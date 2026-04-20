Un menor fue internado de urgencia tras caer desde un sexto piso en Miami

Un niño pequeño resultó gravemente herido tras caer desde un sexto piso en North Miami, según informaron medios locales (CBS News)

Un niño de 5 años resultó gravemente herido este sábado al caer desde el sexto piso de un edificio en North Miami y fue trasladado por vía aérea al Jackson Ryder Trauma Center bajo una alerta pediátrica de trauma.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas en un complejo residencial de ocho plantas ubicado en la intersección de Northeast 146th Street y 18th Avenue, y generó una amplia movilización de equipos de emergencia que siguen investigando lo sucedido, de acuerdo con información detallada por CBS News Miami, Hoodline y NBC Miami.

La urgencia de la situación llevó a la intervención del programa aero-médico del Miami-Dade Fire Rescue —especializado en el transporte inmediato de pacientes críticos a centros de trauma— que moviliza helicópteros y equipos médicos altamente capacitados para procedimientos de emergencia.

Según datos confirmados por el canal CBS Miami, el niño fue rescatado bajo la clasificación de “trauma alert”, lo que implicó un rápido despliegue de los servicios de emergencias, que aseguraron una zona de aterrizaje y coordinaron el triage con el personal hospitalario. Las autoridades, hasta el momento, no informaron la evolución clínica del paciente.

El incidente ocurrió en un complejo residencial de ocho plantas de North Miami, donde residen numerosas familias con niños pequeños (Google Maps)

Testimonios de vecinos y primeros reportes

De acuerdo con el reporte por CBS News Miami, tanto testigos como residentes del complejo manifestaron su consternación por lo sucedido, subrayando que en ese edificio residen numerosas familias con niños pequeños.

Uno de los operadores de emergencia comunicó por audio de 911: “Tienen a un niño de cinco años que cayó por una ventana del sexto piso. El paciente está consciente. Posible afectación en la cadera izquierda en este momento”.

Investigación policial con reconstrucción de los hechos

La policía de North Miami acudió al edificio esa misma tarde e inició una investigación para establecer cómo ocurrió la caída. Según confirmaron medios locales, los agentes recorrieron nuevamente el complejo durante la noche para tratar de reconstruir la secuencia que derivó en el accidente.

Por el momento, las autoridades no han difundido información adicional sobre las circunstancias específicas del caso ni sobre las medidas de seguridad del inmueble. Debido a esto, el caso está siendo tratado como un posible accidente, sin actualización a los medios del lugar.

Las autoridades y la policía de North Miami iniciaron una investigación para determinar las causas de la caída del menor (CBS News)

Riesgos de caídas desde altura en la infancia

La gravedad que entraña este tipo de incidentes queda subrayada por datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) citados por Hoodline: las caídas desde altura son una de las principales causas de lesiones cerebrales traumáticas en la infancia.

Asimismo, las directrices HEADS UP del CDC insisten en que después de una caída grave, incluso si el niño parece estar bien, debe ser evaluado de inmediato porque existen riesgos ocultos de lesiones internas.

Los especialistas recomiendan a los cuidadores revisar y asegurar barandas, ventanas, balcones y cualquier zona elevada en el hogar para minimizar el peligro de caídas.

El menor fue trasladado en helicóptero bajo alerta pediátrica de trauma al Jackson Ryder Trauma Center tras el impactante accidente (CBS News)

Estado del menor y próximos pasos de la investigación

La rápida respuesta de los servicios de emergencia y la declaración de alerta de trauma pediátrico permitieron el traslado inmediato del menor al Jackson Ryder Trauma Center, centro de referencia para casos de alta complejidad en el condado de Miami-Dade.

Hasta el momento, ni la policía ni el hospital divulgaron novedades sobre el estado de salud actualizado del niño. Debido a esto, tampoco se concluyó la investigación sobre el origen de la caída, según indicaron tanto CBS News Miami como Hoodline y NBC Miami.

El caso permanece abierto y las autoridades locales anticipan que podrán ofrecer información adicional en los próximos días una vez que avancen las averiguaciones y se recopile el testimonio de los vecinos y familiares.