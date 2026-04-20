Un globo aerostático aterrizó de emergencia en el jardín de una casa en California

Las imágenes captadas por uno de los propietarios muestran la llegada del globo y la reacción de los presentes en tiempo real (Hunter Perrin)

Un globo aerostático con alrededor de doce pasajeros realizó un aterrizaje de emergencia en el patio trasero de una vivienda en Temecula, California, la mañana del sábado 18 de abril de 2026.

La maniobra, que movilizó a residentes y dejó a los testigos atónitos, se debió, según informaron los dueños de la casa afectada a NBC Los Angeles, a la desaparición repentina del viento y al agotamiento del combustible, lo que forzó al piloto a buscar una zona libre de riesgo para los ocupantes y la propiedad privada.

No se registraron heridos ni daños materiales, mientras la comunidad, habitual testigo de globos en el cielo local, presenció por primera vez en décadas una escena semejante.

La aeronave transportaba a una docena de personas, quienes descendieron ilesas tras el aterrizaje forzoso (@Hunter Perrin)

La cifra clave proviene de una vecina entrevistada por KTLA 5, el canal local de noticias, quien aseguró que, tras más de 20 años de vivir en el barrio, nunca había visto un globo aterrizar en el patio de una casa, a pesar de que el vuelo de estas aeronaves es frecuente en la región vinícola de Temecula.

De acuerdo con Hunter y Jenna Perrin, propietarios de la vivienda, varios vecinos asistieron y colaboraron en el proceso de resguardo y reabastecimiento del globo, que permaneció alrededor de dos horas sobre el césped antes de ser desplazado hacia la calle y despegar nuevamente tras recibir nuevos tanques de propano.

El incidente sorprendió a los Perrin en plena rutina matinal: Hunter Perrin relató a NBC Los Angeles, que estaban en casa cuando la alerta de su sistema de cámaras les advirtió de movimiento en el jardín.

Minutos después, un desconocido llamó a la puerta con el aviso: “Acaban de aterrizar en su patio trasero”. Al salir, los dueños se encontraron con la cesta del globo repleta de pasajeros, saludando desde el césped y apenas a centímetros de la barda perimetral.

Según Jenna Perrin, la precisión de la maniobra los dejó “impresionados de que el globo evitara el árbol y la casa, quedando prácticamente al borde de la cerca”.

Vecinos y pasajeros trabajaron en conjunto para desplazar la canasta fuera del jardín y facilitar la llegada de ayuda (@Hunter Perrin)

Por qué el piloto debió aterrizar y cómo colaboraron los vecinos

Testigos y la propia pareja explicaron a KTLA 5, que el piloto optó por descender de forma controlada tras quedarse sin suministro de propano y perder la capacidad de maniobra debido a la falta de viento.

En la operación participaron los pasajeros, que descendieron para aligerar peso, y los vecinos, quienes ayudaron desde el suelo a dirigir la canasta, sosteniendo la cuerda guía mientras llegaba el combustible adicional.

Una vez completado el reabastecimiento, la aeronave fue empujada hasta la calle, donde finalmente pudo elevarse nuevamente entre los aplausos de residentes, que registraron la escena en video.

La falta de combustible y la ausencia de viento obligaron al descenso, mientras los residentes asistieron guiando el globo desde tierra (@Hunter Perrin)

La experiencia propició un breve encuentro comunitario en el vecindario, donde los propios Perrin admitieron a NBC Los Angeles, que “muchos vecinos con los que nunca habían hablado salieron a observar la maniobra”.

El suceso también despertó el humor de Jenna Perrin, quien comparó la imagen de su casa tras el globo con “una escena sacada de la película Up de Pixar”.

Tras reabastecerse, el globo fue trasladado a la calle y logró despegar nuevamente ante el aplauso de los vecinos(@Hunter Perrin)

Imágenes virales y el recuerdo del incidente

Las imágenes del aterrizaje circularon entre curiosos y se viralizaron en redes. “El piloto hizo un gran trabajo para que todos estuvieran a salvo. Ahora solo nos reímos al recordarlo”, destacó Hunter Perrin a NBC Los Angeles.

Su esposa, aunque sorprendida, resumió el sentimiento general del barrio tras el inesperado aterrizaje: la seguridad y la colaboración vecinal marcaron una jornada singular para los habitantes de Temecula.