La impactante historia detrás de la amistad entre Hugh Jackman, Ryan Reynolds y Blake Lively

Hugh Jackman revela que vivió cerca de tres meses en casa de Ryan Reynolds y Blake Lively tras su separación (REUTERS/Caitlin Ochs)

La convivencia poco conocida entre figuras de Hollywood se hizo pública cuando Hugh Jackman relató en The Howard Stern Show, el popular programa radial estadounidense, que tras su separación pasó cerca de tres meses en casa de Ryan Reynolds y Blake Lively. El actor australiano recordó que, en ese periodo, subía y bajaba entre el departamento que Reynolds tiene en la planta baja y la casa principal.

Jackman no solo encontró refugio, sino también un espacio para el humor y la conversación profunda, lo que le permitió afrontar el momento arduo con mayor ligereza.

Para Jackman, vivir con la familia de Reynolds y Lively representó apoyo y cercanía. Disfrutó del ambiente familiar y recibió el afecto de todos, incluidos los hijos de la pareja. Destacó que la convivencia significó un alivio en medio del duelo por su ruptura y que los gestos cotidianos de amistad resultaron esenciales para sobrellevar esa etapa de su vida.

Así fue convivir con Ryan Reynolds y Blake Lively tras la separación

La convivencia entre Hugh Jackman, Ryan Reynolds y Blake Lively destacó por charlas profundas y momentos de humor diario (AP/Adam Hunger)

El actor dio más detalles en su charla con The Howard Stern Show, explicando que la convivencia fue mucho más que un alojamiento temporal. “Iba y venía entre el departamento de abajo y la casa principal durante casi tres meses”, explicó Jackman. “Ryan fue mi amigo, me tuvo allí y estuvimos juntos cuando más lo necesitaba”.

De acuerdo con Jackman, la rutina diaria en la residencia de Reynolds se llenó de conversaciones sinceras y risas. “Cada vez que estoy con Ryan termina en carcajadas. Hablábamos mucho de la vida y su familia me recibió con los brazos abiertos”, afirmó, describiendo un ambiente de calidez y naturalidad en la casa.

El actor admitió que la hospitalidad de sus amigos fue auténtica. “Nunca me sentí incómodo ni un estorbo. Podía moverme con libertad entre el apartamento y la casa principal”, aseguró. Citó que, incluso, bromearon sobre lo extensa que fue su estadía y, entre risas, reconoció que pudo haber alargado un poco más su estancia.

Blake Lively, apoyo en la búsqueda de un nuevo hogar

Blake Lively acompañó personalmente a Hugh Jackman en la búsqueda y elección de su nuevo hogar tras la separación (REUTERS/Caitlin Ochs)

Durante la misma entrevista, Jackman relató cómo Blake fue clave para que encontrara mi nuevo hogar. “Me enseñó más de diez opciones, y al final claramente me hizo entender cuál era la indicada”, contó el actor, resaltando el tono afectuoso y sutil de la situación.

El intérprete explicó que, al inicio, creyó que Lively solo le mostraba lugares como un gesto amistoso. Con el tiempo, comprendió la señal: había llegado el momento de mudarse por cuenta propia, según explicó entre risas. Jackman ponderó el respaldo de Lively, señalando que su amistad le permitió adaptarse a la nueva etapa tras la ruptura.

La actitud de Lively le ayudó en lo práctico y también en lo emocional. Según Jackman, nunca faltó el acompañamiento sincero de la pareja, que lo alentó a empezar de nuevo y le demostró un respaldo constante durante ese periodo de cambio.

La amistad con Ryan Reynolds y el arte de reír en los momentos difíciles

La experiencia de Jackman en casa de Reynolds y Lively refleja la importancia del respaldo y la amistad en tiempos de cambio (Splash News/The Grosby Group)

Jackman destacó la frecuencia de su contacto con Reynolds: “Casi todos los días estoy en contacto con Ryan”. Es una amistad, señaló, que supera el entorno profesional.

El actor subrayó la confianza y complicidad entre ambos. Según Jackman, “Ryan tiene esa capacidad de hacerme reír hasta las lágrimas”, lo que hizo más fácil un proceso complejo.

La convivencia, según Jackman, se extendió a toda la familia de Reynolds y Lively, lo que le ayudó a superar el duelo con ánimo renovado. “En esos momentos te das cuenta de quiénes son tus amigos. Ryan y Blake se aseguraron de que me sintiera en casa”, agradeció.

La hospitalidad de Blake Lively y Ryan Reynolds marcó un capítulo que Jackman compartió abiertamente en The Howard Stern Show. El proceso de buscar un nuevo hogar, finalmente resuelto gracias a la insistencia afectuosa de Lively, evidenció el tipo de amistad que puede surgir en los escenarios menos esperados y la importancia de sentirse acompañado ante la adversidad.