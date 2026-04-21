Cómo influyen las actuaciones en la MLS y las decisiones técnicas en la lista final de Estados Unidos rumbo al Mundial

Mauricio Pochettino define la lista de Estados Unidos para el Mundial en función del rendimiento y estado físico en la MLS (Steve Roberts-Imagn Images)

Las decisiones para el plantel de la selección masculina de Estados Unidos en el Mundial 2026, bajo la dirección de Mauricio Pochettino, están condicionadas por las recientes actuaciones en la MLS y el estado físico de varios jugadores clave.

El desempeño individual en la liga estadounidense podría modificar la lista que se hará pública el 26 de mayo, pocos días antes del inicio del torneo.

La última jornada de la MLS ofreció argumentos sólidos a futbolistas que buscan un lugar en la nómina. Diego Luna, atacante de Real Salt Lake, protagonizó su mejor partido de la temporada con un gol, una asistencia y una intervención decisiva en el triunfo 4-2 sobre San Diego FC.

ADiego Luna se destaca con Real Salt Lake y se afianza como opción real para la convocatoria de la selección estadounidense (Mandatory Credit: Rob Gray-Imagn Images)

Su entrenador, Pablo Mastroeni, destacó que el primer tiempo fue el más sobresaliente desde que dirige el club. Luna, quien se perdió el inicio del año por lesión, se perfila ahora como opción real para el Mundial tras haber quedado fuera de la última convocatoria.

Por el contrario, Gio Reyna apenas ha sumado 23 minutos en la Bundesliga desde enero, con solo 18 jugados este fin de semana. Aunque fue considerado para la lista de marzo, su falta de minutos genera incertidumbre.

La falta de minutos de Gio Reyna en la Bundesliga genera incertidumbre sobre su inclusión en la lista mundialista de Estados Unidos (AP Photo/Mike Stewart)

En contraste, Brenden Aaronson se transformó en pieza clave para Leeds United, aportando una asistencia reciente que contribuye a la permanencia del club en la Championship inglesa.

Otro caso es el de Alejandro Zendejas, del Club América, quien participó en una pelea durante el partido ante Toluca.

Aunque el cuerpo técnico lo mantiene en el radar, fue excluido de la última convocatoria, lo que pone en duda su presencia en la lista mundialista.

Lesiones y dudas en la defensa del equipo nacional

La defensa estadounidense atraviesa un momento de incertidumbre. Tim Ream, zaguero de Charlotte FC, abandonó el partido ante NYCFC al descanso debido a molestias en la ingle.

El defensa Tim Ream preocupa a la selección nacional tras retirarse lesionado en el partido de Charlotte FC por molestias en la ingle (Mandatory Credit: Cory Knowlton-Imagn Images)

El entrenador Dean Smith manifestó que no se trata de una lesión grave, aunque la disponibilidad de Ream para el próximo compromiso sigue en duda. Su posible rol como capitán en el torneo aumenta la preocupación por su condición física.

Por su parte, Miles Robinson de FC Cincinnati continúa su recuperación tras perderse los amistosos de marzo. Fue sustituido a los 64 minutos en el empate 3-3 frente a Chicago Fire, decisión que el técnico Pat Noonan explicó como preventiva para evitar riesgos.

Volantes en disputa y el valor de la experiencia

El mediocampista Cristian Roldan brilló con dos goles en la victoria 4-1 de Seattle Sounders sobre St. Louis. Roldan, habitual en las últimas ocho convocatorias de Pochettino, genera opiniones divididas entre los aficionados, ya que se mantiene en la MLS.

Pochettino lo definió como su “jugador perfecto” y resaltó su esfuerzo, presión y capacidad para conectar el juego. Aunque integró la nómina para Qatar 2022, no disputó minutos en ese torneo.

Cristian Roldan, de cabeza, convirtió el 2-0 de Seattle Sounders ante St. Louis. Luego, coronó su noche con un doblete

Zavier Gozo, compañero de Luna en Real Salt Lake y promesa de 19 años, sobresale con asistencias y versatilidad en la banda derecha.

Sin embargo, nunca ha sido citado a la selección mayor, lo que dificulta su inclusión inmediata, salvo que Pochettino opte por una apuesta inesperada.

