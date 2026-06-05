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El curioso método que Matt Damon siguió para su papel en ‘The Rainmaker’

La preparación del actor incluyó un periodo de convivencia en Tennessee antes de los ensayos del filme rodado en 1997

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Matt Damon trabajó en un bar para preparar su papel en “The Rainmaker”. (Captura de video)
Matt Damon trabajó en un bar para preparar su papel en “The Rainmaker”. (Captura de video)

Matt Damon compartió detalles sobre su preparación para la película The Rainmaker, estrenada en 1997, en la que adoptó un método poco convencional para trabajar el acento de su personaje.

En una entrevista reciente con la revista GQ, el intérprete explicó que, antes del rodaje, pasó un tiempo en Knoxville, Tennessee, donde trabajó en un bar sirviendo bebidas con el objetivo de familiarizarse con el acento local.

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“Trabajé de camarero en Knoxville, Tennessee, para aprender el acento Y lo hice durante aproximadamente un mes. Íbamos a tener tres semanas de ensayos en el Valle de Napa. Así que fui, me mudé a Knoxville, y simplemente le dije a la gerente lo que estaba haciendo... así que era un camarero extra para ella sin cargo, ¿verdad?”, dijo.

Matt Damon aseveró que trabajó como mesero para imitar el acento. (Captura de video)
Matt Damon aseveró que trabajó como mesero para imitar el acento. (Captura de video)

De acuerdo con su relato, posteriormente el equipo de la película llevó a cabo varias semanas de preparación en Napa Valley, California, donde residía el director Francis Ford Coppola.

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El actor indicó que su estancia en Tennessee le permitió interactuar con clientes del bar mientras trabajaba como camarero. Según explicó, la dinámica del servicio facilitaba conversaciones que contribuyeron a su objetivo de practicar el acento requerido para su personaje.

En la película, Matt Damon interpreta a Rudy Baylor, un joven graduado de derecho en Memphis que enfrenta dificultades para aprobar el examen de la abogacía y conseguir empleo estable.

La historia sigue su proceso de incorporación al ejercicio legal, donde finalmente se enfrenta a una compañía de seguros involucrada en prácticas irregulares.

Matt Damon interpretó a un recién graduado de abogado. (Phillip Caruso/Paramount/Kobal/Shutterstock )
Matt Damon interpretó a un recién graduado de abogado. (Phillip Caruso/Paramount/Kobal/Shutterstock )

El actor describió la participación en la producción como una oportunidad relevante dentro de su carrera. En la entrevista, mencionó que contaba con un periodo de preparación previo al inicio del rodaje, lo que le permitió desarrollar este tipo de actividades de inmersión para el personaje.

A lo largo de su carrera, Damon ha participado en múltiples producciones cinematográficas, incluyendo títulos de distintos géneros. Su trayectoria incluye colaboraciones con directores como Steven Spielberg, Ridley Scott y Christopher Nolan, además de su trabajo en franquicias de acción y dramas judiciales.

En la misma entrevista, el actor también hizo referencia a su participación en el rodaje de su próximo proyecto cinematográfico, una producción internacional titulada The Odyssey.

El filme se grabó durante un periodo de 91 días en distintas localizaciones que incluyen Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y estudios en Estados Unidos.

Matt Damon en "La Odisea"
The Odyssey se grabó en varios países.

Damon describió el proceso de rodaje como una producción con múltiples desplazamientos entre países. Según explicó, el equipo de filmación trabajó en una variedad de entornos naturales y urbanos, lo que implicó una logística distribuida en varios continentes.

El actor señaló que el equipo de producción realizó comentarios sobre la dificultad de los desplazamientos entre locaciones, debido a las condiciones climáticas y geográficas en cada país.

Islandia, en particular, fue mencionada como una de las ubicaciones con condiciones meteorológicas variables durante la filmación.

Matt Damon en "La Odisea"
Matt Damon aseguró que el rodaje de La Odisea fue muy agotador. (Landmark Media)

“En el equipo bromeábamos diciendo que no teníamos ni un solo lugar fácil. Cada vez que íbamos a algún sitio, decíamos: ‘Bueno, Islandia será más fácil’. Y entonces llovía a cántaros y hacía un frío que pelaba. En Islandia pensábamos: ‘¿Sí, fácil? ¡Oye, sujétame la cerveza!’”, dijo.

The Odyssey tiene previsto su estreno en cines el 17 de julio.

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