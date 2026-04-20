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Katy Perry tira su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi porque no tenía ninguna moneda suelta: “Necesito buena suerte”

La cantante, que se ha visto implicada en un caso de presunta agresión sexual, ha subido a sus redes sociales un vídeo que se ha convertido en viral

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La cantante Katy Perry en la Fontana di Trevi en Roma, una imagen que ha compartido en sus redes sociales
La cantante Katy Perry en la Fontana di Trevi en Roma, una imagen que ha compartido en sus redes sociales

La cantante estadounidense Katy Perry ha sorprendido durante su visita a Roma al publicar un vídeo en el que deposita su tarjeta de crédito en la ‘Fontana di Trevi’ por falta de monedas, siguiendo la tradición de buscar buena suerte en este lugar turístico.

En la grabación, Katy Perry solicita una moneda a los viandantes y, ante la imposibilidad de conseguirla, sumerge brevemente su tarjeta, un gesto que relata luego con humor aludiendo a la letra de una de sus canciones: “Ya os lo dije en ‘Save as Draft’, no tengo nada que ver con el cambio”, afirmando también: “pero últimamente he estado tirando muchas monedas”.

Perry, nacida en 1985 y conocida por éxitos internacionales, compartió este momento en sus redes sociales, acompañado de imágenes de su recorrido por la ciudad. Según el tabloide británico Daily Mail, la fuente de Trevi recibe más de 1.000 visitantes cada hora y fue finalizada en 1762.

Un tour por Roma documentado por redes

Además de este episodio, la artista añadió varias instantáneas bajo el título “Just Rome’ing around”, en las que exhibe otros lugares de la capital italiana que ha visitado, como la basílica de San Pedro, donde interpreta “Pope Leo, hallelujah”, en referencia al primer papa estadounidense. También publicó una imagen mientras preparaba un concierto privado en el centro de conferencias La Nuvola, donde interpretó The One That Got Away.

Katy Perry recogiendo su tarjeta de crédito después de tirarla a la Fontana di Trevi
Katy Perry recogiendo su tarjeta de crédito después de tirarla a la Fontana di Trevi

El vídeo difundido muestra a Katy Perry vestida con sudadera gris, solicitando una moneda a cámara antes de decidirse por su tarjeta bancaria al no tener cambio, y justificando la acción porque “necesitaba buena suerte”. La grabación termina con Perry recuperando la tarjeta antes de perderla, un gesto que generó numerosos comentarios de seguidores en su cuenta oficial en la plataforma estadounidense Instagram, según lo relata el tabloide británico Daily Mail.

Junto a estos momentos informales, la cantante documentó su viaje en compañía de su familia, incluyendo una videollamada con su hija Daisy Dove (fruto de su relación con el actor Orlando Bloom), y mostró un busto de mármol, un llavero con forma de insecto y varias tomas con su equipo durante los preparativos del concierto. De acuerdo con la información publicada, la pareja habría puesto fin a su compromiso en 2025 tras siete años de vínculo, un dato que destaca considerando la edad de la hija en las imágenes actuales.

Su polémica por agresión a Ruby Rose

La difusión de los vídeos y fotografías coincide con la apertura de una investigación de la Policía del Estado de Victoria en Australia tras una denuncia de la actriz Ruby Rose por presunta agresión sexual en 2010 en un club nocturno de Melbourne, según un portavoz policial: “Detectives del equipo de investigación de delitos sexuales y abusos infantiles en Melbourne están investigando una supuesta agresión sexual histórica ocurrida en 2010”. Rose, que entonces tenía veinte años, sostiene que los hechos se registraron en el club Spice Market.

La actriz relató que la cantante metió los dedos en su escote cuando se encontraron en los Premios Grammy.

El entorno de Katy Perry ha desmentido estas acusaciones. En una declaración a Daily Mail, un representante de la cantante señala: “Las alegaciones difundidas por Ruby Rose en redes sociales sobre Katy Perry no solo son completamente falsas, sino que además constituyen mentiras peligrosas y temerarias”. Precisa que la actriz cuenta con “un historial documentado de realizar acusaciones públicas graves en redes sociales contra varias personas, afirmaciones que han sido reiteradamente desmentidas por quienes las han recibido”.

En la misma semana, Perry (actual pareja del ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, de 54 años) fue vista recorriendo Roma y en el mencionado concierto privado, donde lució un conjunto de bandeau de lentejuelas y pantalón de seda negra.

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