en el extranjero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas

  • Verificar la empresa y el reclutador: Consultar en registros oficiales, embajadas y consulados si la empresa es real, tiene antecedentes y si el contacto está autorizado para ofrecer empleo internacional.
  • No firmar documentos en idiomas desconocidos: Exigir siempre traducción oficial y asesoría legal antes de firmar cualquier contrato fuera del país.
  • No pagar anticipos ni aceptar descuentos no documentados: Las empresas serias no solicitan dinero previo para trámites de visa, boletos o trámites administrativos.
  • Solicitar información completa sobre el puesto, salario y condiciones laborales: Un contrato debe especificar tareas, horarios, salario neto, beneficios y procedimientos para resolver conflictos.
  • Buscar referencias y testimonios: Investigar en internet, redes sociales y foros es útil para identificar denuncias previas o advertencias sobre la empresa o persona reclutadora.
  • Contactar a la embajada antes de viajar: Las representaciones diplomáticas pueden orientar sobre los riesgos y la legalidad de la oferta.
  • Desconfiar de la urgencia y de la falta de transparencia: Si el reclutador presiona para viajar de inmediato o se niega a responder preguntas, es un fuerte indicio de fraude.
Vista lateral de una persona con traje sentada frente a un monitor que muestra un registro de empresas, con un pasaporte y documentos en el escritorio.
Una persona consulta un registro oficial de empresas en línea para verificar oportunidades de empleo internacional, asegurando la legitimidad de ofertas laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testimonio de las familias: una advertencia para otros salvadoreños

Las familias salvadoreñas que hoy buscan respuestas luego de perder contacto con sus allegados en Rusia coinciden en una recomendación: “No confíen en promesas de dinero fácil ni en empresas que no puedan demostrar su legalidad”, advierte Marina López.

Su experiencia y la de Claudia Hernández resaltan la importancia de la prevención y de buscar apoyo institucional antes de dar cualquier paso.

La ausencia de mecanismos efectivos de protección, la falta de información clara y el silencio de las autoridades han dejado a estas familias en la incertidumbre. Por eso, la recomendación es no actuar bajo presión, consultar siempre con expertos y autoridades, y exigir transparencia en cada etapa del proceso.

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