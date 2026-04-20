Los propietarios de Los Ángeles votan el aumento del 120% en la tarifa de alumbrado público

La consulta lanzada en Los Ángeles busca aumentar un 120% la tasa de alumbrado público para enfrentar la obsolescencia y el robo de cobre (Imagen Ilustrativa Infobae)

La administración de Los Ángeles inició un proceso de consulta entre propietarios que involucra la posibilidad de incrementar en 120% la tasa destinada al mantenimiento del alumbrado público.

El objetivo explícito es revertir la obsolescencia de la infraestructura y enfrentar el aumento en el robo de cobre, factores que han deteriorado la calidad del servicio y dificultado la reparación de las farolas.

De acuerdo con el medio de noticias local Los Angeles Daily News, más de 584.000 propiedades están incluidas en la votación, cuyo resultado será determinante para la puesta en marcha de la nueva tarifa.

Según datos de la organización sectorial Asociación Nacional de Ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles es una de las pocas grandes urbes del país que financian su alumbrado público exclusivamente mediante tasas directas a los propietarios, sin aportes sustanciales del presupuesto general.

Esta singularidad ha condicionado la capacidad de respuesta municipal frente al deterioro de la infraestructura y la ola de robos de cobre, una problemática que, según el Departamento de Policía de Los Ángeles, provocó más de 10.000 incidentes de apagones y daños en la última década.

La consulta comenzó con la distribución de papeletas a partir del 17 de abril y finalizará el 2 de junio, fecha límite para que los votos sean contabilizados por la secretaría municipal de Los Ángeles.

Una particularidad del mecanismo reside en la ponderación de los sufragios: el peso de cada voto corresponde al monto anual de la contribución realizada por cada propiedad, de modo que quienes pagan más por el alumbrado tienen mayor influencia en la decisión final.

Un estudio elaborado por encargo municipal, publicado en 2025 y citado por el medio de noticias local LAist, reveló que la Oficina de Alumbrado Público de Los Ángeles opera con aproximadamente el 45% de los fondos necesarios para garantizar el mantenimiento adecuado de la red de farolas.

El informe señala que el sistema recauda anualmente unos USD 45 millones, aunque la cifra estimada para un funcionamiento óptimo ronda los USD 112 millones. La brecha presupuestaria ha generado un efecto directo sobre la prestación del servicio: numerosas luminarias permanecen apagadas durante meses y los tiempos de reparación se han extendido de manera considerable.

La propuesta de incremento tarifario surge como respuesta a este déficit estructural y busca dotar a la ciudad de recursos suficientes para renovar equipamiento, modernizar la infraestructura y fortalecer los equipos de mantenimiento.

El aumento propuesto, equivalente al 120% sobre la tarifa vigente, permitiría cerrar la brecha financiera identificada por los técnicos. Desde 1996, cualquier modificación en la fórmula de recaudación requiere autorización expresa de los contribuyentes, conforme a la legislación estatal de California. Por esta razón, la consulta tiene carácter vinculante y su resultado será definitivo para la política tarifaria municipal.

Origen del déficit y consecuencias cotidianas

El sistema de alumbrado de Los Ángeles opera actualmente con solo el 45% de los fondos necesarios para un mantenimiento adecuado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit presupuestario que enfrenta el sistema de alumbrado público de Los Ángeles no es un fenómeno reciente, pero su impacto ha adquirido una nueva dimensión en los últimos años. El incremento en los robos de cobre ha agravado la situación: las bandas sustraen el cableado de las farolas para su reventa, dejando extensas zonas sin iluminación y obligando a la Oficina de Alumbrado a redestinar recursos a tareas de emergencia.

Según Los Angeles Daily News, la frecuencia de estos delitos se ha duplicado en la última década, lo que incrementa los costos de reposición y ralentiza la capacidad de respuesta municipal.

La falta de recursos suficientes para cubrir tanto el mantenimiento rutinario como la reparación de daños imprevistos provoca que los plazos de solución se alarguen. En muchos barrios, los residentes informan que las farolas apagadas pueden permanecer sin servicio durante varios meses, lo que incide en la percepción de inseguridad y dificulta la movilidad nocturna.

El propio informe municipal advierte que, de no incrementarse la financiación, el deterioro de la red continuará y la ciudad podría enfrentar apagones más extensos y prolongados.

Detalles del proceso de votación y su impacto en la gestión pública

De aprobarse el aumento, Los Ángeles podría modernizar su infraestructura, mejorar la seguridad y reducir los plazos de reparación de luminarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema de votación ponderada implementado para esta consulta introduce un componente diferencial en la toma de decisiones colectivas. Cada propietario recibe una papeleta cuyo valor está directamente vinculado al monto de la tasa anual abonada por su inmueble.

De este modo, grandes contribuyentes —como empresas, edificios de oficinas y complejos residenciales— tienen mayor peso en el resultado final que los propietarios individuales de viviendas.

La secretaría municipal de Los Ángeles será la encargada de contabilizar las papeletas recibidas hasta el 2 de junio, aplicando la fórmula de ponderación establecida para determinar si la propuesta de aumento supera el umbral necesario para su aprobación.

Este mecanismo, aunque inusual, responde a la lógica de que quienes más aportan al sistema tienen mayor interés en el destino de los fondos y, por tanto, mayor incidencia en las decisiones financieras locales.

Según el análisis de LAist, el incremento tarifario propuesto permitirá financiar la sustitución de infraestructura obsoleta, la adquisición de tecnología de iluminación más eficiente y la contratación de personal adicional para el mantenimiento preventivo y correctivo. El informe destaca que, si la votación resulta favorable, la ciudad podría revertir la tendencia de deterioro y mejorar la seguridad en el espacio público a mediano plazo.

Marco legal y antecedentes de la tarifa de alumbrado

La estructura actual de recaudación se mantiene sin cambios significativos desde 1996, cuando la normativa estatal de California estableció la obligatoriedad de consultar a los contribuyentes para cualquier ajuste en las tasas municipales. Este marco legal busca asegurar la transparencia y la participación ciudadana en decisiones que afectan directamente el bolsillo de los propietarios.

No obstante, también implica que cualquier respuesta a emergencias presupuestarias, como la actual crisis del alumbrado, requiere periodos prolongados de consulta y deliberación.

El estudio encargado por la ciudad en 2025 calculó que el déficit operativo y de inversión solo puede cubrirse con un aumento de al menos 120% respecto de la tasa vigente. De aprobarse la propuesta, la recaudación anual superaría los USD 99 millones, acercándose a la cifra recomendada para el funcionamiento normal del sistema.

Expectativas y escenarios tras la votación

El resultado de la consulta tendrá consecuencias inmediatas para la gestión de la infraestructura urbana en Los Ángeles. Una aprobación permitiría poner en marcha, en los próximos meses, un plan de renovación y modernización que contempla la sustitución de luminarias, la instalación de sistemas de control remoto y la mejora de la seguridad en los puntos críticos afectados por el robo de cobre.

Si la propuesta es rechazada, la ciudad deberá buscar alternativas de financiamiento o ajustar el nivel de servicio, lo que podría traducirse en la persistencia de zonas sin iluminación y mayores riesgos para los habitantes.

La experiencia de Los Ángeles podría servir de referencia para otras grandes ciudades de Estados Unidos que enfrentan desafíos similares en materia de financiación y gestión del alumbrado público.