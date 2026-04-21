Nueva York refuerza su red de baños públicos ante la llegada masiva de turistas por el Mundial 2026

El Ayuntamiento de Nueva York implementa un plan para ampliar la red de baños públicos antes de la Copa Mundial FIFA 2026 (REUTERS/Bing Guan)

En vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Nueva York enfrenta un reto logístico: la expansión y mejora de su red de baños públicos para responder al incremento de visitantes durante el torneo y abordar un acceso insuficiente a instalaciones sanitarias.

El líder de la mayoría en el Ayuntamiento, Shaun Abreu, propuso una iniciativa que obliga a la municipalidad a diseñar y ejecutar un plan integral antes del 1 de junio. Este plan debe contemplar la instalación de módulos temporales, señalización clara y un refuerzo en las tareas de limpieza en los puntos de mayor afluencia turística y local durante la competencia internacional.

Abreu indicó al portal informativo local Gothamist que el objetivo es evitar que residentes y turistas enfrenten la falta de servicios sanitarios en una ciudad con un flujo turístico elevado.

La problemática de los baños públicos en Nueva York se ha intensificado en los últimos años. Según datos del propio Ayuntamiento, respaldados por el portal informativo local Gothamist, la ciudad cuenta actualmente con alrededor de 1.000 baños públicos, lo que representa un baño por cada 8.500 habitantes.

Esta situación se agrava con la proyección de alrededor de 1,2 millones de visitantes que arribarán a la región durante el Mundial, una cifra estimada por el Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey, que duplica el flujo habitual de visitantes en la temporada estival.

Se espera la llegada de 1,2 millones de visitantes durante el Mundial 2026, lo que duplicará la demanda habitual de servicios sanitarios en Nueva York (REUTERS/Bing Guan)

La respuesta institucional comenzó a delinearse a principios de 2026, cuando el alcalde Zohran Mamdani destinó USD 4 millones a la ampliación de la red de baños públicos, un monto que, según Abreu, debería ser parcialmente utilizado para atender la demanda que implicará el torneo.

La asignación de estos fondos forma parte de un programa más amplio de renovación urbana, aunque la cercanía del evento deportivo ha llevado a las autoridades a modificar prioridades.

El plan impulsado por Abreu prevé, además de aumentar las unidades sanitarias temporales, incrementar la frecuencia de mantenimiento e instalar señalizaciones específicas para facilitar la localización de los servicios.

La fecha límite para la implementación, el 1 de junio, deja 12 días antes del inicio oficial de la Copa, cuyo primer partido tendrá lugar el 13 de junio en el estadio MetLife Stadium, rebautizado provisionalmente como New York New Jersey Stadium para el evento.

Este recinto, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, será también el escenario de la final prevista para el 19 de julio, lo que implica una posible sobrecarga en la infraestructura de servicios de la zona metropolitana.

La falta de baños públicos no es una situación reciente en Nueva York. Diversos informes técnicos y periodísticos han registrado que la ciudad mantiene una de las tasas más bajas de acceso a sanitarios públicos entre las grandes urbes de Estados Unidos.

La ausencia de instalaciones afecta especialmente a personas mayores, familias con niños y trabajadores informales, quienes dependen de estos servicios en espacios públicos y centros de transporte.

Logística urbana ante el Mundial

Nueva York registra una de las tasas más bajas de acceso a baños públicos en las grandes ciudades de Estados Unidos, afectando especialmente a poblaciones vulnerables (REUTERS/Bing Guan)

La realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 representa uno de los operativos logísticos más intensos para Nueva York en años recientes. Según el Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey, se prevé al menos 1,2 millones de visitantes durante el torneo, una cifra que representa el doble del promedio de turistas en el verano.

Este aumento obliga a las autoridades a revisar no solo el sistema de transporte y seguridad, sino también la provisión de servicios básicos como el acceso a baños públicos, cuya cobertura resulta insuficiente en el contexto actual.

El estadio MetLife Stadium, rebautizado como New York New Jersey Stadium durante la Copa, será el epicentro de la actividad deportiva y congregará a decenas de miles de espectadores en cada partido.

Las zonas aledañas, incluyendo estaciones de tren, paradas de autobús y áreas de esparcimiento, deberán contar con servicios sanitarios suficientes para evitar aglomeraciones y reducir la probabilidad de incidentes ligados a la insuficiencia de instalaciones.

El Ayuntamiento, en coordinación con el Comité Organizador de Nueva York y Nueva Jersey y empresas de servicios urbanos, prevé instalar módulos sanitarios móviles en los puntos de mayor concurrencia.

Además, se incrementará la frecuencia de limpieza y supervisión de estos espacios, conforme a los estándares de sanidad recomendados por el Departamento de Salud de Nueva York. La señalización tendrá un papel clave para orientar a los visitantes internacionales, muchos de los cuales no conocen el idioma ni la ubicación de servicios en la ciudad.

Abreu remarcó: “Solo queremos asegurarnos de que exista la infraestructura de baños para que cuando la gente tenga que ir, pueda hacerlo”.

Planificación a largo plazo para baños públicos

El proyecto de largo plazo contempla la construcción de 2.100 nuevos baños públicos con tecnologías sostenibles y adaptaciones para personas con movilidad reducida hasta 2035 (Freepik)

Más allá de la coyuntura del Mundial, la ciudad mantiene el objetivo de fortalecer una red de baños públicos que responda a las necesidades permanentes de su población y visitantes.

El compromiso de construir 2.100 nuevos baños públicos antes de 2035, según datos proporcionados a Gothamist, apunta a mejorar los niveles de acceso en relación a otras ciudades con infraestructuras comparables.

El proyecto incluye la colaboración con el sector privado y la introducción de tecnologías sostenibles en diseño y gestión de baños públicos.

Se prevé la implementación de sensores para monitorear la ocupación y la limpieza, así como la adaptación de los espacios para personas con movilidad reducida.

La necesidad de la Copa Mundial ha dado visibilidad a un problema crónico, generando acciones más ágiles y una asignación específica de recursos. La experiencia de 2026 funcionará como referencia para la efectividad de las soluciones adoptadas e incidirá en la planificación de futuros eventos a gran escala en la ciudad.