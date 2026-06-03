El Aeropuerto Internacional de Miami reporta un impacto económico de USD 212.000 millones

El Aeropuerto Internacional de Miami registra un impacto económico récord de USD 212.000 millones en el sur de Florida (AP foto/Wilfredo Lee)

El Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) ha alcanzado cifras sin precedentes en su historia, consolidándose como un pilar económico en el sur de Florida. Durante el último año, el aeropuerto no solo incrementó notablemente su flujo de pasajeros y carga, sino que también registró un impacto económico de USD 212.000 millones. Estos récords históricos refuerzan la posición de MIA como el principal motor de la economía del condado Miami-Dade y subrayan su relevancia estratégica para el comercio y el turismo en la región.

La gestión del aeropuerto destaca que este crecimiento ha sido posible gracias a una demanda sostenida tanto en el tráfico de pasajeros como en el volumen de carga. Actualmente, MIA se encuentra en medio de una etapa de transformación, con una ambiciosa inversión de USD 9.000 millones destinada a mejorar y ampliar sus instalaciones. Estas obras se han tornado prioritarias tras recibir múltiples quejas de usuarios, quienes reportaron deficiencias en la infraestructura y servicios. El objetivo central de este esfuerzo es modernizar el aeropuerto para responder eficazmente al crecimiento sostenido y elevar la experiencia de quienes transitan por sus terminales.

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El impulso económico que genera el aeropuerto no se limita al movimiento de pasajeros y mercancías. Según el más reciente informe elaborado por la firma especializada Martin Associates, MIA contribuye al mantenimiento de 945.682 puestos de trabajo. Este dato evidencia el alcance de su impacto, ya que abarca empleos directos e indirectos en áreas como transporte, logística, comercio, hostelería y servicios conexos. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, remarcó que en comparación con el año anterior, “aumentamos los ingresos en USD 31.000 millones y creamos más de 100.000 empleos adicionales”. Estas cifras no solo ilustran la vitalidad económica de MIA, sino que también explican por qué la infraestructura aeroportuaria figura en el centro de los planes de desarrollo regional.

Con 55,3 millones de pasajeros anuales, MIA se posiciona como el octavo aeropuerto más transitado de Estados Unidos

En términos de tráfico, el aeropuerto alcanzó máximos históricos en 2025. Los envíos de carga crecieron un 13,6%, para llegar a casi 3,5 millones de toneladas, dato que afianza a MIA como el aeropuerto de carga más activo de Estados Unidos y el tercero a nivel mundial, superado solo por Hong Kong y Shanghái. Este volumen responde en gran medida a la creciente demanda de servicios logísticos entre América Latina y el resto del mundo, con Miami funcionando como punto de enlace clave.

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En cuanto a pasajeros, el flujo anual alcanzó los 55,3 millones en 2025, lo que permitió a MIA escalar dos posiciones y situarse como el octavo aeropuerto con mayor actividad en Estados Unidos. Además, MIA se mantiene como el segundo aeropuerto más transitado del país para viajeros internacionales, consolidando su papel como puerta de entrada y salida para destinos globales. La comisionada de Miami-Dade, Danielle Cohen Higgins, lo sintetizó así: “El aumento de pasajeros y carga en MIA está impulsando directamente los ingresos de nuestros sectores de comercio y turismo y generando más empleos, como se muestra claramente en el más reciente estudio de impacto económico del aeropuerto”.

La modernización de las instalaciones de MIA, con una inversión de USD 9.000 millones, busca mejorar la experiencia de usuarios y viajeros

Las cifras económicas y operativas han sido respaldadas recientemente por los informes de las principales agencias de calificación crediticia. En mayo, Fitch Ratings, Kroll Bond Rating Agency (KBRA) y Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) publicaron sus evaluaciones sobre los bonos de reembolso de ingresos aeronáuticos Series 2026A y 2026B de MIA. Fitch reafirmó su calificación A+ y mejoró la perspectiva de estable a positiva, destacando que “MIA es un aeropuerto de entrada bien posicionado que atiende un creciente mercado de servicios aéreos en América Latina, y también es un importante centro de carga”. KBRA, por su parte, asignó una calificación AA- y mantuvo una perspectiva positiva, citando el mejoramiento del perfil financiero del aeropuerto y el crecimiento sostenido tanto del tráfico de pasajeros como de la actividad de carga. S&P también otorgó una calificación A+ con perspectiva estable, subrayando la solidez de MIA como centro aeroportuario esencial para la red de rutas de American Airlines Inc., así como su resiliencia y estabilidad frente a los cambios económicos.

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La presencia de American Airlines se mantiene dominante en el aeropuerto, lo que refuerza su importancia en la conectividad aérea nacional e internacional. MIA sigue superando a muchos de sus pares entre los grandes centros aeroportuarios del sur de Estados Unidos, especialmente en el entorno inmediato posterior a la pandemia, cuando los niveles de pasajeros alcanzaron cifras récord. El análisis de S&P destaca, además, la capacidad de MIA para atender mercados internacionales regionales, con especial énfasis en América Latina y el Caribe, consolidando su rol estratégico para la aviación comercial y de carga en el continente.