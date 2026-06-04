Estados Unidos

Autoridades de Miami-Dade atribuyen al padre la muerte de sus hijas y de su esposa en una vivienda de Doral Isles

La Oficina del Sheriff informó que todas las víctimas presentaban heridas de arma blanca y describió el episodio como un presunto asesinato-suicidio, mientras peritos resguardaron la escena y la investigación continuó sin un móvil confirmado

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Imagen compuesta de un hombre y una mujer sonrientes con fotos circulares insertadas de dos niñas sonrientes, una rubia y otra morena
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificó a Ryan Charles Whiten, de 42 años, como responsable de la muerte de Savannah Whiten, Sienna Whiten y Melanie Lauren Hyer antes de suicidarse en una vivienda de Doral (Facebook/Melanie Hyer/Ryan Whiten/NBCmiami)

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificó a Ryan Charles Whiten, de 42 años, como el responsable de la muerte de sus hijas Savannah Whiten (11 años) y Sienna Whiten (8 años), y de la madre de las niñas, Melanie Lauren Hyer, de 46 años, antes de suicidarse dentro de una vivienda en Doral, en el condado de Miami-Dade, según informó NBC6.

Los cuatro cuerpos fueron hallados durante un control de bienestar la noche del martes en el vecindario Doral Isles, en el área de Northwest 111th Court y Northwest 72nd Terrace, de acuerdo con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade citada por NBC6.

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Las autoridades indicaron que todas las víctimas presentaban heridas de arma blanca y fueron declaradas muertas en el lugar.

La agencia describió el caso como un presunto asesinato-suicidio y afirmó en un comunicado difundido el jueves: “La investigación reveló que el Sr. Whiten cometió estos actos atroces y luego se quitó la vida”, según NBC6.

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Collage de cuatro retratos: una niña rubia con lazos blancos, una pareja sonriendo y otra niña de cabello oscuro
Las autoridades informaron que todas las víctimas presentaban heridas de arma blanca y fueron declaradas muertas en el lugar (NBCmiami/Facebook)

El hallazgo en Doral Isles y la hipótesis del asesinato-suicidio

La investigación había comenzado bajo la hipótesis de un posible homicidio-suicidio, sin identificar públicamente al responsable en los primeros reportes.

Además, los agentes acudieron a la vivienda alrededor de las 19:32 tras un reporte por un fuerte olor proveniente del inmueble.

Al ingresar, hallaron los cuerpos de dos adultos y dos niñas, todos con heridas de arma blanca, según confirmaron integrantes del Miami-Dade Fire Rescue citados en el artículo.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade mantuvo la escena bajo resguardo mientras avanzaron los peritajes y la recolección de prueba.

Las autoridades señalaron que no informaron cuánto tiempo llevaban fallecidas las víctimas ni un posible motivo, y que el caso seguía bajo investigación.

Vista nocturna de varias casas residenciales con tejados oscuros, rodeadas de palmeras y arbustos verdes, iluminadas por luces cálidas contra un cielo oscuro
La investigación en Doral comenzó bajo la hipótesis de un asesinato-suicidio y los primeros reportes no identificaron públicamente al responsable (CBS News)

La familia, el vínculo entre los adultos y lo que se sabe del entorno

Fuentes cercanas al caso le dijeron a NBC6 que Hyer y Whiten se habían separado años atrás y criaban en conjunto a sus dos hijas.

Registros judiciales citados por NBC6 señalaron que Hyer estuvo casada con otro hombre hasta marzo de este año y que Whiten también se volvió a casar, aunque ese matrimonio también terminó; su última dirección conocida era un apartamento en Doral Isles.

NBC6 informó que Hyer era una profesional inmobiliaria especializada en sucesiones y que había sido entrevistada en varias ocasiones por el canal para aportar su visión sobre el sector. Amigos citados por el medio la describieron como una profesional y una persona “increíble”.

El medio también reportó que las niñas asistían a Downtown Doral Elementary y eran integrantes del equipo Doral Field Hockey, que las recordó en una publicación de Instagram el miércoles.

Vehículos de la policía y forenses, incluyendo una furgoneta de "Crime Scene" y un coche de "Sheriff", en una calle oscura con oficiales y palmeras al fondo
Vehículos de la policía y oficiales de la ley en la escena del crimen en Doral, Miami-Dade, donde una familia de cuatro fue hallada asesinada en un aparente caso de asesinato-suicidio. (CBS News)

Reacción en la comunidad y continuidad de la investigación

El caso generó mucha conmoción entre residentes de Doral Isles y en el ámbito escolar. Las autoridades reiteraron que el caso continuó bajo investigación y no informaron un motivo, según pudo reportar NBC6.

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