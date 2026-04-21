Qué consecuencias podría tener el retraso en la baja de la gasolina sobre la economía y la política de Estados Unidos

El bloqueo en el estrecho de Ormuz realizado por Irán es el principal factor que mantiene altos los precios del combustible, según Trump y expertos en energía (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente Donald Trump expresó su desacuerdo con la evaluación de su secretario de Energía, Christopher Wright, sobre la evolución de los precios del combustible en Estados Unidos, calificando como “totalmente errónea” la previsión de que la gasolina no volverá a los USD 3 por galón antes de fin de año.

Trump aseguró que la reducción de precios llegará “tan pronto como finalice el bloqueo” en el estrecho de Ormuz. En declaraciones a The Hill, el mandatario sostuvo que el impacto del bloqueo encabezado por Irán sigue siendo muy fuerte en el mercado global, pero afirmó que, una vez normalizada la situación, los precios descenderán abruptamente.

Según el último informe de la American Automobile Association (AAA) divulgado el lunes, el precio promedio nacional de la gasolina asciende a USD 4,04 por galón.

La organización detalló que los estados costeros registran los precios más altos —por encima de los USD 4 por galón—, mientras que en el medio oeste las tarifas fluctúan entre los USD 3 bajos y medios.

Estos datos, difundidos también por Fox Business, indican que, pese a los aumentos recientes vinculados al cierre parcial del estrecho de Ormuz, los valores actuales se mantienen por debajo de los máximos registrados durante la administración Biden.

El regreso de la gasolina por debajo de USD 3 se convierte en objetivo económico y promesa política clave de la administración Trump ante los consumidores (REUTERS/Ken Cedeno)

El secretario de Energía, Christopher Wright, declaró a CNN que, aunque no descarta que el combustible vuelva a cotizar por debajo de los USD 3, considera que esto podría ocurrir durante este año o demorarse hasta 2025.

“Probablemente los precios ya alcanzaron su punto máximo y empezarán a descender”, opinó Wright, en referencia al contexto de tensión por el bloqueo en Ormuz.

Acerca de una posible baja pronta hasta el umbral de los USD 3, Wright afirmó: “Ciertamente, si se resuelve este conflicto, los precios van a caer. Las tarifas energéticas, en general, disminuirán”.

Wright afirmó a CNN que “ver gasolina a menos de USD 3 por galón es notable en términos ajustados a la inflación. Esto se logró en la administración Trump, pero no sucedía en términos reales desde hace mucho tiempo. Volveremos a ello, sin dudas”, diferenciando la situación actual de otros ciclos económicos recientes.

El bloqueo en el estrecho de Ormuz y su impacto sobre los precios

El presidente Trump indicó a The Hill que el bloqueo iniciado por Irán en el estrecho de Ormuz implica que ese país pierde USD 500 millones al día, y subrayó: “Nosotros tenemos el control. Ellos no lo tienen”.

El presidente Donald Trump rechaza la previsión de su secretario de Energía y asegura una pronta caída del precio de la gasolina en EE.UU (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Esta crisis internacional ha restringido el flujo global de crudo y generado una incertidumbre que, según el CEO del American Petroleum Institute, Mike Sommers, podría provocar nuevas subidas conforme se acerque el pico de demanda de verano, de acuerdo con declaraciones recogidas por Fox Business.

Tanto Trump como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, han insistido en las últimas semanas en que Estados Unidos es exportador neto de petróleo y que el volumen de importaciones desde Medio Oriente es minoritario.

Desde su perspectiva, el aumento de precios en las estaciones de servicio responde más a la especulación de algunos minoristas que a un faltante real de crudo.

“Estaban anticipando situaciones que no iban a materializarse”, puntualizó Bessent durante el foro CNBC Invest in America.

Bessent advirtió a las estaciones de servicio que el Departamento del Tesoro “se asegurará de que jueguen limpio, igual que cuando los precios subieron”, y precisó: “Estoy seguro de que el presidente señalará a cualquiera que no sea un buen actor”.

Señaló que “lo que subió, deberá bajar”, refiriéndose a la expectativa de que las tarifas en los surtidores retrocedan una vez que el mercado de suministro se estabilice.

El secretario de Energía, Christopher Wright, considera que el regreso de la gasolina a menos de USD 3 por galón podría demorarse hasta 2025 si persiste el conflicto (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

Gasolina bajo USD 3: objetivo económico y político

El precio de la gasolina se ha consolidado como un indicador clave tanto del impacto de la coyuntura internacional como de la política energética de cada administración.

Para la actual gestión de Trump, regresar a un valor inferior a los USD 3 constituye no solo un objetivo económico, sino también una promesa reiterada ante la presión de los consumidores.

Desde la secretaría de Energía, lograr ese precio ajustado por inflación sería un resultado infrecuente en la historia reciente.

Para los analistas del sector, la resolución del bloqueo en el estrecho de Ormuz es el factor determinante para alcanzar este objetivo, debido a que de ello depende la normalización de los flujos globales de petróleo y la consecuente reducción de precios al consumidor.

Actualmente, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos es de USD 4,04 por galón. La Casa Blanca proyecta que será posible una baja sustancial tan pronto finalice el bloqueo liderado por Irán en Ormuz, aunque la secretaría de

Energía advierte que el regreso al nivel de USD 3 podría postergarse hasta el próximo año si no se resuelve el conflicto. Así, la evolución de los precios dependerá en gran medida del desenlace geopolítico en una de las rutas energéticas más críticas del mundo.