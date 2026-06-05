La Administración del Seguro Social de Estados Unidos elimina 7.100 puestos y se prevén retrasos en trámites

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos eliminó más de 7.100 puestos, el 13% de su plantilla, en el mayor recorte de su historia reciente (Reuters)

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos eliminó más de 7.100 puestos, el 13% de su plantilla, en el mayor recorte de su historia reciente. La reducción, anunciada desde febrero de 2025, no detuvo los pagos mensuales, pero amenaza con alargar trámites, apelaciones y la atención al público para 75 millones de beneficiarios y solicitantes que dependen de un sistema ya exigido.

La poda de personal llegó sobre una estructura que ya trabajaba bajo presión. En 2025, cada empleado de la SSA atendía en promedio a 1.480 beneficiarios, más del triple que en 1967, y el tiempo de procesamiento de solicitudes vinculadas con discapacidad había escalado a 231 días, según datos citados por Business Insider, medio especializado en negocios.

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El efecto inmediato no se midió en cheques que dejan de emitirse, sino en más fricción para iniciar un beneficio, corregir un pago o sostener una apelación.

Cómo impacta en solicitudes y apelaciones

El impacto se concentró en quienes todavía no cobran. Los pagos de jubilación, SSDI y SSI continuaron sin interrupciones, pero las nuevas solicitudes y las apelaciones quedaron más expuestas a demoras, de acuerdo con exfuncionarios y empleados citados por Business Insider.

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Fortune, revista estadounidense de negocios, informó el 2 de junio de 2026 que el recorte se integró a cambios operativos —más servicios digitales y mayor automatización— que modificaron el vínculo cotidiano con los usuarios.

Los solicitantes de discapacidad concentran el mayor atraso

Las solicitudes por discapacidad concentran el mayor atraso en el Seguro Social de Estados Unidos, con demoras de 7 a 8 meses en decisiones iniciales en Florida y hasta 18 meses más en apelaciones (Reuters)

Las solicitudes por discapacidad suelen ser las más sensibles a los recortes porque exigen evaluación médica, verificación de documentación y etapas sucesivas de revisión. En Florida, una decisión inicial sobre un pedido de SSDI (Seguro por Incapacidad del Seguro Social) ya demoraba entre siete y ocho meses. Si la solicitud era rechazada y avanzaba a una apelación, el proceso podía extenderse hasta 18 meses más, según el texto base.

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Ese cuello de botella puede profundizarse con la salida de personal. Expertos citados en el texto fuente advirtieron que, con menos empleados, los casos de discapacidad y jubilación tardarán más en resolverse, con impacto directo sobre hogares que quedan sin ingresos mientras esperan una definición.

Sharon Sartori, residente de Carolina del Sur, describió el costo potencial para adultos mayores de bajos ingresos en una declaración a Business Insider: “Si los cheques se retrasan, va a afectar seriamente a los adultos mayores de bajos ingresos: la renta, los medicamentos, la comida”.

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Aunque los pagos regulares no se interrumpieron en lo inmediato, el temor de los usuarios apunta a que el atraso administrativo termine empujando gastos básicos hacia la incertidumbre.

Un empleado de la SSA que habló bajo anonimato en el texto fuente subrayó el costo humano de la espera: “Como tardará dos o tres veces más en tramitar estos casos, algunas personas morirán antes de que se tome una decisión”, dijo a Business Insider.

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Otra trabajadora de la agencia alertó sobre un efecto adicional: “Los sobrepagos aumentarán drásticamente porque no habrá trabajadores suficientes para llegar a esos casos oportunamente”, según el mismo medio.

Qué hacer si hay demoras y cómo seguir el estado del trámite

Cuando un trámite se retrasa, la SSA recomienda concentrar el seguimiento en los canales oficiales para reducir idas y vueltas y dejar registro de cada paso. El primer movimiento es crear o verificar la cuenta en my Social Security (mi Seguro Social), dentro del sitio ssa.gov, donde se pueden iniciar gestiones y consultar el estado de solicitudes en línea cuando el trámite lo permite.

