El aumento de la gasolina dispara un crecimiento del 1,7 % en las ventas minoristas de Estados Unidos en marzo

El aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos durante marzo provocó el mayor incremento mensual en ventas minoristas desde 1992, según el Departamento de Comercio (REUTERS/Bing Guan/File Photo)

El fuerte incremento en los precios de la gasolina en Estados Unidos durante marzo impulsó un aumento del 1,7 % en las ventas minoristas, el ritmo de expansión más alto registrado en los últimos doce meses, según datos de la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, citados por la agencia de noticias Reuters.

En este contexto, la escalada de costos derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha repercutido directamente en los hábitos de consumo y en los índices de inflación, mientras el consumo crece pese a tensiones e incertidumbre.

A pesar del encarecimiento de la energía y de las presiones inflacionarias, el gasto de los consumidores estadounidenses mostró dinamismo durante el primer trimestre de 2026.

El informe oficial reveló que el impulso en las ventas minoristas no solo superó la expectativa previa de un 1,4 %, sino que consolidó un crecimiento interanual del 4 %. Si bien el ajuste por inflación reduce la expansión efectiva al 0,7 % respecto a marzo de 2025, estas cifras muestran que, pese al deterioro del poder adquisitivo y la volatilidad energética, la demanda interna mantiene un ritmo sólido.

El salto más notorio se produjo en los ingresos de las estaciones de gasolina, que avanzaron un 15,5 % en marzo, el mayor incremento mensual desde el inicio de la serie en 1992, de acuerdo con los registros del Departamento de Comercio.

La Administración de Información Energética de Estados Unidos precisó que los precios minoristas de la gasolina subieron un 24,1 % solo en marzo, presionando los presupuestos familiares y agregando un nuevo factor de tensión en el consumo.

El impacto de la suba de la gasolina en el gasto familiar

Los consumidores estadounidenses enfrentaron un encarecimiento de la gasolina del 24,1% en marzo, lo que elevó el gasto familiar anual en USD 857, informó el Instituto Stanford (Freepik)

El efecto del conflicto internacional sobre el precio del petróleo se tradujo en un aumento global de más del 30 % en el valor del crudo, con un impacto inmediato en la economía doméstica. De acuerdo con el Instituto Stanford para la Investigación de Políticas Económicas, el costo anual promedio de la gasolina para los hogares estadounidenses se incrementó en USD 857 este año, lo que representa una carga añadida para las familias.

En paralelo, las devoluciones de impuestos registraron un repunte: al 27 de marzo, el reembolso promedio subió USD 351 respecto al mismo período de 2025, según cifras del Servicio de Impuestos Internos, autoridad fiscal de Estados Unidos.

Este ingreso adicional contribuyó, en parte, a sostener el nivel de gasto en un contexto de salarios que crecen a un ritmo menor que la inflación.

Especialistas como Lydia Boussour, economista sénior de la consultora EY-Parthenon, advirtieron que el aumento de los precios de la energía actúa como un impuesto indirecto sobre el consumo, restringiendo la capacidad de gasto en otras categorías. “El encarecimiento del combustible reducirá el gasto discrecional y afectará especialmente a los sectores sensibles a los precios”, afirmó Boussour a Reuters.

El Libro Beige de la Reserva Federal, publicado la semana pasada, recogió señales de persistentes dificultades financieras entre los consumidores y una sensibilidad creciente a los aumentos de precios en varios distritos, particularmente a comienzos de abril.

Además, la confianza del consumidor retrocedió a mínimos históricos este mes, nivel no registrado desde la crisis financiera de 2008, mientras los hogares estadounidenses han debido recurrir a sus ahorros para sostener sus patrones de consumo.

Sectores minoristas: crecimiento dispar y señales de precaución

La Reserva Federal mantuvo estable la tasa de interés de referencia entre 3,50% y 3,75% tras el sólido avance de las ventas minoristas y la presión inflacionaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detalle sectorial muestra que la dinámica de las ventas fue heterogénea. Los concesionarios de automóviles aumentaron sus ingresos un 0,5 % en marzo, probablemente impulsados por promociones de los fabricantes.

El segmento de muebles subió un 2,2 %, mientras que las tiendas de electrónica y electrodomésticos avanzaron un 0,9 %. Materiales de construcción y jardinería también exhibieron un incremento del 0,7 %.

El comercio minorista no presencial, que incluye a empresas como Amazon, creció un 1,0 %, favorecido por campañas de promociones de primavera. El reporte del Departamento de Comercio también identificó subas en tiendas de alimentos y bebidas, artículos generales y productos de salud y cuidado personal.

El gasto en servicios mostró señales de desaceleración. El rubro de restaurantes y bares, el único de servicios incluido en el informe, apenas avanzó un 0,1 % tras un incremento del 0,5 % en febrero.

Según Gus Faucher, economista jefe de la firma PNC Financial, el consumo en este sector funciona como un indicador adelantado de la salud financiera de los hogares. Faucher explicó: “Los restaurantes y bares son uno de los primeros lugares donde los consumidores recortan gastos ante presiones financieras. Si estas ventas permanecen débiles, podría anticipar una contracción más generalizada del consumo”.

Otros rubros, como las tiendas de artículos deportivos, pasatiempos, instrumentos musicales, librerías y ropa, mantuvieron ingresos estables respecto al mes anterior, lo que indica mayor prudencia en el gasto discrecional.

Nuevas proyecciones para el crecimiento económico

Las ventas minoristas básicas, que excluyen automóviles, gasolina, materiales de construcción y servicios de alimentación, aumentaron un 0,7 % en marzo, tras la revisión al alza del dato de febrero, que se ubicó en 0,6 %.

Este indicador es relevante porque refleja de manera más precisa el componente de gasto de los consumidores dentro del producto interno bruto (PIB).

En consecuencia, los economistas de Morgan Stanley elevaron su proyección de expansión del gasto de los consumidores para el primer trimestre a una tasa anual del 1,5 %, frente al 1,1 % estimado previamente.

Por su parte, Goldman Sachs ajustó al alza la previsión de crecimiento del PIB, llevándola al 3,3 %. La estimación preliminar del PIB del primer trimestre será publicada la próxima semana, luego de que la economía estadounidense creciera un 0,5 % en el cuarto trimestre de 2025, según Reuters.

La reacción de los mercados financieros ha sido inmediata: las acciones en Wall Street retrocedieron, el dólar se apreció frente a otras monedas y los bonos del Tesoro estadounidense registraron un aumento en sus rendimientos.

La Reserva Federal, banco central de Estados Unidos, mantuvo su tasa de interés de referencia en el rango del 3,50 % al 3,75 % en el corto plazo, considerando el sólido avance de las ventas minoristas y el entorno inflacionario.

La publicación del siguiente informe de ventas minoristas está programada para el mes próximo, de acuerdo con la Oficina del Censo. El desempeño de las ventas en abril será clave para confirmar si el consumo logra resistir el impacto de la suba de precios y si la economía estadounidense puede sostener su ritmo de expansión pese a los desafíos globales.