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‘Jóvenes brujas’: Así luce hoy en día Fairuza Balk a 30 años del estreno de la película

La intérprete ha señalado en distintas ocasiones su interés por proyectos alineados con su visión artística, mientras continúa con actividades creativas fuera de la actuación

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Fairuza Balk deja Hollywood atrás y se enfoca en la joyería y la música. (Captura de video)
Fairuza Balk deja Hollywood atrás y se enfoca en la joyería y la música. (Captura de video)

Fairuza Balk, reconocida por su participación en la película Jóvenes Brujas de 1996, continúa desarrollando actividades artísticas fuera de la actuación mientras mantiene presencia entre los seguidores de algunas de sus películas más conocidas.

A sus 52 años, la actriz compartió recientemente una fotografía en sus redes sociales, una de las pocas publicaciones personales que realiza con frecuencia limitada. En el mensaje que acompañó la imagen, la actriz hizo referencia al uso de filtros digitales y aprovechó la ocasión para enviar un saludo a sus seguidores.

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Todavía no he aprendido a usar los filtros jajajaja, sombrero para el sol para un día soleado, solo quería saludar y enviarles mi amor”, escribió.

Fairuza Balk compartió una foto a sus 52 años. (Instagram)
Fairuza Balk compartió una foto a sus 52 años. (Instagram)

La intérprete inició su carrera en la industria audiovisual desde la infancia. Uno de sus primeros papeles de alcance internacional fue el de Dorothy Gale en la película Return to Oz (1985), una producción inspirada en el universo literario creado por L. Frank Baum.

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Posteriormente participó en Valmont (1989), dirigida por Milos Forman, donde compartió elenco con la actriz Annette Bening.

Durante los primeros años de la década de 1990 continuó sumando proyectos cinematográficos. En 1992 protagonizó Gas Food Lodging junto a Ione Skye, mientras que más adelante participó en películas como Imaginary Crimes (1994) y Things to Do in Denver When You’re Dead (1995).

Uno de los trabajos que contribuyó a ampliar su reconocimiento entre el público fue su participación en Jóvenes Brujas (The Craft en su idioma original). En la producción interpretó a Nancy Downs, personaje que compartió pantalla con Neve Campbell, Robin Tunney y Rachel True.

Fairuza Balk alcanzó la fama internacional con su papel en "Jóvenes Brujas". (Captura de video)
Fairuza Balk alcanzó la fama internacional con su papel en "Jóvenes Brujas". (Captura de video)

La película se convirtió en una de las referencias del cine juvenil y fantástico de la década y mantuvo presencia en la cultura popular durante los años posteriores.

Tras ese proyecto, Fairuza Balk continuó trabajando de manera constante en Hollywood. Formó parte del elenco de The Island of Dr. Moreau (1996), adaptación de la novela de H. G. Wells, y más tarde apareció en American History X (1998) y en la comedia The Waterboy (1998), protagonizada por Adam Sandler.

A lo largo de las siguientes décadas continuó incorporándose a producciones de cine y televisión. Entre sus trabajos figuran Personal Velocity: Three Portraits (2002), Deuces Wild (2002), Don’t Come Knocking (2005) y Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans (2009).

También apareció en Hell Is Where the Home Is (2018) y retomó el personaje de Nancy Downs mediante una participación especial en The Craft: Legacy (2020), secuela de la película estrenada en 1996.

Fairuza Balk retomó su papel para la cinta "The Craft: Legacy". (Captura de video)
Fairuza Balk retomó su papel para la cinta "The Craft: Legacy". (Captura de video)

En una conversación con la revista Dazed en 2022, la actriz explicó que a lo largo de su trayectoria ha procurado tomar decisiones profesionales acordes con sus intereses personales y creativos.

Además de su trayectoria como actriz, Fairuza Balk ha desarrollado proyectos vinculados a otras disciplinas artísticas.

En los últimos años ha trabajado como diseñadora de joyería y comparte parte de sus creaciones a través de plataformas digitales. Recientemente mostró una de las piezas elaboradas por ella misma y señaló que continúa aprendiendo nuevas técnicas relacionadas con esta actividad.

Fairuza Balk es diseñadora de joyería en la actualidad. (Instagram)
Fairuza Balk es diseñadora de joyería en la actualidad. (Instagram)

Otra de sus facetas creativas es la música. Balk es vocalista principal de la agrupación Armed Love Militia, proyecto en el que participa desde hace varios años. Paralelamente, también comercializa ilustraciones y gráficos inspirados en algunos de los personajes más conocidos de su carrera.

En una etapa anterior de su vida profesional, fue propietaria de una tienda especializada en temáticas esotéricas conocida como Panpipes Magickal Marketplace. Finalmente vendió el establecimiento en 2001.

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