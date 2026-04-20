Estados Unidos

Boston se quedó fuera del top 50 de ciudades más felices de Estados Unidos y sorprende a la región

El ranking 2026 de WalletHub revela que la capital de Massachusetts, a pesar de su prestigio académico y hospitalario, no logra entrar entre las ciudades con mayor bienestar y se ubica en el puesto 63

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Vista aérea de Boston, EEUU, con numerosos rascacielos marrones y grises, un río y un puerto con barcos, y puentes sobre el agua bajo un cielo nublado
Un estudio nacional establece un mapa de la felicidad urbana en Estados Unidos y revela marcadas diferencias entre las principales ciudades (Relaxation Corner)

Boston se encuentra fuera de los 50 primeros puestos entre las ciudades con mayores niveles de felicidad en Estados Unidos, según el ranking 2026 elaborado por WalletHub, plataforma de análisis financiero, que analiza a 182 ciudades del país y revela diferencias notables en calidad de vida urbana.

Aunque la capital de Massachusetts alberga más de 40 universidades y hospitales de referencia nacional, su resultado en la evaluación global la sitúa detrás de otras urbes de Nueva Inglaterra, lo que evidencia desafíos estructurales en bienestar comunitario.

Con una puntuación general de 56,88 sobre 100, Boston ocupa la posición 63, de acuerdo con el estudio de WalletHub. El informe, publicado el 12 de marzo de 2026, establece su jerarquía mediante la comparación de 29 indicadores, que incluyen índice de satisfacción vital, prevalencia de depresión, niveles de pobreza, seguridad laboral y extensión de espacios verdes por cada 1.000 habitantes. Esta metodología ofrece una visión multidimensional del bienestar en los centros urbanos de Estados Unidos.

Mujer con abrigo azul y bufanda gris llorando, caminando por una calle adoquinada de Boston con edificios de ladrillo y peatones de fondo
La capital de Massachusetts no logra ubicarse entre los primeros cincuenta puestos, pese a su peso histórico y cultural (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe resalta que, a pesar de sus altos niveles de empleo y desarrollo universitario, Boston muestra debilidades en conectividad social y ambiente comunitario, elementos clave en la medición nacional de la felicidad.

El informe destaca que, aunque existe una percepción pública que vincula el dinamismo económico de las metrópolis con una mayor vitalidad social, criterios como el entorno comunitario y la salud emocional y física presentan deficiencias en ciudades como Boston.

Si bien la ciudad ocupa el octavo lugar en ingresos y empleo, su bajo desempeño en comunidad y ambiente (puesto 172) limita su progreso general. En bienestar emocional y físico, Boston se sitúa en el puesto 45.

El ranking ubica a Fremont, California, como la ciudad más feliz de Estados Unidos en 2026, con 74,09 puntos. Le siguen Bismarck, Dakota del Norte (73,11), Scottsdale, Arizona (71,36) y South Burlington, Vermont (70,15). En el extremo opuesto, Detroit, Michigan, cierra la lista con 29,55 puntos, mostrando el amplio espectro de realidades urbanas estadounidenses.

Un cartel rojo y blanco de 'Now Hiring' (Ahora Contratando) se ve a través de una ventana, con reflejos de la calle y vehículos
El dinamismo económico y la solidez del mercado laboral no alcanzan para mejorar el índice general de bienestar en la ciudad (Reuters)

Factores de medición de WalletHub y contraste regional

La comparación entre ciudades se fundamenta en un análisis cuantitativo que abarca factores personales y colectivos. El índice de satisfacción vital, la tasa de depresión, el porcentaje de habitantes en situación de pobreza y la seguridad en el empleo constituyen ejes centrales del estudio de WalletHub.

Además, la cantidad de parques por residente es una medida relevante de infraestructura urbana que favorece el bienestar psicológico y físico.

La ciudad de Worcester, Massachusetts, quedó aún más atrás: puesto 116, con una puntuación total de 50,12; en bienestar emocional y físico alcanzó el lugar 109, en comunidad y ambiente el 164 y en ingresos y empleo el 57.

El análisis considera indicadores sociales, de salud y medioambientales, lo que resalta las brechas entre las urbes del noreste y otras regiones del país (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)
El análisis considera indicadores sociales, de salud y medioambientales, lo que resalta las brechas entre las urbes del noreste y otras regiones del país (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Boston frente a otras ciudades de Nueva Inglaterra

Durante 2026, la región de Nueva Inglaterra, reconocida por su alto nivel educativo, presentó diferencias marcadas entre sus ciudades. South Burlington ocupó el sexto lugar nacional, con 70,15 puntos, seguida de Burlington (puesto 11, 67,54), ambas en Vermont, y Portland, Maine (puesto 19, 64,59). Nashua, Nuevo Hampshire, figura en la posición 27.

En comparación, Boston aparece en el sexto puesto regional, según WalletHub, mientras que otras ciudades como Warwick, Rhode Island (puesto 66, 56,59) y Providence (98, 53,52) logran puntajes próximos aunque inferiores.

La metodología de WalletHub se apoya en 29 métricas evaluadas en una escala de 100 puntos, asignando calificaciones según el desempeño de cada ciudad en indicadores de salud, acceso a servicios, equidad social y entorno urbano.

El prestigio académico de la región convive con realidades urbanas diversas en términos de calidad de vida y satisfacción ciudadana (REUTERS/Faith Ninivaggi/Archivo)
El prestigio académico de la región convive con realidades urbanas diversas en términos de calidad de vida y satisfacción ciudadana (REUTERS/Faith Ninivaggi/Archivo)

Las ciudades mejor posicionadas en el ranking de WalletHub para 2026 son:

  1. Fremont, California: 74,09 puntos
  2. Bismarck, Dakota del Norte: 73,11 puntos
  3. Scottsdale, Arizona: 71,36 puntos
  4. South Burlington, Vermont: 70,15 puntos
  5. Irvine, California: 67,99 puntos
  6. San Jose, California: 67,79 puntos
  7. Seattle, Washington: 65,62 puntos

En el extremo opuesto, las ciudades con menores niveles de felicidad son:

  1. Detroit, Michigan: 29,55 puntos
  2. Memphis, Tennessee: 34,39 puntos
  3. Shreveport, Louisiana: 34,93 puntos
  4. Cleveland, Ohio: 36,50 puntos
  5. Toledo, Ohio: 37,21 puntos
  6. Baltimore, Maryland: 40,28 puntos

Estas cifras, publicadas por WalletHub, reflejan el amplio espectro de realidades urbanas en Estados Unidos, donde factores como la infraestructura, el empleo y la cohesión social inciden de forma diferenciada en la percepción de felicidad ciudadana.

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