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Si el caso requiere intervención presencial, conviene pedir turno con anticipación, reunir la documentación antes de la cita y conservar copias de formularios, estudios médicos y toda carta recibida. Guardar un archivo con fechas, nombres de interlocutores y número de caso ayuda a sostener reclamos y a evitar que el expediente se reabra por faltantes o inconsistencias.

Para consultas telefónicas, la agencia opera el 800-772-1213, con servicio en español. En un escenario de demoras, el texto fuente sugiere insistir en la trazabilidad: anotar el horario de la llamada, el motivo de la consulta y cualquier indicación recibida, y volver a contactarse si el estado no cambia dentro del plazo indicado por la propia agencia.

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Cuando un trámite depende de prueba médica, es clave pedir a los prestadores copias completas y legibles, y enviarlas por los canales indicados para evitar que la falta de un documento detenga la evaluación. Para apelaciones, conservar el acuse de recibo y la documentación de respaldo resulta determinante si luego se necesita acreditar que el material fue presentado en tiempo y forma.

Cierres de oficinas y atención remota: una barrera adicional

Los cierres de oficinas y la atención remota de la SSA en Nueva York sumaron barreras para presentar documentos, seguir expedientes y corregir pagos de forma presencial (Reuters)

La reducción de personal se combinó con cambios en la red de atención. En Nueva York, la SSA cerró de forma permanente su oficina de audiencias en White Plains, la única clausura confirmada en ese estado hasta ahora, según el texto base. En paralelo, las oficinas de Olean, Dunkirk y Corning operaron de manera intermitente solo por teléfono, sin atención presencial.

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DOGE identificó 47 contratos de arrendamiento de oficinas de la SSA para cancelación. Esa decisión puede derivar en nuevos cierres o reubicaciones, de acuerdo con el texto fuente, con impacto directo en usuarios que necesitan presentar documentación, seguir expedientes o pedir una corrección de manera presencial.

La iniciativa se enmarcó en el programa DOGE del presidente Donald Trump para reducir personal de la administración pública federal. La justificación oficial citada en el texto fuente fue que los tiempos de espera telefónica mejoraron de 20 a 7 minutos entre marzo de 2025 y marzo de 2026.

Esa mejora no despejó las dudas sobre el resto de los servicios que requieren intervención humana y seguimiento caso por caso.

En junio de 2025, la SSA eliminó de su sitio web los datos de procesamiento de solicitudes de discapacidad, lo que limitó una verificación independiente sobre la evolución de esos plazos, según el texto base.

Fortune consignó también que la agencia redujo o reordenó la publicación de métricas de servicio al cliente, un punto para evaluar si los cambios se tradujeron en mejoras sostenidas o si los atrasos se trasladaron a otras etapas del trámite.

El impacto sobre la comunidad hispana

La baja de la atención en persona afecta a la comunidad hispana, que con frecuencia necesita resolver gestiones de forma presencial por barreras de idioma o por dificultades de acceso digital. Para ese grupo, menos oficinas abiertas implica más complejidad para presentar documentos, hacer consultas y sostener el seguimiento de un trámite que suele depender de interacciones repetidas con la administración.

Qué cambia para quienes ya cobran y para quienes todavía esperan

Los beneficiarios actuales mantienen sus pagos de jubilación, SSDI y SSI, pero quienes esperan ingresar al sistema afrontan más riesgo de demoras, mientras los inmigrantes con historial laboral legal conservan su derecho a beneficios (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para los beneficiarios actuales, el punto central es que los pagos siguen saliendo. Quienes ya reciben jubilación, SSDI o SSI no afrontan una interrupción inmediata en sus cheques. Según el texto fuente, el monto promedio del SSDI en 2026 fue de USD 1.634 mensuales.

La situación es distinta para quienes están por ingresar al sistema. Ellos son, según el texto base, los más expuestos a una cadena de demoras que puede dejar ingresos en suspenso durante meses mientras esperan una aprobación, una reconsideración o una audiencia.

El texto también aclaró que los inmigrantes con historial laboral legal que acumularon créditos del Seguro Social conservan su derecho a beneficios. En 2026 se requirieron 40 créditos para acceder a la jubilación, y cada crédito equivale a USD 1.890 en ganancias cotizadas.