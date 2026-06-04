Estados Unidos

Kathy Hochul lanza NY Kicks, un plan para financiar canchas de fútbol en comunidades vulnerables de Nueva York

La gobernadora detalló un esquema de USD 6 millones del presupuesto 2027 para obras e insumos, formación, entrenadores y costos operativos, con foco en áreas de alta necesidad

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La gobernadora Kathy Hochul, sonriendo, choca las manos con varios niños en uniformes deportivos en una cancha exterior
Kathy Hochul lanzó NY Kicks, un fondo estatal de USD 6 millones del presupuesto 2027 para financiar canchas de fútbol y programas en comunidades vulnerables de Nueva York (X: @GovKathyHochul)

La gobernadora Kathy Hochul anunció este miércoles el lanzamiento de NY Kicks, un fondo estatal de USD 6 millones incluido en el presupuesto del año fiscal 2027.

La iniciativa financiará canchas de fútbol y programas asociados en comunidades vulnerables de Nueva York, con subvenciones de USD 75.000 a USD 200.000 por proyecto y una línea complementaria para equipamiento, capacitación y operación, según la Gobernación de Nueva York.

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La iniciativa se estructuró en dos líneas: USD 5 millones para obras de infraestructura y USD 1 millón para gastos operativos, equipamiento deportivo y capacitación. En el anuncio oficial, la administración estatal sostuvo que la meta es transformar la atención global del torneo en inversión sostenida dentro de los vecindarios, con espacios disponibles para el uso cotidiano de la comunidad.

“Mientras los niños de todo Nueva York observan cómo se desata la emoción de la Copa del Mundo este verano, nosotros estamos facilitando que practiquen este hermoso deporte, para que las comunidades puedan construir infraestructura futbolística, reducir las tarifas de participación y garantizar que todos los niños tengan acceso a actividades seguras y saludables durante los años venideros”, afirmó Hochul al presentar el proyecto.

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Cómo se distribuirán los fondos y quiénes podrán postularse

Mujer en traje azul interactúa con jóvenes futbolistas en uniformes azules y amarillos sobre césped verde, con un edificio y unidades de aire acondicionado de fondo
El plan NY Kicks otorgará subvenciones de entre USD 75.000 y USD 200.000 por proyecto para obras de infraestructura futbolística en el estado de Nueva York (X: @GovKathyHochul)

Las ayudas de infraestructura, de acuerdo con el anuncio incluido en el presupuesto estatal del año fiscal 2027, estarán disponibles para municipios, autoridades públicas y organizaciones sin fines de lucro, con prioridad para zonas identificadas con niveles moderados o altos de vulnerabilidad.

La línea de obras permitirá financiar la creación, expansión y mejora de canchas comunitarias para jóvenes y jugadores de todas las edades, con un criterio de legado que exceda las semanas de competencia.

La administración estatal indicó, además, que el financiamiento podrá cubrir hasta el 50% del costo del proyecto, un aspecto relevante para localidades con márgenes de inversión más limitados.

El programa de infraestructura será administrado por la agencia estatal de desarrollo económico Empire State Development, que centralizará las postulaciones a través del sistema de solicitud de financiamiento consolidado del estado.

Esa vía permite que un municipio o una organización sin fines de lucro compita por fondos con un proyecto formal, cronograma y presupuesto, en lugar de depender exclusivamente de asignaciones locales.

Será administrada por la Oficina de Servicios para Niños y Familias y se enfocará en programación, equipamiento, capacitación y otros costos operativos que impulsen el uso de las nuevas instalaciones. En el anuncio se mencionaron insumos de práctica y juego, como uniformes, canilleras, pelotas y entrenadores, con el objetivo de reducir barreras económicas para las familias.

El legado del Mundial 2026: infraestructura barrial y acceso sostenido al deporte

Dos jóvenes en uniformes de fútbol corren en un campo de césped artificial con un balón. Niños observan detrás de una red y muro azul
El gobierno de Nueva York presentó a NY Kicks como parte del legado del Mundial 2026 para ampliar el acceso al deporte, sumar canchas barriales y sostener su uso después del torneo (X: @GovKathyHochul)

La administración estatal planteó que el plan no se limitará a la agenda del Mundial en la región metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, en Estados Unidos. El legado se medirá por resultados posteriores: más canchas disponibles, más jóvenes incorporados a actividades deportivas, menores costos de acceso y mayor conexión comunitaria alrededor de un deporte compartido.

La apuesta es que el torneo funcione como motor de inversión social en todo el estado, en un contexto donde el fútbol tiene presencia creciente entre comunidades con raíces en América Latina, el Caribe, África y Europa.

Según el gobierno estatal, el fondo busca que los proyectos tengan continuidad mediante la combinación de obra y recursos para sostener el uso.

La presidenta y directora ejecutiva de la agencia estatal de desarrollo económico Empire State Development, Hope Knight, sostuvo que el programa pretende extender los beneficios del torneo más allá de las ciudades sede.

“El programa NY Kicks ayudará a ampliar el impacto de la Copa Mundial hacia comunidades desfavorecidas de todo el estado. Apoyar la creación de instalaciones deportivas fortalecerá los vecindarios y reforzará los beneficios económicos, turísticos y comunitarios asociados con esta competencia internacional”, señaló.

La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, la doctora DaMia Harris-Madden, indicó que la iniciativa puede producir efectos físicos, emocionales y sociales duraderos para miles de jóvenes una vez finalizado el torneo.

El programa también se integrará a la estrategia estatal Menos Pantalla, Más vida, impulsada por Hochul para promover actividades al aire libre y reducir el tiempo frente a pantallas.

Según CBS News, Hochul vinculó el anuncio con la necesidad de ofrecer alternativas presenciales al tiempo de pantalla y defendió que el deporte organizado contribuye a fortalecer habilidades sociales y vínculos entre pares.

La cobertura del medio describió el acto en Brooklyn y recogió testimonios sobre el rol de las canchas como espacios de convivencia entre chicos de distintos orígenes.

Además, el gobierno estatal difundió el anuncio a través de su sala de prensa, con un resumen del plan y una transcripción de las declaraciones de la mandataria estatal sobre el financiamiento y el inicio del período de postulación.

Medidas paralelas: transporte, eventos públicos y apoyo a proyectos locales

Mujer con traje azul oscuro sonríe mientras habla con jóvenes en camisetas deportivas azules y amarillas en un campo verde
El plan por el Mundial 2026 se complementará con eventos públicos, transporte con tarifas reducidas, apoyo a proyectos locales y medidas para impulsar el impacto económico y turístico en Nueva York (X: @GovKathyHochul)

El plan de legado deportivo se acompañará con otras medidas vinculadas al Mundial 2026. Entre ellas figuran eventos gratuitos de visualización pública en Long Island y otros puntos del estado, además de una programación especial para aficionados en los cinco condados de Nueva York: Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island.

La administración estatal también prevé una reducción de tarifas y la reserva del 20% de los boletos del servicio oficial de autobuses para residentes de Nueva York que asistan a los partidos. A eso se suman subvenciones comunitarias para 12 proyectos locales relacionados con el torneo, incluidas transmisiones públicas y actividades culturales.

El paquete incorpora además una flexibilización temporal de permisos para ampliar espacios de servicio en celebraciones vinculadas al Mundial y una propuesta para extender horarios comerciales de bares y restaurantes durante las transmisiones.

Según el gobierno estatal, el objetivo es impulsar una estrategia de impacto económico y turístico para aumentar la llegada de visitantes, el consumo local y la promoción internacional de Nueva York.

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