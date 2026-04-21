República Dominicana

Gobierno Dominicano expone al Consejo del Episcopado su estrategia económica frente a la crisis internacional

Representantes del Gobierno Dominicano se reunieron con los principales obispos del país para explicar las medidas adoptadas ante el impacto económico del conflicto internacional

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Un mapa satelital muestra el Estrecho de Ormuz, el Golfo Pérsico y las costas adyacentes, con puntos y triángulos de colores que indican el tráfico marítimo
El Estrecho de Ormuz: el punto de estrangulamiento energético donde transita el 20% del petróleo mundial. Cualquier inestabilidad en este paso impacta directamente en los costos de importación de combustibles en la República Dominicana.

El Gobierno dominicano explicó ante la Conferencia del Episcopado su estrategia para enfrentar la crisis económica internacional, con énfasis en la protección de la canasta básica, el transporte y el mantenimiento de subsidios a combustibles y fertilizantes.

El encuentro, realizado este martes 21 de abril, en la sede de la Conferencia del Episcopado Dominicano en Santo Domingo, contó con la presencia de la comisión gubernamental encabezada por:

  • Yayo Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes
  • Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia
  • Sigmund Freund, ministro de Administración Pública.

Por parte de la Iglesia católica participaron Monseñor Héctor Rodríguez, presidente de la Conferencia, Jesús Castro Marte, vicepresidente, Faustino Burgos, secretario general, Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de San Francisco de Macorís, y Andrés Napoleón Romero Cárdenas, obispo de Barahona.

La reunión se llevó a cabo en el contexto de las consultas que impulsa el presidente Luis Abinader para consensuar respuestas ante el impacto económico provocado por el conflicto en el Medio Oriente. Según detalló Sanz Lovatón, el Gobierno ya ha destinado cerca de RD$10,000 millones en subsidios a los combustibles, con el objetivo de evitar una escalada inflacionaria que afecte a los sectores más vulnerables.

Representantes del Gobierno Dominicano presentan ante el Consejo del Episcopado la estrategia económica diseñada para mitigar los efectos de la crisis internacional en el país. (Cortesía).
Representantes del Gobierno Dominicano presentan ante el Consejo del Episcopado la estrategia económica diseñada para mitigar los efectos de la crisis internacional en el país. (Cortesía).

Durante el encuentro, la comisión gubernamental presentó los tres pilares del plan oficial que son:

  1. Proteger el poder adquisitivo de la población frente a la inflación
  2. Preservar la producción nacional y el empleo
  3. Asumir desde el Estado el mayor costo de las medidas extraordinarias.

Se destacó que la prioridad es mantener estables los precios de la canasta básica y el transporte, mediante la continuidad de los subsidios a combustibles y fertilizantes, así como a través de un monitoreo permanente de los precios de productos esenciales.

Participación de la Iglesia y postura ante el conflicto

El Gobierno reconoció a la Iglesia católica como un actor central en la conexión con la ciudadanía, especialmente en escenarios de crisis. Los representantes oficiales subrayaron que el diálogo con el Episcopado forma parte de una serie de encuentros con diversos sectores sociales para socializar medidas y recibir aportes conforme evolucione la coyuntura internacional.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Dominicano reiteró su posición contraria al conflicto armado y su respaldo a los llamados del papa León XIV para deponer las armas y procurar la paz. Las autoridades eclesiásticas han sostenido una comunicación constante con el ejecutivo sobre el panorama nacional y han manifestado su rechazo a cualquier forma de violencia, en consonancia con la postura del pontífice.

Una reunión se lleva a cabo en una sala con una mesa de madera. Varios hombres están sentados, incluyendo algunos vestidos con trajes formales y otros con indumentaria eclesiástica. Banderas nacionales y eclesiásticas adornan el fondo de la sala. Se observa al menos una mujer de pie. El evento cubre un encuentro entre funcionarios y miembros del Episcopado para abordar la crisis en Medio Oriente.

Medidas adicionales y monitoreo económico

Entre las acciones complementarias que contempla el plan oficial, Sanz Lovatón mencionó la reasignación de recursos a programas de protección social, el seguimiento estricto del tipo de cambio y las tasas de interés, y la vigilancia sobre los precios de los alimentos y servicios básicos para garantizar la estabilidad económica.

“El Estado absorberá el mayor costo de estas medidas para mitigar el impacto en los hogares dominicanos”, afirmó el ministro ante los miembros del Consejo Permanente del Episcopado Dominicano. Agregó que el Ejecutivo se mantiene atento a la evolución de la crisis internacional, evaluando nuevas acciones según lo requiera la situación.

La visita de la comisión gubernamental al Episcopado se inscribe en un proceso de diálogo nacional impulsado desde el Ejecutivo ante el impacto de la crisis global en la economía local. Este acercamiento busca fortalecer la coordinación entre el Estado y los actores sociales, con el fin de garantizar respuestas integrales frente a los desafíos actuales.

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