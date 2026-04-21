Esto dicen las primeras críticas de “Michael”, la esperada biopic del Rey del Pop

La interpretación de Jaafar Jackson, sobrino de Michael, es el aspecto más alabado, destacando su parecido físico y precisión en los movimientos de baile (Lionsgate via AP)

El estreno del esperado biopic Michael, sobre la vida de Michael Jackson, recibió una valoración mayoritariamente negativa entre la crítica especializada a nivel global.

Las opiniones coinciden en que la película prioriza el espectáculo por encima de un desarrollo más detallado de la historia íntima y evita de forma deliberada los episodios más controvertidos de la vida del cantante.

La actuación de Jaafar Jackson, sobrino del “Rey del Pop”, aparece como prácticamente el único elemento que reúne elogios generalizados.

Para Newsday, el parecido físico es “sorprendente” y su interpretación actoral es notable, mientras que en la pista de baile “juraría que el propio Rey del Pop había vuelto a la vida”.

En la misma línea, USA Today destacó que sus movimientos de baile y su cadencia vocal están “estudiados a la perfección”.

El señalamiento principal es que la película pasa por alto los momentos más controversiales en la carrera del cantante (Glen Wilson/Lionsgate)

The Hollywood Reporter señaló que, para quienes recuerdan la etapa de mayor éxito del cantante, la película “será un cálido y reconfortante placer”.

Sin embargo, gran parte de las reseñas considera que esas actuaciones no alcanzan para sostener el conjunto.

Para RogerEbert.com, el largometraje dirigido por Antoine Fuqua “no es una película”, sino “una lista de reproducción filmada en busca de una historia”.

En términos similares, The Daily Beast la describió como un recorrido apoyado en Thriller que evita los aspectos más delicados y ofrece una versión complaciente del artista.

La omisión de las acusaciones de abuso sexual que marcaron la carrera de Jackson fue uno de los puntos más señalados.

El guion y la estructura narrativa del biopic han sido calificados como poco efectivos, con saltos temporales y una trama incoherente (Lionsgate)

La revista Empire indicó que las actuaciones musicales “no pueden ocultar el incómodo hecho de que hay otra faceta de la vida del artista que brilla por su ausencia”.

La agencia Associated Press fue más directa: “Creer ciegamente solo en esa celebridad, en esa fantasía, es repetir una triste historia una vez más”.

Screen International apuntó que, al no incorporar visiones contrapuestas, la película “parece desconectada de la realidad”.

En la misma línea, TheWrap la definió como “publicidad de largo aliento” y “un ejercicio de control de daños”.

Desde The Guardian, la crítica calificó el filme como “frustrante e inerte”, y consideró que “no logra mostrar que Michael fue una víctima de abusos, brutalizado por su padre y despojado de su infancia”.

El padre de Michael Jackson, Joe Jackson, fue una figura clave en los inicios de su carrera, señalado por su disciplina estricta y su fuerte control sobre la vida familiar y artística del cantante. (Lionsgate/Grosby)

Otros medios centraron sus cuestionamientos en la estructura del guion. IndieWire señaló que los “grandes saltos de tiempo y de lógica” resultan poco efectivos.

The Times describió la trama como “un vagabundeo sin rumbo por Wikipedia a través del catálogo de Jackson”, y remarcó la ausencia de su hermana Janet Jackson como personaje.

Por otro lado, The Film Verdict reconoció que los números musicales son el punto más sólido del trabajo de Fuqua, pero afirmó que el resto del filme carece de contenido, incluso dentro de los estándares del género biográfico.

Slant Magazine definió la propuesta como la conversión de “una vida trágica y profundamente complicada en una película de entretenimiento suavizada”.

Aun así, algunas reseñas destacaron aspectos favorables. Variety sostuvo que se trata de “un biopic de término medio absorbente” y consideró que “la sorpresa de Michael es lo bien que funciona".

La producción, respaldada por la familia Jackson y con acceso al catálogo musical completo, se centra en los primeros 26 años y dos décadas de carrera de Michael Jackson (Lionsgate)

En cuanto a AV Club, indicó que “hay casi un elemento de confort en su previsibilidad”.

The Film Maven señaló que, durante su visionado, “cumple con lo que propone”, aunque advirtió que el interés puede concentrarse en quienes ya siguen la trayectoria del artista.

La película, respaldada por la familia Jackson y producida con acceso al catálogo musical completo, aborda los primeros 26 años de vida del cantante y cerca de dos décadas de su carrera artística.

Michael llega a los cines de América Latina el jueves 23 de abril.