Estados Unidos

Las mejores estrategias para reducir riesgos de quedarse sin dinero durante la jubilación en Estados Unidos

El diseño de un esquema de retiros basado en ingresos alternativos y el establecimiento de límites prudentes para las extracciones contribuyen a prolongar la disponibilidad de recursos durante la etapa posterior a la vida laboral

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Pareja de adultos mayores sentada en un living. Mesa de centro cubierta con documentos financieros y un portátil. El hombre sostiene una calculadora y la mujer gesticula.
Una planificación financiera rigurosa prolonga la disponibilidad de fondos para jubilados y ayuda a prevenir la pérdida de ahorros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transitar la jubilación con tranquilidad financiera es una de las preocupaciones más frecuentes entre quienes dedicaron décadas a construir su patrimonio. Evitar que los ahorros se agoten demasiado pronto se convierte en prioridad cuando se pasa de la vida laboral activa a depender de recursos acumulados, como un plan IRA o 401(k).

De esta manera, la clave está en adoptar medidas concretas que permitan disfrutar el retiro sin sobresaltos, controlando el gasto y gestionando de manera inteligente las inversiones.

Importancia de vigilar gastos y elaborar un presupuesto

El paso a la jubilación no implica necesariamente una disminución de los gastos habituales. Muchas personas observan que, pese a dejar de trabajar, los costos se mantienen e incluso pueden aumentar en rubros como ocio y viajes, ahora que disponen de más tiempo libre. Por este motivo, contar con un presupuesto detallado que contemple tanto gastos fijos como variables resulta esencial.

Llevar un control riguroso permite identificar si las salidas de dinero superan lo previsto y dónde puede haber margen para ajustar. El presupuesto debe considerar pagos regulares, gastos discrecionales y desembolsos únicos, como puede ser una prima de seguro pagada anualmente. Mantener este nivel de organización financiera ayuda a prevenir excesos y a garantizar que los fondos duren el mayor tiempo posible.

(Créditos: Freepik)
Elaborar un presupuesto detallado que contemple gastos fijos y variables es clave para mantener la seguridad financiera durante la jubilación (Freepik)

Un manejo responsable de los gastos es fundamental para que los ahorros de la jubilación se mantengan a lo largo del tiempo.

Establecer límites claros en el presupuesto personal y revisarlo periódicamente puede reducir considerablemente el riesgo de agotar los recursos antes de lo deseado. La disciplina en el gasto permite disfrutar de la jubilación sin sobresaltos financieros.

Estrategias de inversión para proteger ahorros frente a la inflación

Mantener una parte significativa del patrimonio invertida en activos que puedan superar la inflación, como acciones y fondos cotizados (ETFs) de crecimiento. No desprenderse completamente de inversiones con potencial de incremento de valor pese al riesgo, ya que son clave para preservar el poder adquisitivo.

Considerar una distribución equilibrada entre bonos y acciones, por ejemplo, una proporción 40% en bonos y 60% en acciones. Dentro del segmento de acciones, asegurar que al menos un tercio se destine a vehículos de crecimiento que ofrezcan posibilidades de apreciación a largo plazo.

Favorecer la inversión en acciones o ETFs que generen dividendos elevados, lo que aporta ingresos adicionales y robustez a la cartera. Diversificar el portafolio para reducir riesgos y aprovechar diferentes oportunidades del mercado.

Dos personas mayores revisan la documentación para tramitar la jubilación. (Freepik)
Controlar los gastos y revisar periódicamente el presupuesto reduce el riesgo de agotar los recursos antes de tiempo para jubilados (Freepik)

Reglas y consideraciones para el retiro de dinero de los fondos de jubilación

El éxito financiero en la jubilación no solo depende del monto acumulado, sino también de la forma en que se extraen los fondos. Es fundamental diseñar una estrategia de retiros que tenga en cuenta las necesidades de gasto, la existencia de ingresos externos y los objetivos de legado para los herederos.

Por ejemplo, si una persona calcula que requiere USD 120.000 al año para mantener su nivel de vida y percibe USD 50.000 anuales por concepto de Seguridad Social, el retiro de los fondos de jubilación puede ajustarse en consecuencia, aliviando la presión sobre los ahorros. En caso de querer dejar una herencia, conviene limitar los retiros anuales para preservar una parte del capital.

Definir la cantidad y frecuencia de los retiros es esencial para evitar quedarse sin recursos antes de tiempo. Ajustar el ritmo de extracción de acuerdo con los ingresos y prioridades personales brinda mayor control y seguridad sobre el patrimonio acumulado.

Hombre leyendo estado de cuenta de jubilación en escritorio de madera con portátil, gráficos financieros y calculadora. Ventana con vista exterior.
Inversiones en acciones, bonos y ETFs de crecimiento permiten proteger los ahorros jubilatorios frente a la inflación y conservar el poder adquisitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo afrontar las caídas del mercado bursátil durante la jubilación

Las fluctuaciones bursátiles representan un desafío considerable para quienes dependen de sus inversiones en la jubilación. Cuando el mercado cae y el valor de los activos disminuye, existe el riesgo de incurrir en pérdidas permanentes que comprometan la estabilidad financiera.

Para minimizar este riesgo, es recomendable adoptar una actitud flexible: reducir el nivel de gasto cuando los mercados bajan o, si es posible, optar por trabajos temporales que permitan retirar menos dinero de los ahorros hasta que se recupere la situación. Esta capacidad de adaptación puede marcar la diferencia entre preservar el capital y agotarlo prematuramente.

Afrontar las caídas del mercado requiere de una mentalidad abierta y disposición a ajustar el presupuesto temporalmente. La clave está en evitar la venta de inversiones a pérdida y dar tiempo a la recuperación de los mercados antes de realizar extracciones significativas.

Utilidad de mantener una reserva de efectivo para afrontar imprevistos

Contar con una reserva de efectivo adecuada es una herramienta esencial en la gestión financiera durante la jubilación. Esta liquidez permite cubrir necesidades inmediatas sin tener que vender inversiones en momentos desfavorables del mercado, evitando así pérdidas innecesarias.

Dos personas a punto de jubilarse. (Freepik)
Establecer límites prudentes en las extracciones y considerar ingresos externos protege el capital y facilita el legado para los herederos (Freepik)

La cantidad ideal de efectivo depende tanto de los requerimientos personales como de la flexibilidad para reducir gastos o trabajar en caso de necesidad. Si no se prevé la posibilidad de trabajar y la capacidad de ajuste en el gasto es limitada, puede resultar prudente mantener entre dos y tres años de gastos de vida en efectivo.

Esta estrategia proporciona un margen de seguridad ante imprevistos económicos y protege los ahorros de la volatilidad de los mercados, asegurando mayor tranquilidad durante la jubilación.

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