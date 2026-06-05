Mundial 2026 en Nueva York: refuerzan transporte, sistema sanitario y respuesta ante emergencias

El operativo para el Mundial 2026 ampliará la estructura de respuesta ante emergencias durante el torneo y el verano (Oficina del Alcalde de Nueva York).

El alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul presentaron un operativo interinstitucional para el Mundial 2026 de la FIFA que combinará restricciones de tránsito, refuerzos en el transporte público y una estructura ampliada de respuesta ante emergencias, con el objetivo de mantener a residentes y visitantes seguros e informados durante el torneo y el resto del verano, según el comunicado oficial de la Alcaldía.

Mamdani afirmó: “Hemos dedicado meses a coordinar, ensayar y prepararnos para que, cuando el mundo llegue a nuestra puerta, estemos listos. Desde el primer saque inicial hasta el pitido final, e incluso mucho después, nuestra labor es clara: mantener a los residentes y a los aficionados visitantes seguros, informados y apoyados en cada momento de este ajetreado verano”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Hochul declaró: “El sistema de transporte público de Nueva York traslada a millones de personas de forma segura y fiable cada día. Estamos listos para brillar en el escenario mundial. La Copa del Mundo será un evento único en una generación para nuestro estado, tanto si viaja desde Brasil como desde Bed-Stuy, tenemos un plan para que llegue a su destino de forma segura”.

En los partidos se activarán corredores exclusivos en Midtown Manhattan

La planificación de transporte canalizará el tránsito vinculado al Mundial por corredores designados de Midtown para facilitar los viajes hacia y desde los partidos y, al mismo tiempo, reducir las interrupciones para los neoyorquinos.

PUBLICIDAD

En días de partido, los corredores exclusivos funcionarán sobre la calle 42 y en tramos de las avenidas Quinta y Sexta, además de las calles 40 y 41. El acceso estará limitado exclusivamente a los autobuses lanzadera del estadio NYNJ, los autobuses locales de la MTA, los vehículos oficiales de la Copa Mundial y los vehículos de emergencia, desde seis horas previas al inicio del partido hasta tres horas después de la finalización.

La ciudad también designará cada día de partido como un “Día de Alerta por Congestión” para desalentar la conducción innecesaria. Además, trabajará con las empresas para limitar las entregas de camiones en Midtown durante las horas pico de viaje. Las autoridades incentivaron que quienes planeen ir a Manhattan en fechas de partidos locales usen transporte público para evitar demoras.

PUBLICIDAD

El Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York (NYC DOT) desplegará a más de 100 empleados en todo Midtown para gestionar el tráfico. El personal coordinará la logística del transporte con la FIFA, inspeccionará las rutas, instalará y retirará carriles temporales para autobuses, ajustará la sincronización de semáforos en tiempo real y brindará información sobre el tránsito al público.

La Comisión de Taxis y Limusinas informó que habrá presencia destacada de sus agentes y de sus socios de control en los aeropuertos y otros puntos de alta circulación para impedir viajes con conductores no autorizados. También recordó que cualquier oferta de traslado con precio negociado o sin uso de taxímetro constituye una conducta ilegal denunciable a través del 311.

PUBLICIDAD

Los partidos del Mundial 2026 activarán corredores exclusivos en Midtown Manhattan sobre la calle 42 y tramos de las avenidas Quinta y Sexta (REUTERS/Mike Segar).

Refuerzos del subte y los trenes durante los días de partido

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) mantendrá servicio completo en toda la región durante todas las jornadas con partidos y a lo largo del torneo. En paralelo, suspendió toda obra programada del subte en Midtown y sus alrededores para evitar interferencias.

Para absorber la demanda hacia los autobuses y trenes que conecten con los partidos, el subte sumará servicios locales adicionales en las líneas 1, C y F.

PUBLICIDAD

En los fines de semana con partidos, las frecuencias de las líneas 1 y C aumentarán durante todo el día entre las 10:00 y las 22:30, y las líneas 1, C y F tendrán más trenes tras los encuentros para facilitar el regreso de los aficionados.

Quienes lleguen por Metro-North y Long Island Rail Road tendrán conexiones con autobuses lanzadera cerca de Grand Central y con trenes hacia el partido en Penn Station.

PUBLICIDAD

Asimismo, se ubicarán asistentes de atención al cliente en nodos como Grand Central, Times Square-42 Street y 59 Street-Columbus Circle. Esto se reforzará con personal ferroviario, policías de la MTA, empleados de New York City Transit y voluntarios de orientación dentro de las estaciones.

La MTA suspendió obras programadas del subte en Midtown y sus alrededores en los días de partido para evitar interferencias (REUTERS/Brendan McDermid).

La ciudad activó un centro de operaciones y un sistema de alertas por texto en tres idiomas

La preparación de emergencia quedó a cargo del Servicio de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM), que ya activó una estructura unificada de coordinación en toda la ciudad, incluido el Centro de Operaciones de Emergencia. Ese esquema se ampliará a medida que se acerque el torneo y si se presentan episodios de calor extremo o inundaciones repentinas.

PUBLICIDAD

La agencia también operará un Centro Conjunto de Información para distribuir mensajes claros, precisos y multilingües antes, durante y después de cualquier incidente.

Como parte de esa estrategia, lanzaron un servicio opcional de mensajes de texto para el verano y habilitó las palabras clave SUMMER26, SUMMER26ESP y SUMMER26FRE al número 692-692 para recibir alertas en inglés, español y francés.

PUBLICIDAD

La estructura de coordinación de emergencia se ampliará a medida que se acerque el torneo en Nueva York (REUTERS/Shannon Stapleton).

El sistema de salud ensayó un escenario de demanda médica superior a su capacidad

El Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad (DOHMH) y NYC Health + Hospitals realizaron simulacros interinstitucionales, incluida una simulación de una semana con demanda médica por encima de la capacidad disponible.

Ambos organismos activaron el Sistema de Comando de Incidentes para reforzar la coordinación con NYC Emergency Management, el Departamento de Bomberos y socios sanitarios. Además, trabajan de forma conjunta en vigilancia epidemiológica para detectar y responder con rapidez ante amenazas de enfermedades infecciosas.

NYC Health + Hospitals creó un Equipo de Respuesta ante Patógenos Especiales para incidentes de alta consecuencia, mientras que su Oficina de Biopreparación y Gestión de Emergencias conduce la planificación operativa y el entrenamiento del personal.

El sistema hospitalario público tendrá 11 centros de atención aguda listos para funcionar como centros de enfriamiento durante emergencias por calor bajo alerta roja.

El Departamento de Bomberos (FDNY) desplegará unidades especializadas en toda la ciudad para fortalecer la detección de riesgos y la capacidad de respuesta. El Departamento de Saneamiento de la Ciudad de Nueva York (DSNY) aumentará las tareas de limpieza alrededor de centros de transporte y lugares de eventos públicos durante todo el Mundial.