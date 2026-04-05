Especialistas alertan por la propagación de la variante “cigarra” de SARS-CoV-2 entre niños en Estados Unidos

Los anticuerpos generados por las vacunas adaptadas para 2024-25 neutralizan con eficiencia a la variante BA.3.2, según estudios liderados por equipos científicos de renombre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva variante de SARS-CoV-2, conocida como BA.3.2 y apodada cigarra, ha captado la atención de la comunidad científica en Estados Unidos por su comportamiento atípico: afecta principalmente a los niños y presenta múltiples mutaciones, aunque, según las autoridades sanitarias y los datos disponibles hasta abril de 2026, no genera cuadros de mayor gravedad en comparación con otras variantes.

Investigadores han detectado la presencia de esta rama en aguas residuales de 25 estados y en muestras clínicas de al menos 23 países, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Los datos actuales muestran que BA.3.2 representa un cambio en el patrón epidemiológico de la covid-19, una enfermedad que históricamente pone en mayor riesgo a adultos mayores y personas con comorbilidades.

Según el portal de estadísticas especializado Statista y análisis recientes del CDC, esta variante evidencia una mayor eficiencia para infectar a menores de entre tres y 15 años, lo que ha llevado a los expertos a examinar su potencial impacto en la salud infantil y la transmisión comunitaria.

Si bien la cigarra se propaga con facilidad en la población pediátrica, no se ha registrado un aumento notable en hospitalizaciones ni muertes asociadas a la variante, de acuerdo con el Centro de Respuesta e Innovación ante Epidemias de Sudáfrica, país donde se identificó originalmente la cepa en noviembre de 2024.

En Alemania, donde BA.3.2 llegó a representar el 30% de los nuevos casos entre noviembre y enero, los contagios atribuidos a esta variante han comenzado a descender, según detalló el virólogo Florian Krammer, de la reconocida Escuela de Medicina Icahn en Nueva York.

Los científicos atribuyen la facilidad con la que BA.3.2 infecta a menores a la menor cantidad de exposiciones previas a SARS-CoV-2 y a vacunas en esa población, en comparación con los adultos.

El doctor Alex Greninger, jefe de la división de diagnóstico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Washington, referente en investigación biomédica, explicó: “Los historiales inmunológicos protegen mejor contra la evolución viral. Los niños, simplemente, cuentan con menos experiencias inmunológicas, lo que limita sus defensas frente a nuevas variantes”.

La trayectoria de BA.3.2 y su perfil genético

BA.3.2 representa un cambio en el patrón epidemiológico de covid-19, ya que evidencia mayor capacidad de infección en menores entre tres y 15 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

La variante BA.3.2 surgió tras un largo periodo sin cambios evolutivos. Identificada por primera vez en un hisopado nasal de un niño de cinco años en Sudáfrica, la cepa exhibe alrededor de 70 mutaciones respecto al coronavirus original detectado en 2019 y 53 variaciones específicas en la proteína espícula, estructura clave para la entrada viral en las células humanas.

Las investigaciones sugieren que, durante dos años, la variante BA.3 infectó de forma crónica a una persona inmunodeprimida —proceso que permitió la acumulación de mutaciones antes de que reapareciese como BA.3.2—.

Este patrón de evolución recuerda al ciclo de la cigarra: un insecto que pasa años bajo tierra antes de emerger, comportamiento que inspiró el apodo en la comunidad científica internacional.

A diferencia de otras variantes altamente mutadas, BA.3.2 no ha mostrado una expansión global acelerada. Entre los factores limitantes figura su reducida capacidad para unirse a los receptores ACE-2 de las células, lo que restringe su potencial de transmisión masiva.

El doctor Marc Johnson, profesor de microbiología molecular de la Universidad de Missouri, sostuvo: “Si BA.3.2 tuviera la capacidad de convertirse en una variante más agresiva, probablemente ya lo habría demostrado”.

Impacto en la salud pública y vigilancia epidemiológica

Los anticuerpos generados por las vacunas adaptadas para 2024-25 neutralizan con eficiencia a la variante BA.3.2, según estudios liderados por equipos científicos de renombre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El seguimiento de BA.3.2 llevó a la Organización Mundial de la Salud a designarla como “variante bajo monitoreo” desde diciembre pasado.

La Organización Mundial de la Salud mantiene un sistema de vigilancia global para el seguimiento de las variantes del SARS-CoV-2. A través de la red internacional CoViNet, clasifica y monitorea variantes según su impacto potencial en la transmisión, la gravedad clínica y la eficacia de vacunas y tratamientos.

Este monitoreo se actualiza de manera continua a medida que surgen nuevas evidencias científicas y permite ajustar las recomendaciones sanitarias en tiempo real.

Los equipos científicos consideran que, por el momento, no es necesario actualizar las vacunas existentes, dado que los estudios de Florian Krammer y equipo revelaron que los anticuerpos generados por las dosis adaptadas para la temporada 2024-25 neutralizan con eficiencia la variante.

El análisis de secuenciación genética en distintas regiones indica que, si bien la cigarra puede eludir parcialmente la inmunidad generada por infecciones previas o vacunación, no ha provocado un aumento de cuadros graves en la población pediátrica.

El doctor Tulio de Oliveira, director del Centro de Respuesta e Innovación ante Epidemias de Sudáfrica, señaló: “No observamos señales de incremento en hospitalizaciones ni muertes en los países donde BA.3.2 circula”.

En Nueva York, datos del investigador Ryan Hisner muestran que los niños presentan hasta cinco veces más probabilidades de infectarse con BA.3.2 que con otras variantes, aunque la circulación total de esta cepa sigue siendo minoritaria. Entre las explicaciones que se plantean, los expertos mencionan la pérdida de segmentos específicos en el genoma viral, lo que altera la activación del sistema inmunitario y podría aumentar la susceptibilidad en edades tempranas.

Perspectivas y recomendaciones actuales

La vigilancia genómica y epidemiológica de BA.3.2 continúa, con especial atención a entornos escolares y de cuidado infantil, donde el riesgo de transmisión aumenta por el contacto estrecho y la exposición constante a patógenos respiratorios.

“El hecho de que una variante de covid-19 prefiera a los niños se asemeja al comportamiento de otros virus estacionales como la gripe, que suele propagarse de los escolares a los adultos mayores cada temporada”, destacó Greninger.

La información presentada en este artículo refleja el estado del conocimiento y los datos disponibles hasta abril de 2026, según fuentes oficiales y revisadas por expertos. Las principales agencias de salud pública, como la Organización Mundial de la Salud y los CDC, recomiendan mantener una vigilancia activa y adaptar las estrategias sanitarias ante cualquier cambio relevante en la circulación o el impacto clínico de nuevas variantes.