La lista definitiva de Estados Unidos para el Mundial dependerá en buena medida de la evolución de las lesiones y del impacto de los futbolistas en la recta final de sus ligas.

El cuerpo técnico monitorea de cerca tanto las actuaciones en Europa como en la MLS, sin excluir a ningún jugador por el origen de su club.

El renacer competitivo de San Jose Earthquakes

El San Jose Earthquakes ratificó su buen momento con una victoria 4-1 ante LAFC, equipo que no había perdido con su once titular en la temporada.

La franquicia californiana comparte ahora la cima de la clasificación general con Vancouver, tras superar también a otros rivales destacados del Oeste.

La llegada de Bruce Arena como entrenador resultó determinante. En su segundo año completo, Arena implementó una defensa agresiva desde la primera línea, logrando reducir de manera significativa la cantidad de goles recibidos respecto a campañas previas.

La plantilla experimentó cambios ofensivos, sobresaliendo la incorporación del alemán Timo Werner, quien firmó su mejor actuación con gol y asistencia.

Aunque la ausencia de figuras consagradas podría limitar el potencial competitivo del equipo, la flexibilidad salarial permite soñar con refuerzos estratégicos en verano.

El objetivo de disputar un partido de playoffs en el estadio PayPal, algo inédito desde su inauguración en 2015, está próximo a alcanzarse.

Inter Miami tras la salida de Javier Mascherano

El debut de Guillermo Hoyos como entrenador de Inter Miami fue exigente, pero el club logró una victoria 3-2 ante Colorado, en un partido al que asistieron 75.824 espectadores, la segunda mayor cifra en la historia de la MLS.

La transición llegó días después de la renuncia de Javier Mascherano, quien dejó el cargo por motivos personales tras un altercado posterior al empate con Red Bull New York.

En el encuentro, Lionel Messi fue decisivo para asegurar el triunfo, pese a que el equipo registró solo un 39 % de posesión, el porcentaje más bajo con el argentino en cancha. Germán Berterame, refuerzo invernal, también fue clave al anotar en un momento de máxima presión.

Guillermo Hoyos debuta como técnico de Inter Miami, que vence a Colorado con récord de asistencia tras la renuncia de Javier Mascherano (Mandatory Credit: Ron Chenoy-Imagn Images)

Las expectativas sobre Inter Miami se mantienen elevadas, con el club intentando consolidar su identidad tras la salida de Mascherano y bajo la constante observación de la afición.

Contrastes, emociones y crisis en la MLS

El regreso de Eduard Löwen con Seattle Sounders, tras la muerte de su esposa Ilona por cáncer cerebral, dejó una imagen conmovedora: el futbolista convirtió pocos minutos después de su reaparición, recibiendo una ovación especial en el estadio.

En Nashville, el joven Shak Mohammed celebró su primer gol en la MLS y dedicó el tanto a su compañero Hany Mukhtar por el apoyo recibido desde su llegada al club: “Desde que llegué a Nashville, ha sido como un hermano mayor para mí”.

Por otra parte, Atlanta United y D.C. United enfrentan momentos críticos. Los dirigidos por Tata Martino suman solo cuatro puntos en ocho fechas, igualando el peor registro en la liga, y el técnico reconoció su frustración ante la mala racha.

D.C. United, dirigido por René Weiler, tampoco consigue resultados positivos y acumula cuatro partidos sin marcar, además de una eliminación en la U.S. Open Cup ante un club de tercera división.

El entrenador suizo cuestionó públicamente el rendimiento y la actitud de algunos jugadores, pese al esfuerzo realizado en el último mercado de fichajes.

El guiño de Evander y el futuro de la liga

Tras los rumores sobre un posible acercamiento entre FC Cincinnati y el entorno de Neymar, el brasileño Evander celebró su gol con el gesto característico de Neymar y declaró: “Es uno de mis ídolos, sería bonito”.

La MLS se mantiene en el centro de la atención internacional, marcada por decisiones técnicas, actuaciones individuales que pueden definir carreras y momentos de profunda humanidad dentro y fuera del campo.