Mundo

Taiwán acelerará su arsenal de misiles antibuque para contrarrestar la amenaza de una invasión china

La isla prevé elevar su dotación a unas 1.850 piezas al combinar entregas del sistema Harpoon fabricado por Boeing con cerca de 1.000 proyectiles Hsiung Feng de producción local, según Reuters

Guardar
Google icon
Soldados de la Fuerza Aérea cargan un misil antibuque Harpoon AGM-84 de fabricación estadounidense durante una misión de preparación para el combate en la base aérea de Hualien, Taiwán, el 17 de agosto de 2022. REUTERS/Ann Wang
Soldados de la Fuerza Aérea cargan un misil antibuque Harpoon AGM-84 de fabricación estadounidense durante una misión de preparación para el combate en la base aérea de Hualien, Taiwán, el 17 de agosto de 2022. REUTERS/Ann Wang

Taiwán acelerará su arsenal de misiles antibuque hasta superar las 1.800 unidades para principios de 2029, en una apuesta por la llamada estrategia asimétrica destinada a contrarrestar la creciente amenaza de bloqueo o invasión por parte de China, según un cálculo publicado por Reuters.

El núcleo de esa expansión lo forman los misiles Harpoon de fabricación estadounidense y los Hsiung Feng de producción nacional. Según dos altos funcionarios del gobierno taiwanés que hablaron con Reuters bajo condición de anonimato, la isla ya ha recibido 450 misiles Harpoon fabricados por Boeing. La entrega de otros 400 comenzará este año en el marco de una venta de armamento valorada en USD 2.400 millones, aprobada en los últimos meses del primer mandato de Donald Trump a finales de 2020, con entrega total prevista para finales de marzo de 2029.

PUBLICIDAD

Para esa fecha, el ejército taiwanés contará también con aproximadamente 1.000 misiles Hsiung Feng II y Hsiung Feng III de producción propia, según declaró a Reuters Ou Si-fu, director adjunto de investigación del Instituto para la Investigación de Defensa y Seguridad Nacional (INDSR), el principal centro de estudios estratégicos militares de Taiwán. Eso elevaría el arsenal antibuque total a unas 1.850 unidades.

La estrategia asimétrica de Taiwán consiste en compensar la enorme ventaja de China en potencia de fuego mediante grandes cantidades de armas asequibles y letales. Además de los misiles de largo alcance, el plan incluye proyectiles de menor radio de acción y enjambres de drones de superficie y aéreos, según señalaron a Reuters oficiales militares taiwaneses en activo y retirados.

PUBLICIDAD

El objetivo declarado es establecer una “zona de destrucción” en el estrecho de Taiwán donde el fuego concentrado inflija pérdidas cuantiosas a cualquier fuerza invasora. “Nuestra meta es impedirles desembarcar y completar su misión, no destruir cada buque del Ejército Popular de Liberación”, afirmó Ou a Reuters.

Miembros del Grupo Hai Feng (Espada Marina) de la Armada taiwanesa posan frente al lanzador móvil de misiles Hsiung Feng III durante la visita del presidente taiwanés Lai Ching-te a la base en respuesta a las recientes maniobras militares chinas, en Taoyuan, Taiwán, el 18 de octubre de 2024. REUTERS/Tyrone Siu
Miembros del Grupo Hai Feng (Espada Marina) de la Armada taiwanesa posan frente al lanzador móvil de misiles Hsiung Feng III durante la visita del presidente taiwanés Lai Ching-te a la base en respuesta a las recientes maniobras militares chinas, en Taoyuan, Taiwán, el 18 de octubre de 2024. REUTERS/Tyrone Siu

Grant Newsham, coronel retirado del Cuerpo de Marines de Estados Unidos e investigador del Japan Forum for Strategic Studies, respaldó ese enfoque. Si China tuviera que enfrentarse a “armas de precisión de largo alcance capaces de partir sus barcos en dos antes de cruzar el estrecho de Taiwán”, sostuvo Newsham en declaraciones a Reuters, se encontraría ante un problema de enorme magnitud.

El parlamento taiwanés, controlado por la oposición, aprobó el mes pasado un gasto adicional de USD 25.000 millones en munición estadounidense, lo que permitirá adquirir más misiles de precisión con alcance suficiente para atacar embarcaciones chinas en el estrecho o en los puertos de embarque en la costa continental.

Taiwán también busca la aprobación del presidente Trump para un paquete de venta de armas valorado en hasta USD 14.000 millones. Trump declaró el mes pasado que decidiría pronto sobre esa operación, tras reunirse con el presidente chino Xi Jinping en Pekín. Durante ese encuentro, Xi advirtió a Trump que una gestión incorrecta del asunto taiwanés podría derivar en un conflicto entre las dos potencias.

El Ministerio de Defensa de Taiwán indicó en un comunicado que los misiles antibuque “pueden establecer una poderosa capacidad de ataque marítimo y degradar la efectividad de combate del enemigo”, aunque precisó que los detalles sobre su despliegue “involucran seguridad militar y no se divulgan”. El Ministerio de Defensa de China y la Oficina de Asuntos de Taiwán no respondieron a las solicitudes de comentario de Reuters. El Pentágono declinó pronunciarse sobre las capacidades específicas de Taiwán o los plazos de entrega.

