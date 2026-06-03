Se emite una alerta por un brote de larvas “come-carne” en México que preocupa a la frontera sur de Estados Unidos

El brote del gusano barrenador del Nuevo Mundo detectado en Coahuila encendió la alerta en Estados Unidos y México por su riesgo para la ganadería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un brote de la plaga conocida como gusano barrenador del Nuevo Mundo (New World screwworm) ha generado inquietud entre las autoridades de Estados Unidos y México desde finales de mayo, luego de confirmarse la presencia del parásito en animales a menos de 25 millas (40 kilómetros) de la frontera sur de Texas. El hallazgo, reportado el 30 de mayo por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y autoridades mexicanas, afecta sobre todo a la industria ganadera y representa un riesgo para la producción pecuaria de la región, debido al daño que las larvas pueden causar en animales de sangre caliente.

De acuerdo con el USDA, las detecciones más recientes del gusano barrenador del Nuevo Mundo corresponden a animales infectados en el estado mexicano de Coahuila, situación que llevó a reforzar los programas de control y vigilancia a lo largo de la frontera. El organismo estadounidense señaló que, hasta el momento, no existen casos confirmados dentro del territorio nacional, aunque subrayó la importancia de mantener la alerta y de reforzar la cooperación con México y otras agencias federales, como los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para frenar el avance del parásito.

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Según antecedentes históricos, el gusano barrenador del Nuevo Mundo fue erradicado de Estados Unidos en la década de 1960, tras campañas continuas de control biológico y cuarentenas. Desde 2023, la plaga reapareció en países de Centroamérica y avanzó hacia el norte, sumando miles de casos en ganado de Costa Rica, Panamá y México. Las autoridades estadounidenses han implementado medidas estrictas para evitar el regreso del parásito, por su capacidad de causar grandes pérdidas económicas en el sector agropecuario, según informó Reuters.

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo y cómo se transmite?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo (Cochliomyia hominivorax) es una especie de mosca cuyas larvas infestan heridas abiertas en animales de sangre caliente, alimentándose de tejido vivo y provocando lesiones graves que pueden ser mortales si no se tratan a tiempo. Este parásito afecta principalmente a ganado bovino, ovino, caprino y equino, aunque también puede afectar a fauna silvestre y animales domésticos, según el USDA. A diferencia de otras larvas, consume tejido sano, agravando el daño en los animales infectados.

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El ciclo de transmisión comienza cuando la mosca adulta deposita huevos en heridas abiertas; al eclosionar, las larvas penetran en el tejido y se alimentan de él, originando infecciones profundas y dolorosas. Si no se elimina la larva, la herida puede agrandarse y complicarse con infecciones secundarias.

El USDA informó que no hay casos confirmados del gusano barrenador del Nuevo Mundo en Estados Unidos, aunque reforzó la vigilancia en la frontera con Texas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se detectó el brote más reciente y cuál es la distancia a Texas?

El caso más cercano a la frontera con Estados Unidos corresponde a un cabrito hallado en el municipio de Coahuila, México, a 25 millas (40 kilómetros) de Texas, según reportes del USDA y de la Secretaría de Agricultura mexicana. Esta detección niega versiones previas que señalaban que la plaga estaba a menos de una milla del territorio estadounidense. “El caso más cercano confirmado se sitúa a 25 millas al sur de la frontera con Texas”, declaró el contralmirante Michael Schmoyer, vocero del USDA, en declaraciones recogidas por Oklahoma Farm Report. El funcionario precisó que todos los casos recientes identificados en un radio de 100 millas de la frontera se ubican en el área donde se dispersan insectos estériles.

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¿Qué acciones tomaron las autoridades de Estados Unidos para detener el avance del parásito?

El USDA intensificó la liberación masiva de moscas estériles, una técnica biológica para frenar la reproducción del parásito. Se dispersan hasta 100 millones de insectos estériles cada semana en el norte de México y el sur de Texas para impedir el ingreso del gusano al país. También se mantiene cerrada la frontera a la importación de ganado desde regiones mexicanas afectadas y se refuerzan los controles de movimiento animal y la vigilancia epidemiológica.

