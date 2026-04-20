El nuevo logotipo de Meta llega a WhatsApp: qué cambia para los usuarios

La empresa optó por desplegar este nuevo logotipo sin anuncios oficiales. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Meta)

En los últimos días, más de un usuario ha notado la aparición de un icono morado con forma de círculo formado por pétalos o gotas de agua dentro de WhatsApp. Este rediseño, que representa la nueva imagen visual de Meta AI, ha sido introducido de manera sorpresiva y sin previo aviso. Aunque el aspecto gráfico es diferente, las funciones y la tecnología detrás del asistente de inteligencia artificial permanecen intactas.

Cambios visuales en WhatsApp: cómo es el nuevo icono de Meta AI

El clásico anillo azul o morado que identificaba a la inteligencia artificial de Meta en WhatsApp ha sido sustituido por un diseño más elaborado. Ahora, el símbolo aparece como una figura circular compuesta por elementos que recuerdan a pétalos o gotas, lo que le otorga un aire geométrico y floral.

Esta transformación responde a una estrategia de actualización de imagen corporativa, destinada a modernizar la presencia visual de la inteligencia artificial en la aplicación.

Así luce el nuevo logotipo de Meta en WhatsApp. (Composición Infobae: Meta)

A diferencia de otras ocasiones, la empresa optó por desplegar este nuevo logotipo sin anuncios oficiales ni pruebas extensas en versiones beta. De este modo, el cambio sorprendió a los usuarios, que de un día para otro encontraron el icono renovado en sus pantallas.

Despliegue gradual y funcionamiento del nuevo icono en WhatsApp

No todos los usuarios han recibido el nuevo diseño al mismo tiempo. El despliegue está siendo realizado de manera progresiva y aleatoria, a través de una prueba denominada A/B. Esto significa que algunos grupos de personas ven el círculo de pétalos morados, mientras que otros conservan el anillo tradicional.

El objetivo sería observar la reacción de la comunidad antes de extender la actualización a toda la base de usuarios.

No todos los usuarios han recibido el nuevo diseño al mismo tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel funcional, no hay ningún cambio en el comportamiento de la inteligencia artificial. Al pulsar sobre el nuevo icono, se accede al chat con Meta AI, donde es posible solicitar resúmenes, traducciones o generación de imágenes, exactamente igual que antes. El rediseño solo afecta a la apariencia, no a las capacidades técnicas o a la experiencia del usuario.

La tecnología y la privacidad permanecen iguales para todos los usuarios

Detrás del nuevo logotipo se mantiene la misma infraestructura tecnológica. La inteligencia artificial sigue funcionando con el modelo Llama 3, encargado de procesar y responder los mensajes. Las capacidades del asistente, como la elaboración de imágenes o la gestión de resúmenes y consultas en grupos, no han experimentado ninguna modificación como consecuencia del cambio estético.

En materia de privacidad, las políticas continúan siendo las mismas. Los mensajes que procesa la inteligencia artificial y los que permanecen encriptados no se ven afectados por el nuevo aspecto visual. El usuario puede interactuar con el asistente sabiendo que la protección de datos mantiene los estándares previos.

Detrás del nuevo logotipo se mantiene la misma infraestructura tecnológica. REUTERS/Dado Ruvic

La actualización visual de Meta en WhatsApp introduce un aire más moderno y distintivo al asistente de inteligencia artificial, pero no modifica ni las funciones ni las garantías de privacidad para quienes utilizan la aplicación.

WhatsApp estrena Liquid Glass: así es el nuevo diseño

WhatsApp ha comenzado a desplegar un nuevo rediseño visual bajo el nombre de “Liquid Glass”, que introduce transparencias y animaciones más suaves en la interfaz de la aplicación. Esta actualización, cuyo lanzamiento se realiza de forma gradual, aún no está disponible para todos los usuarios al mismo tiempo.

El objetivo de este nuevo estilo es brindar una experiencia más ligera y contemporánea dentro de WhatsApp. Entre las principales novedades destaca la incorporación de capas translúcidas, que permiten ver parcialmente el fondo y generan una mayor sensación de profundidad en la pantalla. Los elementos visuales dejan de ser completamente opacos, adoptando un acabado similar al vidrio y adaptándose tanto al modo claro como al oscuro.

WhatsApp ha comenzado a desplegar un nuevo rediseño visual bajo el nombre de “Liquid Glass”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información de WABetaInfo, esta renovación forma parte de una transformación más amplia de la interfaz, centrada en perfeccionar el aspecto visual sin modificar las funciones principales del servicio. No se añaden nuevas herramientas, sino que se modifica la apariencia y presentación de las ya existentes.

Uno de los apartados que más se ha renovado es la barra de navegación inferior, que ahora muestra un efecto flotante y transparente, transmitiendo la impresión de estar suspendida sobre el contenido. Además, las transiciones entre secciones son más fluidas, lo que aporta mayor dinamismo a la navegación dentro de la aplicación.