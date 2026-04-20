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Muere Patrick Muldoon, actor de ‘Melrose Place’ y ‘Starship Troopers’ a los 57 años

El intérprete y productor ha sufrido un infarto fulminante y ha fallecido después de una larga carrera delante y detrás de las cámaras

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Ha fallecido el actor Patrick Muldoon
Ha fallecido el actor Patrick Muldoon

El actor y productor Patrick Muldoon falleció este 19 de abril a los 57 años tras sufrir un infarto, según informó el medio de comunicación estadounidense Deadline. Reconocido por sus papeles en la serie Melrose Place y la película Starship Troopers, Muldoon inició su carrera artística cuando aún estudiaba en la Universidad del Sur de California, donde formó parte del equipo de fútbol americano.

De acuerdo con Deadline, Muldoon debutó en televisión con participaciones en Who’s the Boss? y la serie ‘teenager’ Salvados por la campana, donde compartió reparto con otra actriz del universo del director Paul Verhoeven como es Elizabeth Berkley, la protagonista de Showgirls.

Alcanzó notoriedad por encarnar a Austin Reed en Days of Our Lives (1992-95; 2011-12) y a Richard Hart en Melrose Place durante las temporadas 3 a 5. En el cine, su rol más recordado fue el de Zander Barcalow en Starship Troopers (1997), dirigida por Paul Verhoeven. Su última película, Dirty Hands, se estrenará próximamente.

Un productor comprometido

La trayectoria de Patrick Muldoon abarca también la producción ejecutiva de filmes como Mi vida en Palos Verdes, Arkansas: Un lugar peligros, Marlowe (sobre el famoso detective creado por Raymond Chandler), El contador de cartas, de Paul Schrader, The Dreadful, Riff Raff y Kockroach, este último en rodaje y con la participación de Chris Hemsworth, Taron Egerton y Zazie Beetz y que se estrenará en 2027.

Neil Jordan, Diane Kruger, Liam Neeson, Gary Levinsohn, Alan Moloney y Patrick Muldoon presentaron 'Marlowe' en la 70 edición del Festival de San Sebastian Film Festival 2022. REUTERS/Vincent West
Neil Jordan, Diane Kruger, Liam Neeson, Gary Levinsohn, Alan Moloney y Patrick Muldoon presentaron 'Marlowe' en la 70 edición del Festival de San Sebastian Film Festival 2022. REUTERS/Vincent West

Muldoon tenía una faceta musical: fue vocalista del grupo The Sleeping Masses y solía tocar la guitarra en reuniones. Sus allegados lo describieron a Deadline como una persona “inmensamente generosa, con su poesía, humor y personalidad inconfundible”, y destacaron su capacidad de hacer sentir seguras y acompañadas a las personas de su entorno.

Le sobreviven su pareja Miriam Rothbart, sus padres Deanna y Patrick Muldoon Sr., su hermana Shana Zappa, el cuñado Ahmet Zappa y sus sobrinos Halo y Arrow Zappa.

Entre el cine de terror y el familiar

Entre sus trabajos destacan también un buen puñado de películas de terror, un género al que parecía sentir cierta preferencia, muchas de ellas pertenecientes a la serie B. Sin embargo, también hay en su filmografía muchas películas familiares y de aventuras, por lo que la combinación resulta de lo más curiosa.

Trabajó en varias ocasiones junto al protagonista de Starship Troopers, Casper Van Dien, e inlcluso participó en una película que dirigió, un thriller titulado El asesino paciente (2015).

Starship Troopers (1997) - Captura del tráiler oficial Créditos: Sony Pictures Entertainment
Casper Van Dien en 'Starsphip Troopers'

En 2022 estuvo presente en el Festival de San Sebastián presentando la película de Neil Jordan Marlowe, protagonizada por Liam Neeson, Diane Krueger, Jessica Lange, Alan Cumming o Danny Huston. Él también participaba como actor y como productor ejecutivo. La película tenía la particularidad de que fue en parte rodada en nuestro país.

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