El doctor Bud Dinges, director ejecutivo de la Comisión de Salud Animal de Texas, señaló: “Ya se han recolectado y analizado más de 58.000 muestras de insectos sospechosos, sin que hasta ahora se haya detectado la presencia del gusano barrenador en Estados Unidos”. Estas acciones forman parte de un plan de contingencia coordinado con México y Centroamérica.

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El caso más cercano del gusano barrenador del Nuevo Mundo se confirmó en un cabrito de Coahuila, a 25 millas de Texas, y descartó versiones sobre una detección junto a la frontera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene el gusano barrenador en la ganadería y la economía regional?

El avance del gusano barrenador del Nuevo Mundo representa una amenaza significativa para el sector agropecuario de América del Norte. Según estimaciones del USDA difundidas por CBS News, un brote en Texas podría causar pérdidas de hasta 1.800 millones de dólares en la economía estatal y aumentar los precios de la carne en todo el país por la reducción de la oferta de ganado. En México, las autoridades han contabilizado más de 26.000 casos activos de infestación en ganado y cerca de 2.000 casos humanos, algunos de ellos mortales, según datos de Reuters. Antes de su erradicación en Estados Unidos, la plaga generaba pérdidas anuales cercanas a los 900 millones de dólares.

¿El gusano barrenador puede afectar a los seres humanos?

Si bien el gusano barrenador afecta sobre todo a animales, en ocasiones puede infestar a personas. La infestación humana ocurre cuando las moscas depositan huevos en heridas abiertas o en cavidades naturales del cuerpo. Según los CDC, los síntomas incluyen dolor intenso, mal olor o presencia de larvas en lesiones cutáneas. En 2025 se notificó un caso en Estados Unidos relacionado con un viajero que volvió desde El Salvador. Las autoridades recomiendan mantener las heridas limpias y cubiertas y acudir al médico ante síntomas compatibles.

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¿Qué recomendaciones hay para ganaderos y población general?

Las recomendaciones oficiales para ganaderos y productores son:

Examinar regularmente a los animales para detectar heridas o infestaciones.

Aislar y tratar inmediatamente a los animales afectados.

Cumplir con los protocolos de cuarentena y transporte.

Consultar a un veterinario ante la sospecha de casos.

Reportar la presencia de larvas sospechosas al USDA o a la Comisión de Salud Animal de su estado.

Para la población general, el CDC sugiere cubrir cualquier herida y buscar atención médica si aparecen síntomas como dolor, mal olor o movimiento en lesiones cutáneas tras visitar zonas afectadas.

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El gusano barrenador del Nuevo Mundo se transmite cuando la mosca deposita huevos en heridas abiertas y sus larvas consumen tejido vivo en animales de sangre caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo coordinan México, Estados Unidos y Centroamérica la respuesta al brote?

Las autoridades de México, Estados Unidos y países de Centroamérica mantienen una colaboración estrecha en vigilancia y control del parásito. El USDA ha reforzado la cooperación con la Secretaría de Agricultura mexicana y con el CDC para monitorear el avance de la plaga y ajustar las estrategias de dispersión de insectos estériles. Los países afectados han impuesto restricciones al movimiento de ganado y cuarentenas para evitar la propagación hacia el norte. Según el USDA, “la coordinación con México y Centroamérica es fundamental para mantener la frontera libre de gusano barrenador”.

¿Qué protocolos existen para controlar un brote en Estados Unidos?

El USDA tiene protocolos de vigilancia y respuesta inmediata si se detecta el parásito en territorio estadounidense. Las medidas incluyen:

Aislamiento de animales sospechosos.

Restricción de movimientos en áreas afectadas.

Intensificación de la dispersión de insectos estériles.

Refuerzo de la vigilancia en puntos críticos de la frontera.

Comunicación constante con productores y autoridades estatales.

El contralmirante Michael Schmoyer confirmó: “Si se identificara un caso dentro del país, se procederá a la contención y erradicación de la plaga de manera inmediata”.

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¿Dónde consultar información oficial y seguimiento del brote?

El USDA publica actualizaciones frecuentes y recursos en la web oficial Screwworm.gov, donde se puede consultar el estado de la situación, guías para productores, veterinarios y público general. Las autoridades insisten en mantener la vigilancia y reportar cualquier caso sospechoso para evitar el regreso de la plaga.