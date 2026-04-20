Trump ratificó que mantendrá el bloqueo naval a Irán hasta alcanzar un acuerdo: “Están perdiendo 500 millones de dólares al día”

Trump dijo que el acuerdo con Irán impedirá que el régimen desarrolle armas nucleares: “Garantizará la paz en el mundo” (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que el bloqueo naval impuesto al régimen de Irán seguirá vigente hasta que se logre un acuerdo que, según sus palabras, impida a Teherán desarrollar armamento nuclear.

El mandatario estadounidense afirmó que la presión económica y militar está debilitando a los ayatollahs y subrayó que no habrá concesiones hasta obtener garantías concretas.

Trump sostuvo que la estrategia de aislamiento económico ha provocado pérdidas millonarias para Irán.

“El bloqueo está destruyendo por completo a Irán. Están perdiendo 500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso a corto plazo”, manifestó a través de sus redes sociales.

El líder republicano dijo que las fuerzas estadounidenses mantienen el control en los puntos clave de acceso marítimo, especialmente en el Estrecho de Ormuz, y remarcó que no autorizará el levantamiento de las restricciones hasta que Teherán acepte las condiciones de Washington.

Trump también celebró los resultados de la campaña militar y el impacto sobre las fuerzas armadas iraníes.

“La Armada iraní ha sido completamente aniquilada, su Fuerza Aérea ha sido desplazada a pistas secundarias y su defensa antimisiles ha quedado inutilizada”, dijo.

Trump aseguró estar ganando la guerra contra el régimen iraní

Aseguró, además, que el liderazgo iraní enfrenta una situación de debilidad interna tras la intensificación de las acciones militares y el embargo internacional.

Más temprano, a través de un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario estadounidense sostuvo que el pacto que su administración intenta cerrar con Irán será superior al alcanzado en el pasado y remarcó que, a diferencia de ese antecedente, el nuevo esquema eliminará cualquier posibilidad de que Teherán avance hacia un arma nuclear.

“Será mucho mejor que el acuerdo anterior”, indicó, y agregó que aquel entendimiento previo representaba “un camino garantizado hacia un arma nuclear”.

El mandatario también vinculó el nuevo proceso de negociación con un objetivo más amplio de estabilidad internacional.

“Si se llega a un acuerdo bajo mi mandato, garantizará paz, seguridad y protección”, afirmó.

“Será algo de lo que el mundo entero se sentirá orgulloso”, añadió.

En sus declaraciones, Trump cuestionó duramente el acuerdo nuclear firmado durante la administración de Barack Obama y con participación de Joe Biden. Según dijo, ese pacto comprometía la seguridad estadounidense y permitió transferencias económicas significativas a Irán.

Trump expresó su visión sobre el acuerdo nuclear con Irán y los esfuerzos para garantizar la paz global

“Se entregaron miles de millones de dólares”, afirmó, al describir envíos de efectivo que, según su versión, fueron utilizados sin restricciones por el régimen iraní.

Además, el presidente defendió su decisión de haber cancelado ese acuerdo en el pasado, al sostener que su continuidad habría tenido consecuencias graves en materia de seguridad.

“Si no lo hubiera terminado, se habrían utilizado armas nucleares en la región”, declaró, mencionando a Israel y a bases militares estadounidenses como posibles objetivos.

Trump también rechazó las versiones que indican que su gobierno enfrenta presiones para alcanzar un acuerdo en el corto plazo.

“No estoy bajo ninguna presión”, aseguró, y remarcó que el único objetivo es lograr un entendimiento en condiciones favorables. “No voy a permitir que se apresure a Estados Unidos a firmar algo que no sea lo mejor posible”, señaló.

En ese sentido, subrayó que el tiempo no condiciona las negociaciones.

“El tiempo no es mi adversario”, afirmó, y planteó que el proceso apunta a resolver una situación que, según dijo, se arrastra desde hace décadas. “Lo importante es que finalmente se solucione el problema”, indicó.

El presidente de Estados Unidos afirmó que el nuevo entendimiento con Teherán incluirá controles más severos y eliminará los riesgos de proliferación atómica en la región

Las declaraciones del mandatario se producen mientras persisten las dudas sobre la continuidad de las conversaciones entre Washington y Teherán. Desde Irán, voceros oficiales señalaron que aún no se ha definido la participación en una nueva ronda de diálogo, y cuestionaron la postura estadounidense en el marco del cese de hostilidades.

En paralelo, Trump advirtió que, si no se alcanza un acuerdo y se rompe la tregua vigente, podrían reanudarse las acciones militares. “Si no hay un acuerdo, empezarán a caer muchas bombas”, expresó en otra intervención, al referirse al escenario posterior al fin del alto el fuego.

El proceso de negociación se desarrolla en un contexto marcado por tensiones militares, restricciones comerciales y disputas en torno al programa nuclear iraní.

Uno de los puntos centrales sigue siendo el destino del uranio enriquecido en poder de Teherán, mientras ambas partes intercambian acusaciones sobre incumplimientos.

El ambiente social en Teherán muestra señales de agotamiento por el conflicto y la incertidumbre económica, mientras la comunidad internacional observa con preocupación la falta de avances en la negociación.

La Casa Blanca informó que la próxima delegación estará encabezada por el vicepresidente JD Vance, acompañado por el enviado especial para Medio Oriente Steve Witkoff y Jared Kushner.

La Casa Blanca informó que la próxima delegación estará encabezada por el vicepresidente JD Vance (REUTERS/Alyssa Pointer/Archivo)

En este escenario, la administración estadounidense insiste en que el nuevo acuerdo debe impedir de manera definitiva cualquier desarrollo nuclear con fines militares, mientras busca consolidar un marco que reduzca el riesgo de una escalada regional.

(Con información de AFP)