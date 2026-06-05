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Continúa la violencia en Líbano pese a la tregua con Israel: al menos ocho muertos en nuevos ataques

Cinco personas fallecieron en un bombardeo registrado en la localidad de Sahmar, en el valle de la Becá, en el este del país. Otras tres murieron en un incidente ocurrido en el distrito de Tiro, en el sur libanés

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Humo visible desde Nabatieh tras bombardeos en el sur de Líbano, en medio de las tensiones que persisten pese al acuerdo de alto el fuego (REUTERS)
Humo visible desde Nabatieh tras bombardeos en el sur de Líbano, en medio de las tensiones que persisten pese al acuerdo de alto el fuego (REUTERS)

El nuevo acuerdo de alto el fuego alcanzado esta semana entre Israel y Líbano no logró frenar la violencia sobre el terreno. Menos de 24 horas después del anuncio realizado en Washington, las autoridades libanesas reportaron ocho muertos y varios heridos en distintos incidentes, mientras que el Ejército israelí confirmó la muerte de un oficial durante operaciones en el sur del Líbano.

Según el Ministerio de Salud libanés, cinco personas fallecieron en un ataque registrado en la localidad de Sahmar, en el valle de la Becá, en el este del país. Otras tres murieron en un incidente ocurrido en el distrito de Tiro, en el sur libanés.

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Las autoridades también informaron que al menos quince personas resultaron heridas en diferentes puntos del país. Entre ellas figuran menores de edad y mujeres.

Además, durante la madrugada se registró otro episodio violento en la zona de Arab al Yal, cerca de Sidón, donde siete personas sufrieron heridas, incluidos dos niños.

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Mientras tanto, Israel informó la muerte del capitán Eitan Shmuel Lemberg, de 21 años, integrante de una unidad blindada desplegada en el sur del Líbano.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que el militar “cayó en combate” durante las operaciones en la zona. Posteriormente, fuentes militares indicaron que habría muerto tras el impacto de un misil antitanque contra un vehículo militar.

Una densa columna de humo se eleva sobre el sur de Líbano tras un ataque israelí, vista desde la ciudad de Nabatieh (REUTERS/Archivo)
Una densa columna de humo se eleva sobre el sur de Líbano tras un ataque israelí, vista desde la ciudad de Nabatieh (REUTERS/Archivo)

Se trata de la primera baja israelí anunciada desde que las delegaciones de ambos países concluyeron una nueva ronda de conversaciones en Washington orientada a fortalecer el cese de hostilidades.

El acuerdo alcanzado esta semana fue presentado como un intento de dar mayor estabilidad a una tregua que ya había sido pactada en abril pero que nunca logró traducirse en un cese completo de la violencia.

Las conversaciones fueron auspiciadas por Estados Unidos y reunieron a representantes israelíes y libaneses para discutir mecanismos de seguridad destinados a reducir los enfrentamientos en la frontera y avanzar hacia un entendimiento más amplio.

Entre las medidas anunciadas figura la creación de zonas especiales bajo control exclusivo de las Fuerzas Armadas Libanesas, una iniciativa que busca limitar la presencia de grupos armados en determinadas áreas del sur del país.

Los negociadores también acordaron continuar el diálogo durante las próximas semanas con el objetivo de desarrollar un marco de seguridad más amplio y abrir el camino hacia un acuerdo de mayor alcance.

Hezbollah rechazó el nuevo entendimiento

Las perspectivas para la aplicación del acuerdo se complicaron aún más después de que el grupo terrorista Hezbollah expresara públicamente su rechazo a los términos surgidos de las conversaciones en Washington.

El jefe de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó los términos del nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano (EFE/Archivo)
El jefe de Hezbollah, Naim Qassem, rechazó los términos del nuevo acuerdo de alto el fuego entre Israel y Líbano (EFE/Archivo)

El líder de la organización, Naim Qassem, cuestionó las negociaciones y afirmó que el movimiento no aceptará condiciones que impliquen abandonar posiciones mientras continúen las operaciones militares israelíes.

“No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a no responder a ella”, sostuvo Qassem en un mensaje difundido este jueves.

El dirigente agregó que “mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza”, dejando en evidencia las diferencias existentes respecto del mecanismo impulsado por Estados Unidos.

Qassem también insistió en que cualquier solución debe incluir “un alto el fuego integral” y no limitarse únicamente a determinadas zonas del territorio libanés.

Pese a esas objeciones, Israel y Líbano acordaron retomar las conversaciones políticas y de seguridad durante la semana del 22 de junio. Washington se comprometió a continuar facilitando el diálogo entre ambas partes en un intento por evitar una nueva escalada en la frontera.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

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