Personal de la Armada y miembros de los medios de comunicación navegan a bordo del buque lanzamisiles Kuang Hua VI mientras el ejército taiwanés demuestra su preparación para el combate antes de las próximas festividades del Año Nuevo Lunar, como parte de un ejercicio anual en Kaohsiung, Taiwán, el 9 de enero de 2025. REUTERS/Ann Wang
Personal de la Armada y miembros de los medios de comunicación navegan a bordo del buque lanzamisiles Kuang Hua VI mientras el ejército taiwanés demuestra su preparación para el combate antes de las próximas festividades del Año Nuevo Lunar, como parte de un ejercicio anual en Kaohsiung, Taiwán, el 9 de enero de 2025. REUTERS/Ann Wang

Ou y otros especialistas en defensa citan el éxito de Ucrania en el mar Negro —donde misiles y drones de superficie han golpeado buques y transportes rusos— como prueba de que esta estrategia puede ser eficaz para Taiwán. La capacidad de Irán para atacar embarcaciones en el estrecho de Ormuz pese a más de un mes de bombardeos masivos estadounidenses e israelíes también se señala como ejemplo de cómo una potencia más débil puede conservar su capacidad de respuesta.

Un punto débil identificado por analistas es que muchos de los misiles antibuque de Taiwán siguen desplegados en buques de guerra e instalaciones fijas en tierra, donde son vulnerables a ataques preventivos. Yuster Yu, oficial naval retirado que sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, advirtió a Reuters: “Los chinos saben dónde están”. El Ministerio de Defensa respondió que los misiles en posiciones fijas “están equipados con mecanismos de protección y respaldo, y pueden convertirse a configuraciones móviles según sea necesario”.

Para coordinar este arsenal ampliado, el ejército taiwanés creará el 1 de julio el Mando de Combate Litoral, una nueva estructura que integrará los radares costeros, los misiles antibuque y los drones en una sola fuerza operativa.

Michael F. Miller, director de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa del Pentágono, confirmó en un testimonio ante el Congreso en marzo que Taiwán es la principal prioridad de Washington para las entregas de misiles Harpoon. En paralelo, Washington también ha aprobado la venta de otros 195 misiles Harpoon de lanzamiento aéreo o derivados de ese modelo, por un valor combinado de USD 1.360 millones, según documentos de aprobación del gobierno estadounidense y datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI); las negociaciones sobre los términos de esas operaciones continúan sin fecha de entrega acordada.

Ou resumió el objetivo estratégico de fondo: “Debemos estar siempre preparados para librar una batalla prolongada al estilo de guerra de desgaste”.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

TaiwánChinaEstrategiaMisiles

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán para obtener su uranio enriquecido

El presidente estadounidense advirtió que Washington podría hacerse con el material nuclear sin negociar, mientras el OIEA reconoció que lleva meses sin poder verificar las reservas atómicas de Irán

Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán para obtener su uranio enriquecido

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan tras el rechazo de Hezbollah a la tregua

Trump ha afirmado repetidamente que un acuerdo está cerca, a pesar de que Irán se niega a ceder ante sus exigencias sobre su programa nuclear y sus condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan tras el rechazo de Hezbollah a la tregua

Continúa la violencia en Líbano pese a la tregua con Israel: al menos ocho muertos en nuevos ataques

Cinco personas fallecieron en un bombardeo registrado en la localidad de Sahmar, en el valle de la Becá, en el este del país. Otras tres murieron en un incidente ocurrido en el distrito de Tiro, en el sur libanés

Continúa la violencia en Líbano pese a la tregua con Israel: al menos ocho muertos en nuevos ataques

Imágenes satelitales detectan y luego pierden el rastro de una misteriosa estructura en el mar de China Meridional

El episodio coincide con la primera patrulla conjunta de los guardacostas de EEUU y Filipinas en el atolón y con el plan chino de declararlo reserva natural nacional

Imágenes satelitales detectan y luego pierden el rastro de una misteriosa estructura en el mar de China Meridional

Por qué los pantalones bombachos son mucho más que una simple tendencia de moda

Desde la corte de Versalles hasta las sufragistas estadounidenses del siglo XIX, esta prenda acumula capas de reivindicación femenina y transformación cultural que su resurgimiento en las pasarelas vuelve a iluminar

Por qué los pantalones bombachos son mucho más que una simple tendencia de moda
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

Quién es Osvaldo Fassetta, el segundo detenido por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba

Cómo hacer crecer tu planta de teléfono de manera vertical

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este jueves 04 de junio

La concursante más salvada de ‘Supervivientes’ queda fuera tras romperse la alianza principal a una semana de la final: “Yo me voy pero mi amiga gana”

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán para obtener su uranio enriquecido

Donald Trump aseguró que Estados Unidos no necesita un acuerdo con Irán para obtener su uranio enriquecido

Más de 922 mil personas ya están vacunadas contra la influenza en Costa Rica, pero preocupa la baja cobertura en grupos de riesgo

Un cuerpo oculto en un pozo y una cita que terminó en desaparición: Condenan a 50 años a los autores de este crimen en El Salvador

Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se estancan tras el rechazo de Hezbollah a la tregua

Continúa la violencia en Líbano pese a la tregua con Israel: al menos ocho muertos en nuevos ataques

ENTRETENIMIENTO

La vez que ‘Rambo II’ se filmó en México: estos fueron sus escenarios fuera de Hollywood

La vez que ‘Rambo II’ se filmó en México: estos fueron sus escenarios fuera de Hollywood

‘Jóvenes brujas’: Así luce hoy en día Fairuza Balk a 30 años del estreno de la película

Dua Lipa cierra plazas históricas de Italia para celebrar su boda con Callum Turner

Lily Collins lleva “Emily en París” al GP de Mónaco y comparte set con Checo Pérez

“Se busca novio”, la novela que arrasó en BookTok, será serie de televisión