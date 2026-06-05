EE. UU. alerta sobre perfiles falsos en LinkedIn usados para espionaje: cómo reconocerlos y quiénes pueden ser blanco en el país

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos alertaron sobre el uso de perfiles falsos en LinkedIn para espionaje digital y reclutamiento encubierto (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Las agencias de inteligencia de Estados Unidos emitieron una alerta por el creciente uso de perfiles falsos en LinkedIn para espionaje digital y reclutamiento encubierto en sectores estratégicos, según advirtieron NDTV, Mint y The Register.

Detectar un perfil falso en LinkedIn exige revisar señales concretas. Estas cuentas suelen presentarse como responsables de recursos humanos, exhiben historiales laborales superficiales o inconsistentes y apuntan a empleados de tecnología, defensa, universidades y empresas con proyectos sensibles.

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Están en la mira tanto cargos directivos como personas con acceso a datos relevantes, según las fuentes citas anteriormente.

El fenómeno creció durante 2024. Las advertencias, impulsadas por las agencias Five Eyes —alianza que incluye a Estados Unidos y países aliados—, alertaron sobre el aumento de perfiles fraudulentos que buscan engañar para obtener información confidencial.

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El riesgo afecta especialmente a usuarios hispanos que trabajan o buscan empleo en sectores tecnológicos, empresariales y universitarios, destacó NDTV.

Los perfiles falsos en LinkedIn apuntan a empleados de tecnología, defensa, universidades y empresas con proyectos sensibles (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

La creación de perfiles falsos responde a una táctica que simula oportunidades laborales atractivas para extraer información sensible.

Los responsables construyen biografías aparentemente creíbles, aunque con trayectorias poco claras o contactos limitados.

Según Mint, tras un primer contacto, los mensajes suelen ser vagos; más adelante, insisten en trasladar la conversación fuera de la plataforma para pedir datos o documentos, advirtió The Register.

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Cómo operan los perfiles falsos en LinkedIn

De acuerdo con Mint, quienes crean estos perfiles se hacen pasar por reclutadores de compañías reconocidas y envían mensajes iniciales con supuestas oportunidades laborales.

Al revisar el historial, suelen aparecer datos genéricos, cargos poco precisos o saltos laborales que no resultan verosímiles.

Los atacantes simulan oportunidades laborales en LinkedIn para ganar confianza y extraer información confidencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas cuentas suelen mostrar una red de contactos limitada o poco relevante. NDTV señaló que los argumentos pueden aludir a proyectos secretos o colaboraciones internacionales, pero sin ofrecer detalles verificables.

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El objetivo es ganar confianza y, con el tiempo, llevar a la víctima fuera del entorno de LinkedIn, donde solicitan información o documentos delicados.

The Register indicó que, en etapas avanzadas, pueden pedir credenciales, currículos extensos o completar encuestas técnicas a través de enlaces externos.

Sectores y profesionales más expuestos

Los principales objetivos incluyen tecnología, defensa, universidades y grandes empresas involucradas en proyectos sensibles, puntualizó Mint.

El alcance abarca ingenieros, personal administrativo, técnicos y especialistas en ciencias, sin discriminar nivel de experiencia.

Los falsos reclutadores buscan sacar la conversación de LinkedIn y luego piden credenciales, currículos extensos o encuestas técnicas en enlaces externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

NDTV resaltó que los perfiles más buscados son los que tienen acceso a información reservada, infraestructura crítica o desarrollos tecnológicos. The Register advirtió que tanto nuevos empleados como altos cargos pueden ser abordados por estas cuentas.

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La experiencia multinacional, la participación en proyectos de innovación o contar con redes internacionales incrementa el interés de los atacantes, señaló NDTV. Usuarios con estas características deben extremar recaudos ante invitaciones no solicitadas o contactos inesperados.

Señales para identificar un perfil falso

Según Mint, hay patrones frecuentes en perfiles falsos orientados al espionaje digital:

Nombres genéricos o poco habituales vinculados a empresas conocidas.

Fotografías tomadas de bancos de imágenes o que no coinciden con otras redes.

Historial laboral vago, con cargos ambiguos o trayectorias con saltos inexplicables.

Ausencia de conexiones auténticas o recomendaciones verificables.

Primeros mensajes poco específicos y propuestas laborales excesivamente atractivas o ambiguas.

Solicitudes de información sensible, como currículos ampliados o respuestas a encuestas externas.

NDTV recomendó revisar a fondo el perfil, contrastar datos en otras plataformas y buscar discrepancias. The Register aconsejó desconfiar si la cuenta muestra escasa actividad previa o una red de contactos desproporcionada frente a la experiencia declarada.

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Recomendaciones para proteger la cuenta y reportar perfiles

Los especialistas recomendaron limitar la información personal en LinkedIn, verificar cada contacto y reportar los perfiles sospechosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas citados por NDTV, Mint y The Register coincidieron en medidas preventivas: limitar la visibilidad de información personal en LinkedIn, revisar la configuración de privacidad y responder solo después de verificar la legitimidad del contacto.

Ante mensajes inesperados con ofertas de empleo muy prometedoras o pedidos para conversar fuera de la plataforma, sugirieron comprobar el perfil y la existencia real de la empresa.

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NDTV recomendó no entregar datos sensibles sin corroborar la veracidad del interlocutor. Si aparecen señales de alerta, The Register sugirió denunciar el perfil con la función de reporte de LinkedIn.