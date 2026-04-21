Estados Unidos

Cuáles son los síntomas de la variante Cicada de COVID-19 que se expande en Estados Unidos

La cepa BA.3.2 causa preocupación entre especialistas por su alto número de mutaciones y su capacidad de reinfectar tras largos periodos; autoridades destacan la importancia del aislamiento, el uso de mascarilla y la actualización del esquema de vacunación

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Imagen microscópica de un virus esférico de color azul verdoso con múltiples espigas y proyecciones verdes y moradas en su superficie irregular
La variante BA.3.2 Cicada de COVID-19 se detecta en 25 estados de Estados Unidos y despierta preocupación por su capacidad de reinfección prolongada. (Reuters)

La nueva cepa de COVID-19 identificada como “Cicada” comenzó a expandirse en varias regiones de los Estados Unidos y genera alarma por su capacidad de reinfectar tras periodos prolongados de ausencia. Esta variante BA.3.2, bautizada Cicada por su similitud con el comportamiento periódico del insecto, ya se encuentra en 25 estados y apareció tanto en viajeros como en muestras recogidas en aeropuertos internacionales, según informó Miami Herald y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La cepa apareció inicialmente en 2024 y fue confirmada después en una persona que llegó a Estados Unidos en 2025. Lo que preocupa a las autoridades sanitarias es que Cicada acumula cerca de 70 mutaciones respecto de las variantes usadas para fabricar las vacunas previstas para 2025 y 2026, según datos aportados por Miami Herald.

Cómo se presentan los síntomas del COVID “Cicada”

  • Fiebre o escalofríos
  • Tos
  • Dificultad para respirar
  • Dolor de garganta
  • Congestión nasal o secreción
  • Pérdida reciente del gusto o el olfato
  • Fatiga
  • Dolores musculares o corporales
  • Dolor de cabeza
  • Náuseas o vómitos

Dónde circula “Cicada” en Estados Unidos y por qué inquieta

Hasta el 19 de marzo, la variante BA.3.2 Cicada se había verificado en dos casos en Florida, mientras especialistas analizaban señales que sugerían una dispersión más amplia debido al hallazgo de muestras en diferentes puntos de entrada internacionales, detalló el Miami Herald.

Múltiples viales de la vacuna contra el COVID-19 con etiquetas "Coronavirus Vaccine" y jeringuillas sobre un fondo borroso de la bandera de los Estados Unidos
Cicada presenta cerca de setenta mutaciones respecto a las variantes originales utilizadas en las vacunas previstas para 2025 y 2026. (Reuters)

La CDC expuso que “Cicada” forma parte del grupo de variantes ómicron surgido en 2021. De la variante original, la variante original de ómicron se caracterizó por presentar 32 mutaciones del virus.

Cicada casi duplica esa suma. Según el infectólogo David Wohl, de la red médica académica UNC Health, consultado por el Miami Herald, esta elevada tasa de mutaciones “permite al virus volverse más transmisible y evadir mejor la respuesta inmunológica”.

Una consecuencia de la aparición de Cicada es un descenso potencial en la protección conferida por la vacunación o infecciones previas, como advirtió la CDC. No obstante, la mayoría de los especialistas sostuvo que las vacunas actuales “siguen ofreciendo defensa ante el riesgo de infección grave”.

Una persona con guantes médicos azules sostiene un vial de la vacuna COVID-19 mientras una jeringa con líquido transparente se inserta en él
Las autoridades sanitarias recomiendan aislamiento, uso de mascarilla y actualización de vacunas ante la sospecha de infección por Cicada. (Reuters)

Detectar “Cicada” exige vigilancia científica precisa

Las pruebas rápidas y los test PCR disponibles permiten detectar si una persona tiene COVID-19, pero no distinguen el tipo viral. La vigilancia de variantes se realiza mediante técnicas especializadas, entre ellas el análisis de aguas residuales, una herramienta que en los últimos meses disminuyó su presencia en Estados Unidos.

Trabajadores de la salud con batas moradas, mascarillas, protectores faciales y gorros, en un entorno de laboratorio con suministros médicos y botellas
Los síntomas de la variante Cicada de COVID-19 son similares a los de otras variantes Ómicron, sin evidencia de cuadros más graves. (Reuters)

De acuerdo con el diario estadounidense Miami Herald, la reducción en el monitoreo dificulta el rastreo del avance y evolución de ramificaciones como Cicada. En la práctica clínica y hospitalaria, los médicos abordan todos los casos de igual modo, ya que la identificación del linaje no altera los procedimientos de atención.

Qué recomiendan los expertos y autoridades sanitarias

Las medidas ante un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 —incluida la variante Cicada— se mantienen:

  • Permanecer en casa para evitar contagiar a otras personas.
  • Usar mascarilla si se necesita contacto.
  • Controlar los síntomas con reposo y medicamentos.
  • Consultar a un médico si la situación se prolonga o agrava.
  • Completar el calendario de vacunas y refuerzos para limitar el riesgo de enfermedad grave.

A pesar de las múltiples mutaciones identificadas en Cicada, las comunicaciones de la CDC que citó el Miami Herald sostuvieron que los refuerzos disponibles mantienen un efecto protector ante los cuadros más peligrosos de la enfermedad.

“Cicada” y el desafío de una vigilancia sanitaria en evolución

La emergencia y diseminación de la variante BA.3.2 Cicada demostró la capacidad del SARS-CoV-2 para desarrollarse hacia cepas con mayor transmisibilidad y posibilidad de retorno tras periodos de latencia.

Esto obstaculizó la labor de vigilancia epidemiológica y generó la necesidad de ajustar de manera constante las estrategias para la protección individual y comunitaria, con el foco en la vacunación y la detección oportuna.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos, la CDC y los especialistas en enfermedades infecciosas continuaron el monitoreo del comportamiento de Cicada. Los datos difundidos señalaron que las medidas habituales y la vacunación siguen siendo los mejores recursos de prevención.

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