No es solo la batería: los riesgos de tener el Bluetooth del celular siempre activado

El bluesnarfing permite que atacantes accedan a datos privados usando conexiones Bluetooth activas. (EFE)

La conectividad inalámbrica simplifica la vida cotidiana. Aunque uno de sus inconvenientes más comunes es su demanda de batería, también introduce riesgos poco conocidos para la seguridad digital. Uno de los más preocupantes es el bluesnarfing, una técnica de ciberataque que aprovecha vulnerabilidades en la tecnología Bluetooth para obtener acceso no autorizado a dispositivos móviles.

Según explica la empresa de ciberseguridad McAfee, el bluesnarfing surge de la combinación de las palabras Bluetooth y snarfing, y consiste en que un atacante explote debilidades del protocolo Bluetooth para acceder y extraer información confidencial de un teléfono móvil, una tableta o una computadora portátil.

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Las vulnerabilidades pueden deberse a configuraciones inadecuadas, software desactualizado o cifrado insuficiente. En la mayoría de los casos, el usuario no detecta la intrusión, lo que aumenta el riesgo de filtración silenciosa de datos, como listas de contactos, correos electrónicos, mensajes de texto y calendarios.

Actualizar el software y eliminar emparejamientos antiguos refuerza la seguridad del dispositivo. (EFE)

La gravedad del bluesnarfing radica en que puede ejecutarse sin que la víctima note la sustracción de sus datos. Esto lo diferencia de otros ataques, como el bluejacking, que solo envía mensajes no solicitados y suele tener un impacto menor. Mientras el bluejacking es principalmente una molestia, el bluesnarfing puede provocar consecuencias graves en términos de privacidad y seguridad.

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Impactos del bluesnarfing en la vida diaria

La principal preocupación frente al bluesnarfing es el acceso no autorizado a información personal o profesional de valor. Un atacante puede revisar mensajes privados, acceder a listas de contactos, correos electrónicos laborales o incluso recopilar información suficiente para intentar una suplantación de identidad. El robo de identidad se ha convertido en una amenaza creciente y, con la cantidad de datos almacenados en los dispositivos, el efecto dominó puede ser considerable.

Los expertos advierten que la exposición a ataques de bluesnarfing es mayor cuando el Bluetooth permanece encendido de forma permanente, especialmente en lugares públicos donde circulan posibles atacantes. La tecnología facilita la conexión de dispositivos y accesorios, pero también amplía la superficie de ataque si no se toman precauciones.

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Configurar el celular como “no detectable” ayuda a reducir los riesgos de exposición a ciberataques. (EFE)

Precauciones para evitar ataques de bluesnarfing

Frente a estos riesgos, McAfee recomienda una serie de medidas simples y efectivas que pueden reducir la exposición a ataques por Bluetooth:

Desactivar Bluetooth cuando no se use : Limitar el uso de esta tecnología a momentos específicos, como la conexión de auriculares o la transferencia de archivos, disminuye la posibilidad de que el dispositivo sea detectado por terceros.

Configurar el dispositivo en modo “no detectable” : Esta opción evita que el equipo aparezca en búsquedas de otros usuarios cercanos, permitiendo mantener la conexión con dispositivos conocidos sin exponerse a extraños.

Emparejar dispositivos en entornos seguros : Realizar el emparejamiento en lugares privados reduce el riesgo de que un atacante aproveche la oportunidad para interceptar la conexión.

Rechazar solicitudes de conexión desconocidas: Nunca se debe aceptar una invitación de emparejamiento que no haya sido iniciada por el propio usuario.

La suplantación de identidad es una de las consecuencias más graves asociadas al robo de datos por Bluetooth. (EFE)

Utilizar códigos PIN seguros : Evitar combinaciones predeterminadas como “0000” o “1234” y optar por contraseñas robustas dificulta ataques automatizados.

Actualizar el software del dispositivo : Los fabricantes lanzan parches para corregir vulnerabilidades detectadas en el protocolo Bluetooth. Mantener el sistema y las aplicaciones actualizadas es clave para contar con la máxima protección.

Eliminar emparejamientos antiguos : Borrar conexiones que ya no se utilizan o se crearon en ambientes públicos evita reconexiones automáticas que puedan comprometer la seguridad.

Utilizar aplicaciones de seguridad con monitoreo Bluetooth : Herramientas como McAfee Total Protection ofrecen funciones específicas para supervisar la actividad Bluetooth y alertar sobre comportamientos anómalos.

Cuidado con estaciones de carga públicas: Aunque no se relaciona directamente con Bluetooth, algunas estaciones pueden intentar acceder a los datos mediante conexiones inalámbricas o puertos USB. Es preferible utilizar cargadores propios o baterías portátiles para evitar ataques.