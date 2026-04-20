Estados Unidos

La biblioteca presidencial dedicada a Donald Trump inicia obras tras rápida aprobación fiscal del Servicio de Impuestos Internos

El aval del organismo impositivo habilitó los fondos y permitió que el proyecto comenzara en pleno centro de Miami

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Vista aérea nocturna de un rascacielos moderno con el nombre 'TRUMP' iluminado y una bandera estadounidense en su fachada, rodeado de edificios urbanos
La biblioteca presidencial de Trump en Miami inicia obras tras una aprobación fiscal récord del IRS en solo diez días (X/Eric Trump)

La fundación responsable de la biblioteca presidencial de Trump en Miami obtuvo, en solo diez días, el reconocimiento del Servicio de Impuestos Internos (IRS) como organización exenta de impuestos federales, tras presentar la solicitud el 10 de octubre de 2025.

Este estatus resultó esencial para acceder a fondos provenientes de acuerdos judiciales y dar inicio a la fase preliminar del proyecto, que involucra inversiones multimillonarias y la construcción del complejo junto a la Torre de la Libertad.

La biblioteca presidencial de Trump será el primer centro de este tipo en el estado de Florida, siguiendo la tradición estadounidense de archivos y museos dedicados a la memoria de expresidentes.

El terreno, de 2,63 acres (1,06 hectáreas), fue transferido por el estado de Florida a la fundación por USD 10, aunque tiene un valor de mercado estimado en USD 67 millones, según la documentación presentada ante el IRS. El acuerdo obliga a iniciar la construcción en un plazo máximo de cinco años; en caso contrario, el terreno revertirá al dominio estatal.

La aprobación fiscal, otorgada el 20 de octubre de 2025, permitió a la fundación acceder a recursos clave y avanzar en las contrataciones estratégicas de ingeniería, arquitectura y dirección ejecutiva.

El IRS indicó que, en promedio, las solicitudes de exención fiscal demoran unos seis meses en resolverse, pero en este caso el trámite fue excepcionalmente rápido. De acuerdo con el portal de análisis estadístico alemán Statista, el promedio nacional para este tipo de procesos supera los 150 días.

En 2025, la fundación reportó gastos iniciales por USD 6,8 millones: USD 3 millones en servicios de arquitectura e ingeniería, USD 2 millones en costos de construcción, USD 500.000 en diseño, USD 250.000 en planificación y evaluación del sitio, USD 130.000 para recaudación de fondos, USD 490.000 en honorarios profesionales y USD 400.000 en compensaciones a directivos y fideicomisarios.

El diseño arquitectónico fue encargado al estudio Bermello Ajamil & Partners y contempla un rascacielos de fachada vidriada con una aguja tricolor que destacará en el horizonte de Miami.

La junta directiva de la biblioteca presidencial está integrada por Eric Trump (hijo del expresidente y director fiduciario), Michael Boulos (esposo de Tiffany Trump) y James Kiley (abogado personal de Donald Trump), responsables de la supervisión ejecutiva y la toma de decisiones estratégicas.

Proceso de aprobación y fases del proyecto

Edificio moderno iluminado de noche con una gran pantalla digital mostrando a Donald Trump y la bandera de EE. UU. en su fachada. Personas transitan en la plaza adyacente
La aprobación fiscal excepcionalmente rápida contrasta con el promedio nacional de más de 150 días según Statista (X/Eric Trump)

El desarrollo de la biblioteca presidencial de Trump se estructura en dos etapas principales. La primera, con una duración estimada de cuatro a cinco años, abarca la adquisición formal del terreno, el diseño arquitectónico, la recaudación de capital, la construcción y la organización inicial de los archivos y exposiciones.

En esta fase está prevista la contratación de especialistas en museografía, curaduría, administración y preservación documental.

La segunda etapa contempla la apertura al público, con acceso a archivos centrales y exposiciones selectas. A medida que aumenten los recursos y el equipo, la biblioteca ampliará su oferta con nuevas colecciones, programas educativos y actividades académicas.

La fundación prevé que la consolidación del complejo fortalecerá el perfil cultural y educativo de Miami y permitirá preservar documentos y objetos vinculados a la presidencia de Donald Trump y la historia reciente de Estados Unidos.

El acuerdo con el estado de Florida establece la obligación de iniciar la construcción antes de cinco años. Si este requisito no se cumple, el terreno regresará al patrimonio estatal, un mecanismo diseñado para evitar la especulación inmobiliaria y asegurar la concreción del proyecto.

Impacto institucional y cultural

Un rascacielos moderno con el nombre 'TRUMP' iluminado y una gran bandera de Estados Unidos en su fachada, con un horizonte urbano al atardecer
La consolidación de la biblioteca busca fortalecer el perfil cultural de Miami y preservar documentos claves de la presidencia de Donald Trump (X/Eric Trump)

La biblioteca presidencial de Trump, situada junto a la Torre de la Libertad, está pensada para atender tanto a la comunidad local como a visitantes nacionales e internacionales, aprovechando la relevancia histórica y urbana de la zona.

De manera paralela al desarrollo edilicio, la fundación ha conformado un consejo asesor con especialistas en historia, archivística y museología, para garantizar estándares internacionales de conservación y difusión.

La obtención del estatus de exención fiscal en solo diez días —durante un cierre parcial de la administración federal— habilitó fondos para exposiciones itinerantes, convenios universitarios y desarrollo de propuestas educativas. Según Statista, el plazo promedio para este tipo de trámites supera los 150 días, lo que resalta la singularidad del caso.

El proyecto aspira a impulsar el empleo y la economía del centro de Miami, y proyectar a la ciudad como un centro cultural de referencia. La iniciativa se suma a la tendencia de grandes ciudades estadounidenses de albergar bibliotecas presidenciales, consolidando a Florida como escenario de instituciones patrimoniales de alcance federal.

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