Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna esta semana desde Estados Unidos

El calendario lunar de esta semana (Imágenes Ilustrativas Infobae)

Estas serán las fases de la luna que mostrará el astro más cercano a nuestro planeta en los siguientes días desde Estados Unidos, de acuerdo con el calendario lunar.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por diferentes culturas para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

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Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

Calendario lunar junio 2026

Este es el calendario lunar de la semana, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

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La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Nasa)

Luna llena:

Actualmente y desde el pasado 31 de Mayo de 2026, estamos en la fase de luna llena, esto significa que el satélite natural que rodea nuestro planeta estará opuesto al sol en su órbita alrededor de la tierra y su cara visible se verá completamente iluminada.

Esta es, sin duda, la mejor oportunidad para admirar el cielo nocturno y contemplar la majestuosidad de la luna en todo su esplendor.

Cuarto menguante

Para la siguiente semana, toda vez que termine la luna llena, llegará la fase del cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

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También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el satélite natural sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo ver la luna

Sin importar donde estés, si es de día o de noche e incluso el estado del clima, hay distintas formas de ver la luna, sobre todo cuando interpretamos el concepto de “observar” de una manera más amplia.

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Aquí hay algunas formas para mirar la luna recomendadas por la NASA:

Mirar hacía arriba: La forma más sencilla de observar la luna es voltear hacia arriba, es el objeto más brillante del cielo nocturno y el segundo de nuestro cielo diurno, por lo que puede verse desde todo el planeta.

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Con telescopio o binoculares: Con un poco de ayuda, se podrán ver más detalles de la luna, sobre todo si se hace en la línea entre la noche y el día, en ese punto se podrán ver cráteres y montañas lunares.

Fotografías: El archivo de la Nasa cuenta con más de 20 millones de imágenes de la luna disponibles para verla a detalle. y, por supuesto, puedes tomar tus propias fotografías desde la tierra.

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Desde tu sillón: Si el estado del tiempo no ayuda a ver la luna a simple vista, la Nasa cuenta con una página de transmisiones en vivo para verla. Si prefieres escuchar música, haz una lista de reproducción de canciones con temas de la luna.

Excursión virtual: La NASA también tiene el proyecto “Moon Trek”, un mapa lunar interactivo en el que se puede viajar a cualquier lugar de la luna.

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