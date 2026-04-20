Jisoo se deslinda de la investigación contra su hermano por agresión sexual

La agencia de Jisoo niega vínculos con el hermano de la artista investigado por presunta agresión sexual. (REUTERS/Benoit Tessier)

La agencia Blissoo, vinculada a la cantante Jisoo, emitió un comunicado en el que negó cualquier relación con el hermano de la artista, quien actualmente es investigado por la policía en Corea del Sur por presunta agresión sexual.

De acuerdo con reportes difundidos en medios locales, un hombre de aproximadamente 30 años, identificado con el apellido Kim y señalado como presunto hermano de la integrante de Black Pink, fue detenido el 15 de abril bajo sospecha de haber agredido sexualmente a una streamer en su residencia ubicada en Seúl.

Según la información disponible, el caso se originó tras una reunión en el domicilio del sospechoso, donde habría ocurrido el incidente.

El individuo habría reconocido haber tenido contacto con la mujer, aunque negó las acusaciones de agresión sexual. Además, enfrenta señalamientos adicionales por presunta violencia doméstica contra su esposa.

El hermano de Jisoo es investigado por agresión sexual y violencia doméstica contra su esposa. REUTERS/Gonzalo Fuentes

En respuesta a la difusión del caso, el abogado Eun Hyun-ho, integrante de Kim & Chang, representante de Blissoo, emitió un posicionamiento oficial en el que subrayó que el asunto no guarda relación con la artista ni con la empresa.

Asimismo, el comunicado publicado este lunes 20 de abril, indicó que parte de la información que circula en internet carece de verificación o corresponde a afirmaciones falsas.

“El caso no tiene ninguna relación con el artista ni con la agencia. El asunto que se está planteando actualmente no tiene ninguna relación con el artista ni con Blissoo, y gran parte de la información que se difunde en línea consiste en especulaciones no confirmadas o afirmaciones claramente falsas”, explicaron.

Asimismo, la agencia destacó que la trayectoria de la cantante ha sido independiente de su entorno familiar desde una etapa temprana.

La agencia de Jisoo aseveró que no existe un vínculo con el hermano de la artista. (REUTERS/Caitlin Ochs)

Según lo expuesto, la artista inició su formación profesional a corta edad y ha mantenido una vida separada de su familia durante varios años, lo que, de acuerdo con la empresa, limita cualquier vínculo con los asuntos personales del individuo investigado.

Blissoo también respondió a versiones que circulaban en plataformas digitales, en las que se sugería que el hombre habría tenido algún tipo de participación en la creación o gestión de la agencia.

La empresa rechazó estas afirmaciones y aseguró que no existe ninguna relación legal, administrativa o comercial entre el individuo y la compañía. El representante legal agregó que la empresa opera de manera independiente y que cualquier interacción previa con familiares de la artista habría sido limitada.

Según el comunicado, durante la etapa inicial de preparación de la agencia, un miembro de la familia pudo haber ofrecido asesoría puntual o actuar como intermediario, pero no participó en la toma de decisiones ni recibió compensación económica.

Ni Jisoo ni su agencia tienen interés en brindar ayuda legal o económica al hermano de la cantante. (REUTERS/Stephane Mahe)

La firma legal también afirmó que no se ha brindado apoyo financiero ni legal al individuo investigado, y que no existen planes de hacerlo en el futuro. En este sentido, reiteró que no hay vínculos formales entre dicha persona y la estructura operativa de la empresa.

Finalmente, la agencia advirtió que tomará medidas legales frente a la difusión de información que considere falsa o difamatoria. Indicó que podría recurrir a acciones civiles y penales contra quienes propaguen contenidos que establezcan vínculos no comprobados entre la artista y el caso en investigación.