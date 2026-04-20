La magia literaria de Nueva York: Hobart Book Village y el recorrido cultural que une montañas, historia y pasión por los libros

La ruta literaria Catskills Book Trail convierte al condado de Delaware en un destino turístico para bibliófilos del 25 de abril al 10 de mayo de 2026 (@catskillsbooktrail)

A tres horas de Nueva York, el condado de Delaware ha lanzado una ruta literaria de quince días que transforma la región de los Catskills en un destino central para bibliófilos.

El evento, que inició el 25 de abril y se extiende hasta el 10 de mayo de 2026, convierte esta zona montañosa en el epicentro de una tendencia nacional ligada al auge de los retiros de lectura y la búsqueda de experiencias culturales fuera de los circuitos turísticos tradicionales, según el medio Secret NYC.

El 91 % de los viajeros estadounidenses consulta actualmente escapadas diseñadas para romper con la rutina urbana y privilegiar la lectura, de acuerdo con el informe de tendencias de viaje “Unpack ’26” de Vrbo citado por Secret NYC.

El impacto viral de la ruta se refleja en plataformas digitales: el hashtag #BookTok suma cerca de 80.000 publicaciones sobre road trips literarios y destinos afines, lo que evidencia el alcance de la tendencia.

El pasaporte literario y el premio a los lectores

El principal atractivo del Catskills Book Trail es un desafío de pasaporte con 12 paradas. Los visitantes reciben un sello en cada librería independiente o establecimiento participante.

Quienes reúnan al menos doce sellos pueden acceder a un sorteo cuyo premio es una tarjeta regalo de USD 25 válida en cada una de las tiendas del circuito, incentivando tanto la lectura como el apoyo al comercio local, según Secret NYC.

El auge de los retiros de lectura y las experiencias culturales impulsa a los Catskills como alternativa a los destinos turísticos masivos (@catskillsbooktrail)

La experiencia coincide con el Día de las Librerías Independientes y concluye en el Día de la Madre, posicionándose como una alternativa para viajes de primavera y escapadas de fin de semana, lejos de los atractivos masivos que predominan en los Catskills.

Un desafío de pasaporte con 12 paradas en librerías independientes es el eje del Catskills Book Trail, que se desarrolla del 25 de abril al 10 de mayo de 2026 en el condado de Delaware.

Los participantes que completen el circuito entran en un sorteo de tarjetas regalo para fomentar la compra de libros y el comercio local, en un evento que busca consolidar la región como destino literario y cultural.

Hobart, la “aldea del libro” y su red de librerías

Uno de los puntos centrales del recorrido es Hobart, reconocida como la “aldea del libro” del norte del estado de Nueva York.

Esta pequeña localidad destaca por la concentración de librerías sobre la calle principal, entre ellas Blenheim Hill Books, especializada en poesía e historia, dirigida por dos libreros con extensa trayectoria. También sobresale Creative Corner Books, enfocada en títulos de artesanía y cocina.

Hobart, conocida como la 'aldea del libro', concentra librerías destacadas como Blenheim Hill Books y Creative Corner Books en su calle principal (Joyce Riedinger)

Para quienes buscan volúmenes raros, Wm. H. Adams’ Antiquarian Books conserva ejemplares previos a 1850, mientras Quarry Books funciona como espacio colaborativo para la comunidad local.

La experiencia literaria se extiende a la hotelería: el Book Village Inn ofrece habitaciones temáticas con nombres de autores célebres como Mark Twain y Zelda Fitzgerald, permitiendo una inmersión total en el universo de los libros.

Más allá de Hobart: librerías móviles y espacios comunitarios

La ruta incorpora paradas como Diamond Hollow Books en Andes, con una selección dedicada al arte, misticismo y ejemplares autografiados, y The Lost Bookshop en Delhi, espacio que promueve la lectura a través de iniciativas comunitarias.

Entre las innovaciones destaca The Dragon Wagon en Walton, una librería móvil creada por una autora local y su esposo, que opera desde un autobús escolar adaptado y distribuye libros gratuitos a niños de áreas rurales.

También resalta LionEyesBooks en Stamford, reconocida por su atmósfera que invita a la búsqueda de rarezas literarias como parte de una experiencia de “caza del tesoro”.

El Book Village Inn ofrece habitaciones temáticas dedicadas a autores célebres y amplía la experiencia literaria en los Catskills (@catskillsbooktrail)

El condado de Delaware consolida su agenda cultural estival

Al finalizar la ruta del libro, el condado de Delaware extiende su agenda literaria: del 5 al 7 de junio se celebrará una nueva edición del Festival de Escritoras, con lecturas, talleres y mesas redondas dedicados a voces femeninas, todo enmarcado por el paisaje de los Catskills, según Secret NYC.

La programación literaria refuerza la posición de los Great Western Catskills como destino privilegiado para el descanso y la promoción de la cultura literaria, a corta distancia de Nueva York y con una oferta específica para quienes buscan “perderse en un buen libro rodeado de vistas a las montañas”.