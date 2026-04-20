Una petición ciudadana exige al sheriff permitir que United Cajun Navy se sume a la búsqueda de Nancy Guthrie

La United Cajun Navy ofreció un plan de búsqueda de 41 páginas para encontrar a Nancy Guthrie en Tucson, Arizona (REUTERS/Rebecca Noble)

Un grupo de voluntarios con amplia experiencia, la United Cajun Navy, ofreció modificar su despliegue operativo para participar en la búsqueda de Nancy Guthrie, vista por última vez en su vivienda de Tucson, Arizona, el domingo 1 de febrero de 2026.

La organización comunicó que espera autorización expresa de las autoridades locales antes de iniciar cualquier acción, en un contexto marcado por una petición ciudadana que suma presión sobre el sheriff responsable del caso, según informó Fox News Digital.

La última vez que alguien vio a Nancy Guthrie, madre de la copresentadora de NBC Savannah Guthrie, fue la noche en que regresó de cenar en casa de su hija.

Al día siguiente, la policía halló rastros de sangre en la entrada principal y la puerta trasera abierta, aunque sin señales de robo.

El entorno familiar recibió una exigencia de rescate en los primeros días, pero hasta el momento no se han obtenido respuestas concluyentes.

El plan de búsqueda requiere coordinación total con el sheriff de Pima y asegura que toda evidencia se reportará únicamente a la policía local (REUTERS/Rebecca Noble)

Una petición publicada en Change.org por Cherise Wilson, periodista especializada en personas desaparecidas y víctimas de trata, insta al sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, a aceptar la propuesta de búsqueda de la United Cajun Navy.

Wilson, quien expresó su sensibilidad personal por el caso debido a la pérdida de su abuela, declaró a Fox News Digital: “Saber que alguien se aprovechó de una mujer cariñosa y mayor como Nancy Guthrie es realmente perturbador”.

La organización propuso un operativo bajo mando policial

La United Cajun Navy entregó a la oficina del sheriff Nanos un plan de búsqueda de 41 páginas. Según Josh Gill, comandante de incidentes de la organización, el operativo se desplegaría exclusivamente bajo las órdenes del departamento policial, sin autonomía operativa de los voluntarios.

“Estamos abiertos a modificar el plan e incluso a desarrollar uno enteramente nuevo con la policía. No creo que haya ningún perjuicio: podría acercar algo de cierre tanto a la familia como a la comunidad y al país”, indicó Gill a Fox News Digital.

El plan contempla el uso de perros adiestrados tanto para rastreo de aromas específicos como para localización de restos humanos, voluntarios equipados con sistemas GPS, búsqueda segmentada entre las 8 y las 18 horas, drones con detección térmica y equipos médicos para emergencias relacionadas con el calor o accidentes en terrenos difíciles.

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la copresentadora Savannah Guthrie, mantiene la atención nacional por el respaldo mediático y ciudadano (Courtesy NBC/Today/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT)

Las áreas a registrar incluyen zonas desérticas, drenajes (“washes”), edificaciones abandonadas y sectores de difícil acceso alrededor de Tucson, considerando condiciones adversas como calor extremo y baja visibilidad nocturna por las regulaciones del cielo oscuro.

Una cláusula esencial del plan establece que toda evidencia hallada por los voluntarios sería reportada inmediatamente al sheriff, y que la United Cajun Navy derivaría todas las consultas de prensa a la oficina del condado.

Gill remarcó: “Tenemos algunos de los mejores expertos y una red muy grande. Queremos colaborar con el sheriff para hacer lo correcto”.

Hasta el momento de la publicación, el sheriff Chris Nanos no había respondido formalmente al ofrecimiento ni establecido contacto directo con la United Cajun Navy tras recibir la propuesta.

Gill confirmó que el equipo está dispuesto a negociar los términos y participar bajo coordinación total con los agentes locales.

Durante la semana anterior, surgió una nueva línea de investigación tras el hallazgo de una muestra de cabello en la residencia de Guthrie.

El caso de la desaparición de la anciana Nancy Guthrie moviliza a la comunidad, que reclama mayor apertura y recursos para encontrar pistas sobre su paradero después de dos meses sin avances significativos (Courtesy NBC/Today/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT)

El material, analizado inicialmente por un laboratorio de ADN privado en Florida, fue enviado al FBI para pruebas genéticas avanzadas, de acuerdo con Fox News Digital.

Perfiles y presión social en un caso nacional

El apoyo creciente a la petición ciudadana refleja la preocupación pública ante la falta de pistas sobre el paradero de Nancy Guthrie.

La periodista Cherise Wilson fundamentó su iniciativa tanto en su experiencia profesional como en su empatía personal, aludiendo a la vulnerabilidad de adultos mayores en situaciones de desaparición.

El operativo propuesto por la United Cajun Navy no es inédito: la organización ha presentado planes similares en otros estados, coordinando labores de búsqueda con fuerzas oficiales.

La relevancia nacional del caso se ve reforzada por la participación de Savannah Guthrie, reconocida figura televisiva, lo que mantiene la atención de los medios en todo el país.

La colaboración entre organizaciones civiles, autoridades policiales y respaldo ciudadano permanece en pausa mientras el sheriff del condado de Pima evalúa si autoriza la intervención de este grupo especializado en la búsqueda de Nancy Guthrie.