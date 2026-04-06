Estados Unidos

El Seguro Social permite que jubilados estadounidenses financien una vida en países con menores costos

Los beneficiarios exploran alternativas de residencia internacional donde la pensión mensual alcanza para cubrir necesidades básicas y servicios, de acuerdo con estimaciones de grupos especializados

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Dos jubilados pasean durante un viaje del Programa de Turismo del Imserso. (Canva)
Un 20% de estadounidenses muestra interés en mudarse al extranjero para maximizar sus beneficios del Seguro Social durante la jubilación (Canva)

Un número creciente de estadounidenses contempla seriamente la posibilidad de mudarse al extranjero para la jubilación, alentados por la perspectiva de una vida cómoda financiada únicamente con el Seguro Social y motivados por la búsqueda de un menor costo de vida y experiencias culturales distintas.

Según datos recientes compartidos en USA Today, 1 de cada 5 ciudadanos de Estados Unidos está interesado en trasladarse de forma permanente a otro país; este interés crece al 17% en el segmento de 55 años o más, en un contexto donde los ajustes económicos y la incertidumbre sobre el poder adquisitivo sostienen la tendencia.

En países como Panamá, es viable residir en ciudades como Boquete, Pedasí, Santa Fe o Ciudad de Panamá con presupuestos mensuales que oscilan entre USD 1.500 y USD 2.000. Este rango permite cubrir vivienda, alimentación y servicios básicos, con la posibilidad de destinar fondos adicionales a actividades como restaurantes, entretenimiento local o membresías de gimnasio para quienes cuentan con ingresos más altos.

Un análisis realizado por The Motley Fool destacó que en 2026 el promedio del beneficio mensual del Seguro Social se estima en USD 2.071.

Mientras tanto, quienes tuvieron ingresos elevados perciben hasta USD 4.152 al alcanzar la edad plena de retiro, y aquellos que difieren su jubilación hasta los 70 años pueden recibir hasta USD 5.181. Este diferencial facilita que quienes buscan estirar su presupuesto encuentren destinos internacionales donde el dinero rinda más que en Estados Unidos.

Vista de una calle adoquinada en un pueblo francés con edificios coloridos, flores moradas y personas disfrutando de un café al aire libre.
La viabilidad de residir en el exterior solo con el Seguro Social impulsa la migración de jubilados a zonas de Europa, Asia y Latinoamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Países donde el Seguro Social asegura una vida digna para jubilados

Más allá de Panamá, países como Belice ofrecen alternativas atractivas: una pareja puede vivir con menos de USD 2.000 mensuales, aprovechando recursos locales y un estilo de vida sencillo. El acceso a entornos naturales como selvas, ríos y arrecifes potencia el atractivo de este destino.

En Europa, Portugal se destaca por un costo de vida considerablemente menor en comparación con otros países de Europa Occidental. Viviendo en ciudades pequeñas, un jubilado puede cubrir alojamiento, servicios, alimentos, transporte y ocio con presupuestos que varían entre USD 1.600 y USD 2.200 mensuales. Sin embargo, quienes prefieren urbes más grandes deben destinar entre USD 2.200 y USD 3.700 cada mes, advirtió USA Today.

Otras naciones presentan condiciones similares para quienes desean maximizar su pensión estadounidense: Tailandia, Vietnam, Malasia, México, Bulgaria y Albania, así como Ecuador, Colombia, Nicaragua y Costa Rica, forman parte de una lista creciente de países donde es posible sostener el nivel de vida con los ingresos del Seguro Social, afirma el mismo medio.

Una pareja de más de 60 años camina por la calle. (Canva)
El promedio del beneficio mensual del Seguro Social de Estados Unidos alcanzará los USD 2.071 en 2026, con montos mayores para quienes difieren la jubilación (Canva)

Incentivos adicionales y requisitos para residir en el extranjero

Algunos países, como Panamá, no solo ofrecen menor costo de vida sino beneficios fiscales para pensionados, explicó The Motley Fool. El país cuenta con una visa especial de jubilación que otorga residencia permanente y exenciones de impuestos de importación. Los retiros están exentos de impuestos sobre ingresos extranjeros, y existen descuentos en servicios públicos, pasajes aéreos, transporte y salud.

Las opciones europeas incluyen el caso de Portugal, donde la Golden Visa permite residencia a quienes inviertan desde 500.000 euros en fondos o investigación, o desde 250.000 euros para el patrimonio cultural. Una vía alternativa, la visa D7, está orientada a quienes pueden demostrar ingresos pasivos, como dividendos o retiros de fondos de inversión.

Panamá destaca como destino preferido por sus pensionados estadounidenses, donde es posible vivir cómodamente con un presupuesto mensual de USD 1.500 a USD 2.000 (REUTERS/Enea Lebrun)
Panamá destaca como destino preferido por sus pensionados estadounidenses, donde es posible vivir cómodamente con un presupuesto mensual de USD 1.500 a USD 2.000 (REUTERS/Enea Lebrun)

Consideraciones prácticas: visas, sanidad y requisitos económicos

Antes de mudarse, The Motley Fool recomendó investigar a fondo los requisitos de residencia y salud en el país elegido. Algunos destinos exigen acreditar ingresos mínimos o cierto patrimonio para obtener la visa de residencia.

El acceso a sistemas de salud varía: algunos ofrecen acceso a la sanidad pública, mientras en otros será necesario un seguro privado, que suele ser menos oneroso que en Estados Unidos.

No menos importante, casi la totalidad de los países admiten que los ciudadanos estadounidenses sigan recibiendo el Seguro Social fuera del país. Verificar esta condición es fundamental antes de decidir la mudanza.

Una pareja de ancianos con cabello blanco sentada en un banco de madera en un parque soleado. La mujer sostiene un libro mientras el hombre la mira.
Investigar requisitos de visas, acceso a la sanidad pública y mínimos económicos resulta esencial para garantizar una jubilación exitosa fuera de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchos estadounidenses financiar su retiro únicamente con los beneficios del Seguro Social es posible si eligen dichos destinos, con menor costo de vida. Según la reciente revisión, un jubilado con ingresos promedio o superiores podría cubrir vivienda, alimentación y gastos esenciales en los destinos mencionados.

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