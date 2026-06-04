Estados Unidos

Comenzaron los nuevos requisitos de elegibilidad para CalFresh: lo que debes saber

Desde el 1 de junio, los adultos de 18 a 64 años sin discapacidad y sin menores a cargo deben acreditar 20 horas semanales u 80 horas mensuales de empleo, capacitación o voluntariado para mantener el beneficio

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CalFresh, la versión en California del programa federal SNAP, otorga beneficios mensuales para alimentos a personas y familias de bajos ingresos (REUTERS/David Ryder).
CalFresh, la versión en California del programa federal SNAP, otorga beneficios mensuales para alimentos a personas y familias de bajos ingresos (REUTERS/David Ryder).

Desde comienzos de junio, CalFresh exige a adultos de 18 a 64 años sin discapacidad demostrar trabajo o participación comunitaria para conservar la ayuda alimentaria, un cambio vinculado a la ley republicana One Big Beautiful Bill que puede poner en riesgo la continuidad de beneficios para miles de beneficiarios en California, informaron Los Angeles Times y ABC7.

Nuevos criterios de elegibilidad

CalFresh es el nombre que recibe en California el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria federal, SNAP, y entrega beneficios mensuales para alimentos a personas y familias de bajos ingresos, según Los Angeles Times y ABC7.

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Las nuevas directrices se aplican a personas de 18 a 64 años sin discapacidad y sin hijos menores de 14 años a cargo. Para ese grupo, la continuidad del beneficio dependerá de acreditar al menos 20 horas por semana u 80 horas por mes de trabajo, capacitación, voluntariado u otras actividades calificadas para recibir la asistencia más allá de tres meses dentro de un periodo de 36 meses.

De acuerdo con el Departamento de Servicios Sociales de California, los adultos alcanzados por la medida deben completar una evaluación de CalFresh con el condado donde viven cuando solicitan el beneficio por primera vez o durante su próxima renovación anual. Esa evaluación deberá repetirse en cada recertificación posterior.

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Las nuevas directrices de CalFresh se aplican a personas de 18 a 64 años sin discapacidad y sin hijos menores de 14 años a cargo (REUTERS/David Ryder).
Las nuevas directrices de CalFresh se aplican a personas de 18 a 64 años sin discapacidad y sin hijos menores de 14 años a cargo (REUTERS/David Ryder).

Excepciones y exenciones al requisito

Las nuevas reglas no se aplican a todos los participantes del programa. Están exentas de estas reglas federales las personas que:

  • Son menores de 18 o mayores de 64.
  • Son padres o responsables de un niño dependiente menor de 14 años.
  • Embarazadas.
  • No pueden trabajar al menos 20 horas a la semana o un total de 80 horas o más al mes debido a un problema físico o mental.
  • Cuidan a una persona enferma, lesionada o discapacitada y que necesitarán de su ayuda durante más de 30 días.
  • Reciben o solicitan beneficios por discapacidad.
  • No pueden trabajar debido a un problema de adicción al alcohol o drogas.
  • Son víctimas de violencia doméstica.
  • Están en una situación de indigencia.
  • Se identifican como indígena, indígena urbano o indígena de California bajo la Ley de Mejora del Cuidado de la Salud Indígena.
  • Participan en un programa de capacitación de una oficina de relocalización de refugiados.
  • Van a clases al menos a tiempo parcial.
  • Viven en un área exenta del requisito de trabajo para adultos físicamente hábiles y sin dependientes (ABAWD).

El gobierno federal otorgó exenciones a ciertos condados de California, lo que les permitió, de manera transitoria, no aplicar este requisito. La lista incluye a Alpine, Colusa, Imperial, Merced, Monterey, Plumas y Tulare. Quienes vivan en alguno de esos condados pueden mantener los beneficios de CalFresh sin cumplir las nuevas condiciones hasta el 31 de octubre.

Quienes no pueden trabajar 20 horas semanales o 80 horas mensuales por un problema físico o mental quedan exentos en CalFresh (REUTERS/Mike Segar).
Quienes no pueden trabajar 20 horas semanales o 80 horas mensuales por un problema físico o mental quedan exentos en CalFresh (REUTERS/Mike Segar).

Quiénes serán los más afectados

Funcionarios y representantes de organizaciones sociales en California manifestaron preocupación por el impacto de recientes cambios en los requisitos. La nueva normativa podría dejar sin asistencia a cientos de miles de personas, incluidos niños, excombatientes y personas en situación de vulnerabilidad económica.

Carlos Marquez, director ejecutivo de la Asociación de Directores de Bienestar del Condado de California, cuestionó el efecto de la medida en declaraciones a ABC7: “Las personas afectadas por estos cambios son las que menos capacidad tienen para cumplir con estas barreras administrativas”.

Marquez añadió: “Estos llamados requisitos laborales están diseñados para imponer nueva burocracia a personas perfectamente elegibles que realmente están luchando por llegar a fin de mes, entre ellas familias con niños”. También advirtió que los cambios afectarán a excombatientes, jóvenes que pasaron por hogares de crianza y personas sin vivienda.

La asambleísta demócrata Lashae Sharp-Collins, del Distrito 79 de la Asamblea de California, dijo que la reducción potencial de la ayuda golpeará a quienes ya están en situación más frágil: “Más de 600 mil californianos enfrentan la pérdida de sus beneficios, con un promedio de USD 6 al día, y esto no es algo que las poblaciones vulnerables estén realmente preparadas para soportar”.

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