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Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar un arma nuclear

En una entrevista emitida el miércoles en el programa Pod Force One, el mandatario de Estados Unidos afirmó que ese compromiso fue transmitido en contactos diplomáticos recientes y lo presentó como un paso para bajar tensiones

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Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar un arma nuclear
Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar un arma nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha acordado no desarrollar un arma nuclear y que consideraría reunirse con el líder supremo Mojtaba Khamenei si las circunstancias lo permiten. Trump realizó estas declaraciones durante una entrevista transmitida el miércoles en el programa Pod Force One.

Al referirse a las negociaciones con Irán, Trump aseguró: “Ya han acordado que no van a tener un arma nuclear”. El mandatario estadounidense enfatizó que el compromiso fue comunicado en el marco de los recientes contactos diplomáticos y que dicho acuerdo representa un paso crucial en la reducción de tensiones entre ambos países.

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Durante la entrevista, Trump fue consultado sobre la posibilidad de que Khamenei participe directamente en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. El presidente respondió: “Está involucrado, absolutamente... Creo que le tienen mucho respeto”. Además, manifestó que estaría dispuesto a reunirse con el líder supremo iraní si los avances en el diálogo bilateral resultan favorables.

El presidente estadounidense indicó que enfrenta la “decisión” de llegar a un acuerdo con Irán o recurrir a una intervención militar a gran escala, lo que —según sus palabras— “acabaría con todo” y pondría fin tanto a las negociaciones como a cualquier intento de diálogo. Trump subrayó que la ofensiva militar ha sido exitosa, pero que la opción está sobre la mesa: “Ahora tengo que tomar una decisión: ¿firmamos un acuerdo o lo hacemos de la otra manera? Y no es una manera agradable”, declaró en el podcast de la periodista Miranda Devine.

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Trump plantea que la decisión final con Irán será entre un acuerdo diplomático o una intervención militar a gran escala. (REUTERS/ARCHIVO)
Trump plantea que la decisión final con Irán será entre un acuerdo diplomático o una intervención militar a gran escala. (REUTERS/ARCHIVO)

Según Trump, un rechazo al acuerdo por parte de las autoridades iraníes abriría un escenario definitivo: “No habría tonterías. No habría conversaciones. No habría retrasos”. Asimismo, afirmó que su preferencia es resolver el conflicto “de la manera amable, desde un punto de vista humanitario”.

El mandatario consideró “probable” una reunión con Mojtaba Khamenei si se logra un avance en el diálogo para el cese de hostilidades. Trump expresó: “Me gustaría conocerlo. Probablemente nos reuniremos en algún momento, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas”.

En la misma entrevista, Trump defendió la actuación militar de Estados Unidos en Irán y sostuvo que el objetivo es impedir que Teherán adquiera armas nucleares, un punto que, según él, el gobierno iraní ya ha aceptado. El presidente insistió: “Independientemente de lo bien que nos esté yendo, no podemos permitir que tengan un arma nuclear”. Añadió que, aunque Irán podría cambiar su postura, esa condición fue un requisito previo para el avance de las conversaciones.

Trump desvinculó la ofensiva militar de cualquier motivación electoral y aseguró que la acción contra Irán no estuvo relacionada con los comicios de medio mandato, sino con la urgencia de evitar el desarrollo nuclear iraní. Según su relato, retrasar la operación habría permitido a Irán obtener armas nucleares en cuestión de semanas tras los bombardeos.

En los últimos días, Estados Unidos e Irán han protagonizado un intercambio de ataques, con acusaciones mutuas de violar el alto el fuego acordado en abril y un estancamiento en las negociaciones para alcanzar la paz.

El presidente de Estados Unidos condiciona un posible encuentro con el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei a los avances en el diálogo bilateral. (REUTERS/ARCHIVO)
El presidente de Estados Unidos condiciona un posible encuentro con el líder supremo iraní Mojtaba Khamenei a los avances en el diálogo bilateral. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la entrevista, el mandatario reconoció haber calificado de “loco” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una conversación telefónica en la que expresó su frustración por los combates en Líbano y los obstáculos en las negociaciones de alto el fuego con Irán. Al ser preguntado en Pod Force One sobre un reporte de Axios que citaba sus palabras hacia Netanyahu, Trump confirmó: “Lo hice”, y explicó que su molestia se debía a los constantes enfrentamientos en la frontera.

A pesar de lo anterior, Trump afirmó mantener una buena relación con Netanyahu. Según el informe, en la llamada con el mandatario israelí, Trump le habría advertido: “Tenemos que parar esto. Tenemos que detenerlo”, en referencia a la escalada bélica en la región.

Por su parte, Irán ha declarado que no aceptará un acuerdo con Washington para poner fin a la guerra iniciada por Trump y Netanyahu a finales de febrero, a menos que el alto el fuego también se extienda a Líbano. En marzo, Israel invadió territorio libanés persiguiendo al grupo terrorista Hezbollah, financiada por Irán, después de ataques transfronterizos en apoyo a Teherán.

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