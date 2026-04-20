Los fans de Madonna salen en su defensa tras las críticas por su aparición en Coachella 2026: “Ella está bien sin ti”

Madonna sorprendió en Coachella 2024 al presentarse junto a Sabrina Carpenter durante el segundo fin de semana del festival (REUTERS/Captura de video)

Seguidores de Madonna salieron a defender a la artista luego de que su aparición sorpresa en el festival Coachella desatara una ola de críticas en redes sociales, incluidos comentarios que la instaban a retirarse de los escenarios.

La cantante de 67 años se presentó como invitada durante el show estelar de Sabrina Carpenter, de 26, en la segunda semana del festival californiano, durante su segundo fin de semana.

Vestida con lencería morada, interpretó fragmentos de sus clásicos “Vogue” (1990) y “Like a Prayer” (1989), además de un tema nuevo de su próximo álbum, Confessions II, previsto para el 3 de julio.

La actuación, sin embargo, generó reacciones encontradas. Mientras algunos usuarios de la red social X aplaudieron el momento, otros la criticaron con dureza, cuestionaron su vigencia e incluso la acusaron de hacer playback.

Ante esa avalancha, sus seguidores respondieron con contundencia. “Madonna está genial. Solo la gente edadista, misógina e insegura, que tiene problemas con las mujeres de cierta edad que siguen haciendo lo que quieren en la vida, se molesta”, escribió un seguidor en X.

Críticas en redes sociales arremetieron contra Madonna por su edad y la acusaron de hacer playback en su aparición en Coachella (Captura de video)

Y agregó: “Si no te gusta, simplemente no la escuches, no hagas streaming de sus canciones, no compres sus entradas. Ella está bien sin ti”.

Otro usuario defendió a la artista en términos similares: “Madonna es un ícono, una leyenda, una superestrella. Se ve increíble, su actuación es increíble, puede seguirle el ritmo a una chica de 25 años”.

El mismo medio citó a otro seguidor que agregó: “Pensé en revisar X, pero todo lo que la gente hace es atacar a Madonna. ¡Dejen en paz a la Reina! Se ha ganado el derecho a vivir su vida como quiere".

Las defensas también incluyeron referencias a su trayectoria vigente. “Sigue llenando estadios, así que no todo el mundo cree que debería retirarse. Creo que lo hizo increíble. Solo espero verme tan bien a los 67”, sostuvo otro seguidor.

Y continuó en su comentario: “Las leyendas son leyendas hasta que mueren. Ningún fan de Madonna piensa que debería retirarse".

El debate sobre el playback de Madonna reavivó antiguas polémicas, incluidas críticas públicas (Bei/Shutterstock)

Las críticas apuntaron principalmente a dos frentes: el etarismo y las acusaciones de playback. En cuanto al primero, varios comentarios en X se refirieron a su edad de manera despectiva y pidieron su retiro. En cuanto al segundo, distintos usuarios aseguraron que la cantante no interpretó sus temas en vivo.

“Madonna fue ‘ayudada’ por una pista de voz de respaldo a un volumen muy alto. Alguien podría argumentar que es playback. Yo no lo desmentiría”, escribió un usuario en X.

Otro añadió: “Madonna hace playback y Sabrina canta en vivo sobre la pista de respaldo. Sabrina suena genial".

Un tercer comentario fue más directo: “Madonna siempre ha sido una cantante terrible. Si no hubiera usado vestuario escandaloso y actitudes llamativas, nunca habríamos oído hablar de ella”.

El asunto del playback trajo a la superficie una vieja disputa. Varios usuarios recordaron los dichos de Elton John en 2004, cuando llamó a Madonna “fraudulenta” por sus supuestas playbacks.

Durante el show, Madonna bromeó sobre la estatura de Sabrina Carpenter y celebró el reencuentro con su público estadounidense (Captura de video)

En 2012, el artista británico la describió como una “stripper de feria” y una “pesadilla”, iniciando una enemistad que se prolongó hasta 2023, cuando ambos hicieron las paces.

La actuación en sí tuvo momentos destacados. Madonna emergió desde debajo del escenario mientras Sabrina Carpenter interpretaba “Juno”, justo en el instante en que la cantante entona la frase “¿Has probado este?”.

La música dio paso al medley de “Vogue” y ambas lo interpretaron juntas. Luego vino el dueto de “Like a Prayer” y la presentación del nuevo tema.

Antes de eso, Madonna hizo una broma sobre la estatura de su anfitriona: “Lo emocionante que debo señalar ahora mismo es que probablemente es la primera vez que actúo con alguien más baja que yo”, dijo. Carpenter respondió: “¡Amén!”.

Madonna también evocó su actuación en Coachella de hace dos décadas. “Hace 20 años actué aquí. Estaba en la carpa de baile, y fue la primera vez que presenté Confessions on the Dance Floor Part One en Estados Unidos”, expresó ante el público.

Madonna evocó su histórica actuación en Coachella de 2004 y destacó la importancia personal de regresar dos décadas después (REUTERS/Pilar Olivares)

Y añadió en su declaración: “Fue una emoción enorme, así que pueden imaginarse lo que es estar de vuelta 20 años después, con las mismas botas, el mismo corsé, la misma chaqueta de Gucci. Un momento que cierra el círculo, muy importante para mí”.