Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan tras el rechazo de Hezbollah a la tregua

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Kevin Lamarque

No se observaron avances en las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán tras el peor estallido de violencia en semanas y después de que la milicia Hezbollah, respaldada por Teherán, rechazara el jueves una tregua negociada por Estados Unidos en el Líbano.

El presidente Donald Trump afirmó que las conversaciones de alto el fuego se encuentran en la fase final. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había declarado que las negociaciones se habían estancado. El miércoles, Irán lanzó misiles y drones contra Kuwait y Bahréin, causando la muerte de una persona y dejando decenas de heridos en el principal aeropuerto de Kuwait, después de que Estados Unidos atacara un petrolero con destino a la República Islámica.

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En el Líbano, militantes de Hezbollah declararon que se negaban a acatar las condiciones del alto el fuego anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos apenas unas horas antes. Al menos cuatro personas murieron en ataques israelíes, según informó Associated Press. El ejército israelí informó que Hezbollah lanzó varios cohetes contra sus soldados, sin que se registraran heridos.

A pesar de los continuos combates, los precios del petróleo cayeron tras tres días de ganancias, impulsados ​​por el optimismo de los inversores tras el anuncio estadounidense del acuerdo de tregua en el Líbano. Los constantes ataques militares israelíes en la zona se han convertido en un obstáculo importante para Trump, que busca retirar a Estados Unidos de la guerra con Irán que él mismo inició.

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Trump ha afirmado repetidamente que un acuerdo está cerca, a pesar de que Irán se niega a ceder ante sus exigencias sobre su programa nuclear y sus condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz. Antes de la guerra, esta vía marítima transportaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo, pero ha estado prácticamente interrumpida desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero. Representantes del sector han advertido que los precios podrían dispararse de nuevo a medida que se agoten las reservas.

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas pasan en coche junto a una valla publicitaria antiestadounidense que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el estrecho de Ormuz, en Teherán, Irán, el 17 de mayo de 2026. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El jueves, Trump afirmó en una publicación en redes sociales que se encuentra “en plena fase de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán”. No ofreció detalles sobre las conversaciones, aprovechando la publicación para criticar duramente la votación de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, para detener la guerra.

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Si bien esto no pondrá fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, la medida refleja la creciente impopularidad del conflicto en Estados Unidos y la preocupación del propio partido de Trump por su impacto en las elecciones de mitad de mandato.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, vestido con el uniforme del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), asiste a una sesión del parlamento en Teherán. Europa Press/Contacto/Icana

La publicación de Trump se produjo apenas unas horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, declarara que “no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación” con Estados Unidos, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.

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Entre las condiciones que Irán ha impuesto figura el cese de los ataques israelíes en el Líbano, donde sus fuerzas han lanzado una importante ofensiva para expulsar a Hezbollah, respaldado por Irán.

“Para Irán, la pregunta es: “¿Podrá Trump frenar a Israel?””, declaró Nate Swanson, investigador sénior del Atlantic Council y exfuncionario estadounidense que trabajó en asuntos relacionados con Irán en el Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. “Si no puede frenarlos en el Líbano, ¿cómo podrá frenarlos en Irán?”.

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El jueves, el líder de Hezbollah, Naim Qasem, calificó de “absurdo” el acuerdo mediado por Estados Unidos entre Israel y el gobierno libanés. El grupo, que no participa en las negociaciones, no aceptará que su presencia en el Líbano esté condicionada al cese de la guerra y la retirada de Israel, afirmó en una carta. Los enfrentamientos continuaron en el sur del Líbano.

© Bloomberg